De eerste race op de nieuwe Madring is een feit. Op het gloednieuwe circuit in Madrid ging de zege naar Andrea Kimi Antonelli. Achter hem werd Max Verstappen als tweede geklasseerd, en werd het podium compleet gemaakt door Lando Norris.

In het bloedhete Madrid kozen de teams voor veel verschillende strategieën. Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli stonden op de eerste startrij op de mediumbanden, terwijl Max Verstappen en Lewis Hamilton op de zachte banden stonden. Daarachter kozen onder meer George Russell en Charles Leclerc voor harde banden. De strategie kon een rol gaan spelen, maar bij de start leek niemand daaraan te denken.

Chaotische start

Antonelli wist dat de tweede plaats een goede startplek was, en hij probeerde de aanval te openen op Norris. De Italiaanse WK-leider schoot echter wijd, en hij deed dat een paar bochten later weer. Norris kwam hierdoor aan kop te liggen, terwijl Verstappen ook wijd ging in bocht 1. Verstappen was van mening dat hij wijd werd geduwd door Lewis Hamilton, maar de Brit dacht daar anders over.

Verstappen had inmiddels ook Antonelli ingehaald, maar bij Red Bull besloten ze in te grijpen om een straf te voorkomen. Verstappen moest zijn plek teruggeven aan Hamilton, en dat betekende ook dat hij Antonelli moest laten gaan. Mokkend voldeed Verstappen aan deze eis, maar al snel had hij Hamilton weer te pakken.

Wat ging er mis bij Hamilton?

Hamilton rapporteerde een remprobleem, verloor snelheid en sneed bochten af. Hamilton probeerde het een paar rondjes vol te houden, maar de situatie werd te gevaarlijk. Hij kreeg de opdracht de auto naar de pits te brengen, en moest opgeven.

Norris had een goede pace te pakken aan kop, en niets leek hem echt te kunnen stoppen. De Brit oogde snel, maar in de Formule 1 kan alles gebeuren. Vlak nadat Carlos Sainz tegen Fernando Alonso was aangereden, had ook Lance Stroll last gekregen van remproblemen. Hij was een uitloopzone ingereden, maar zijn auto kon niet zomaar worden opgeruimd.

De pech van Norris

De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, en Norris passeerde op dat moment net de pit entry. Antonelli, Verstappen en Russell doken wél direct naar binnen, en bij McLaren konden ze zich wel voor hun hoofd slaan. Norris werd een rondje later alsnog naar binnengehaald, maar op dat moment was de VSC-fase net voorbij. Norris zou dus tijd gaan verliezen, maar er was nog niets verloren. Bij het wisselen van de banden ging het echter wéér mis, en verloor Norris nog meer tijd. Hij viel terug naar de vijfde plaats.

Aan kop moest Antonelli gaan jagen op de Ferrari van Charles Leclerc. De Monegask was de race op de harde band gestart, en had geen pitstop gemaakt onder de VSC. Leclerc bleef doorrijden, terwijl George Russell al snel naar binnen dook voor zijn tweede pitstop. De Brit bleef Oscar Piastri voor, en kon gaan jagen op Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander kon Russell echter zich niet achter zich houden, ging wijd en moest zelf gaan jagen.

Slaapverwekkend saai

De race was op dat moment in een saaie fase beland. Het veld was uit elkaar getrokken, en door de eerdere VSC hadden veel coureurs al een pitstop gemaakt. Bij Mercedes hadden ze er nog een beetje vertrouwen in, en werd Russell aangespoord om te gaan jagen op Norris.

Dat gebeurde echter niet, en Norris ging zelf jagen. Hij opende de jacht op Max Verstappen, die nog altijd op de derde plaats reed. De viervoudig wereldkampioen wilde ook naar het podium, maar ze wisten ook dat Leclerc nog altijd geen pitstop had gemaakt. Bij het team van Ferrari leken ze ook geen aanstalten te maken om hem naar binnen te roepen.

Fout van McLaren

Piastri en Lawson maakten wél hun pitstop, maar dat had wisselende gevolgen. Bij McLaren besloot men Piastri als eerste naar binnen te halen, maar ze konden daar geen strategisch voordeel uithalen. Piastri belandde midden in het verkeer, waardoor hij moest gaan vechten. Lawson had daar geen last van, en kon rustig verder rijden.

Leclerc eindelijk naar binnen

Leclerc maakte in de 48ste ronde eindelijk zijn pitstop, en viel daardoor terug naar de vierde plaats. Antonelli had hierdoor de leiding in handen, maar Verstappen reed vlak achter hem. Achter de Red Bull-coureur reed Norris op minder dan een seconde achterstand. Er was ineens een spannend duel om de koppositie ontstaan, maar er waren amper inhaalmogelijkheden en Antonelli reed zeer snel weg bij Verstappen.

Straf voor Verstappen?

Norris bleef jagen op Verstappen, maar dat ook dat leek te sneuvelen in schoonheid. In de absolute slotfase ging Verstappen echter wijd, en vond Norris dat de viervoudig wereldkampioen zijn positie moest teruggeven. De stewards gingen daar echter niet in mee, en er werd geen verder onderzoek geopend.

Antonelli juicht

Antonelli wist de race weer te winnen, en zette daarmee een stap richting de wereldtitel. Zijn titelrivalen Hamilton en Russell speelden geen grote rol in de race, en na de saaiste race van het jaar was er wel vreugde bij Mercedes.