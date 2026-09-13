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Uitslag Grand Prix van Spanje: Antonelli wint doodsaaie race, Verstappen tweede

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<b> Uitslag Grand Prix van Spanje: </b> Antonelli wint doodsaaie race, Verstappen tweede

De eerste race op de nieuwe Madring is een feit. Op het gloednieuwe circuit in Madrid ging de zege naar Andrea Kimi Antonelli. Achter hem werd Max Verstappen als tweede geklasseerd, en werd het podium compleet gemaakt door Lando Norris.

In het bloedhete Madrid kozen de teams voor veel verschillende strategieën. Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli stonden op de eerste startrij op de mediumbanden, terwijl Max Verstappen en Lewis Hamilton op de zachte banden stonden. Daarachter kozen onder meer George Russell en Charles Leclerc voor harde banden. De strategie kon een rol gaan spelen, maar bij de start leek niemand daaraan te denken.

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Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

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11 sep

Chaotische start

Antonelli wist dat de tweede plaats een goede startplek was, en hij probeerde de aanval te openen op Norris. De Italiaanse WK-leider schoot echter wijd, en hij deed dat een paar bochten later weer. Norris kwam hierdoor aan kop te liggen, terwijl Verstappen ook wijd ging in bocht 1. Verstappen was van mening dat hij wijd werd geduwd door Lewis Hamilton, maar de Brit dacht daar anders over.

Verstappen had inmiddels ook Antonelli ingehaald, maar bij Red Bull besloten ze in te grijpen om een straf te voorkomen. Verstappen moest zijn plek teruggeven aan Hamilton, en dat betekende ook dat hij Antonelli moest laten gaan. Mokkend voldeed Verstappen aan deze eis, maar al snel had hij Hamilton weer te pakken.

Wat ging er mis bij Hamilton?

Hamilton rapporteerde een remprobleem, verloor snelheid en sneed bochten af. Hamilton probeerde het een paar rondjes vol te houden, maar de situatie werd te gevaarlijk. Hij kreeg de opdracht de auto naar de pits te brengen, en moest opgeven.

Norris had een goede pace te pakken aan kop, en niets leek hem echt te kunnen stoppen. De Brit oogde snel, maar in de Formule 1 kan alles gebeuren. Vlak nadat Carlos Sainz tegen Fernando Alonso was aangereden, had ook Lance Stroll last gekregen van remproblemen. Hij was een uitloopzone ingereden, maar zijn auto kon niet zomaar worden opgeruimd.

De pech van Norris

De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, en Norris passeerde op dat moment net de pit entry. Antonelli, Verstappen en Russell doken wél direct naar binnen, en bij McLaren konden ze zich wel voor hun hoofd slaan. Norris werd een rondje later alsnog naar binnengehaald, maar op dat moment was de VSC-fase net voorbij. Norris zou dus tijd gaan verliezen, maar er was nog niets verloren. Bij het wisselen van de banden ging het echter wéér mis, en verloor Norris nog meer tijd. Hij viel terug naar de vijfde plaats.

Aan kop moest Antonelli gaan jagen op de Ferrari van Charles Leclerc. De Monegask was de race op de harde band gestart, en had geen pitstop gemaakt onder de VSC. Leclerc bleef doorrijden, terwijl George Russell al snel naar binnen dook voor zijn tweede pitstop. De Brit bleef Oscar Piastri voor, en kon gaan jagen op Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander kon Russell echter zich niet achter zich houden, ging wijd en moest zelf gaan jagen.

Slaapverwekkend saai

De race was op dat moment in een saaie fase beland. Het veld was uit elkaar getrokken, en door de eerdere VSC hadden veel coureurs al een pitstop gemaakt. Bij Mercedes hadden ze er nog een beetje vertrouwen in, en werd Russell aangespoord om te gaan jagen op Norris.

Dat gebeurde echter niet, en Norris ging zelf jagen. Hij opende de jacht op Max Verstappen, die nog altijd op de derde plaats reed. De viervoudig wereldkampioen wilde ook naar het podium, maar ze wisten ook dat Leclerc nog altijd geen pitstop had gemaakt. Bij het team van Ferrari leken ze ook geen aanstalten te maken om hem naar binnen te roepen.

Fout van McLaren

Piastri en Lawson maakten wél hun pitstop, maar dat had wisselende gevolgen. Bij McLaren besloot men Piastri als eerste naar binnen te halen, maar ze konden daar geen strategisch voordeel uithalen. Piastri belandde midden in het verkeer, waardoor hij moest gaan vechten. Lawson had daar geen last van, en kon rustig verder rijden.

Leclerc eindelijk naar binnen

Leclerc maakte in de 48ste ronde eindelijk zijn pitstop, en viel daardoor terug naar de vierde plaats. Antonelli had hierdoor de leiding in handen, maar Verstappen reed vlak achter hem. Achter de Red Bull-coureur reed Norris op minder dan een seconde achterstand. Er was ineens een spannend duel om de koppositie ontstaan, maar er waren amper inhaalmogelijkheden en Antonelli reed zeer snel weg bij Verstappen.

Straf voor Verstappen?

Norris bleef jagen op Verstappen, maar dat ook dat leek te sneuvelen in schoonheid. In de absolute slotfase ging Verstappen echter wijd, en vond Norris dat de viervoudig wereldkampioen zijn positie moest teruggeven. De stewards gingen daar echter niet in mee, en er werd geen verder onderzoek geopend.

Antonelli juicht

Antonelli wist de race weer te winnen, en zette daarmee een stap richting de wereldtitel. Zijn titelrivalen Hamilton en Russell speelden geen grote rol in de race, en na de saaiste race van het jaar was er wel vreugde bij Mercedes.

F1Grand Prix Spanje - Race

ES Madring - 13 september 2026

red slow

Posts: 3.384

Zo snel mogelijk weg dit circuit de bevolking wilt het niet, het is te smal en kan niet worden ingehaald, daarnaast als dit circuit weg is, kan spa gewoon ieder jaar op de kalender staan.

  • 31
  • 13 sep 2026 - 16:40
Foto's Grand Prix van Spanje 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (76)

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  • Snork

    Posts: 23.099

    Ik heb 57 ronden zitten wachten op een chaos zoals in de F3. Auto’s die in de muur tetteren, safety cars, overspannen strategen aan de pitwall, schreeuwende coureurs over de board radio en aan gort gebutste techno barriers. Niet dus.
    Maar goed, wel mooi om de top 3 in laatste 10 ronden binnen 4 sec. van elkaar te zien racen.
    Kimi did it again! En strak gereden door Max, balen voor Norris dat de VSC net voor zijn stop opgeheven werd. Die McLaren is echt een stuk sneller dan de RB22, Norris zat er bovenop bij Max, maar inhalen is vers twee.

    • + 11
    • 13 sep 2026 - 16:39
    • F1 bekijker

      Posts: 538

      Pitstop van Norris ging niet lekker.

      • + 2
      • 13 sep 2026 - 16:48
    • schwantz34

      Posts: 42.889

      Ik heb 57 ronden zitten wachten op een chaos zoals in de F3.


      Bij mij rijden ze nu in rone 66, en en nog steeds geen chaos.




      gaap!

      • + 5
      • 13 sep 2026 - 16:49
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.433

      Ja pfff, wat een ontzettend ellendige, saaie KUDTrace. Man man man. En ik ben ook klaar met die gezapige Antonelli. Die is nu wel genoeg voorgetrokken door Mercedes. Het is inmiddels wel duidelijk dat Toto van hem de jongste wk energiemanagement ooit wil maken en Russell is daarvan de dupe. Ik had nooit gedacht ooit te gaan beweren wat ik nu ga doen, maar ik weet zeker dat George gewoon sneller is dan Kimi. Die kleine heeft nog geen meter o[p de limiet gereden, want dat kán met deze wagen niet eens. Hij heeft gewoon met afstand de beste auto, krijgt een veel betere strategie dan z'n teamgenoot en is heel goed in het managen van het geheel. Maar goed, wat een aanfluiting was deze race zeg.

      • + 5
      • 13 sep 2026 - 16:52
    • Snork

      Posts: 23.099

      Wat een onzin over Kimi.
      In Monza wint hij van Sjors door vanaf P19 te starten. Wat nou voortrekken?
      Sjors moet allereerst maar eens beter dan Kimi kwalificeren. Sjors is gewoon gezien en de Sjors.

      • + 13
      • 13 sep 2026 - 17:05
    • Larry Perkins

      Posts: 67.800

      Om je vast op te verheugen:
      De f*cking Madring heeft een contract tot eind 2035...

      • + 3
      • 13 sep 2026 - 17:05
    • The Apex

      Posts: 466

      Kimi voorgetrokken terwijl George het zelf laat liggen. Hmm. En vorig jaar werd George voorgetrokken? En in Australie hoorde ik je niet klagen? Of in Oostenrijk?

      • + 3
      • 13 sep 2026 - 17:13
  • red slow

    Posts: 3.384

    Zo snel mogelijk weg dit circuit de bevolking wilt het niet, het is te smal en kan niet worden ingehaald, daarnaast als dit circuit weg is, kan spa gewoon ieder jaar op de kalender staan.

    • + 28
    • 13 sep 2026 - 16:40
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.204

      Dit circuit is een schande voor de autosport

      • + 9
      • 13 sep 2026 - 16:48
    • Patrace

      Posts: 6.927

      Gaat helaas niet gebeuren, want ze hebben al een contract voor de komende 10 jaar…

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 16:51
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.262

      Het is dezelfde race-saaiheid als Monaco, maar zonder de grandeur en historie van Monaco. Weg ermee.

      • + 5
      • 13 sep 2026 - 16:55
    • snailer

      Posts: 34.756

      Ik lees hierboven dat jullie tot 2035 nog van dit circuit kunnen genieten.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:30
  • nr 76

    Posts: 7.604

    Nou, puntje van de stoel.....

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 16:42
  • WickieDeViking

    Posts: 1.436

    Karma voor Lewis. Zeuren om onzin en vervolgens uitvallen.

    En de race leiding is niet goed snik door Max zijn kleine uitstapje na te kijken, terwijl Norris enkele ronden ervoor exact hetzelfde doet en daar niet naar willen kijken.

    Norris wel pech gehad met de VSC, maar dat maakt iedereen wel eens mee.

    Max en Norris wel de sterkste coureurs vandaag.

    • + 15
    • 13 sep 2026 - 16:43
    • Di Stefano

      Posts: 412

      Max dook weer in een gat dat er niet was bedoel je. Zet je max-brilletje maar weer af hoor.

      • + 10
      • 13 sep 2026 - 16:54
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.617

      Je bijdragen worden met de dag zuurder.

      Lewis was gewoon compleet in controle over de auto, Max vloog langszij. Terechte beslissing. Wat een uitvalbeurt dan ermee te maken heeft weet helemaal niemand.

      Max en Norris inderdaad de sterkste rijders vandaag.

      • + 10
      • 13 sep 2026 - 16:54
    • Lulham

      Posts: 844

      Hamilton moet ruimte laten bedoel je. Koekwaus.

      • + 8
      • 13 sep 2026 - 16:56
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.262

      Tuurlijk was Lewis compleet in control, haha. Die wilde even 2 man tegelijk inhalen in een gat dat er niet was.

      • + 6
      • 13 sep 2026 - 17:01
    • Plextor

      Posts: 142

      Echt spijtig van Hamilton!

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:07
    • Snork

      Posts: 23.099

      MS, kijk even naar die bocht naar links, vooral de onboard bij Lewis. Hij stuitert met links over de kerbs en komt rechts in de bocht weer onder controle. Max zat daar en moest uitwijken. Of hij die plek echt terug moest geven zullen we niet weten, het team besloot eerder.
      Maar Lewis had de auto daar effe niet onder controle, was meer dan duidelijk.

      • + 3
      • 13 sep 2026 - 17:09
    • Mrduplex

      Posts: 1.825

      Dan kijk het nog maar een paar keer terug,Hamilton snijdt de bocht verkeerd aan en veroorzaakt de situatie,
      hij stuitert op de kerbs rechtdoor.Max kon hem niet laten staan,dus is inderdaad gewoon van de baan gedrukt

      • + 2
      • 13 sep 2026 - 17:12
    • nr 76

      Posts: 7.604

      Leek toch meer op een wanhoopspoging van Hamilton, die via de kerb de chicane overstuiterde, dan een fout van Verstappen. Toen Verstappen uitweek leek hij ook voor Hamilton te zitten. Maar ja, dat zullen we inderdaad nooit weten.

      • + 2
      • 13 sep 2026 - 17:20
    • Sander

      Posts: 2.015

      In principe had Hamilton lag HAM daar wel voor op Max. Wel met vier wielen van de grond, maar een kniesoor die daar naar kijkt.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:20
    • snailer

      Posts: 34.756

      Ik ben wel iemand die Hamilton (elke rijder) verdedigt als hij onrecht wordt aangedaan.
      Maar dit is wat ik tot nu heb gezien in de samenvatting:
      Tegen verstappen aan gereden.
      Tegen de muur gereden.

      Helemaal niet erg. Maar dat is niet "compleet in controle over de auto" in controle, Michael. Twee maal niet. Dat het racen is klopt. Maar de grote rjders onderscheiden zich door contact te voorkomen en dat deed Hamilton niet. Die nam de ruimte weg die Verstappen nodig had.
      En tegen de muur aan rijden is al helemaal een fout.

      Mogelijk en waarschijnlijk heeft 1 van de twee fouten de remafstelling ontregeld.

      Maar Hamilton maakt nooit fouten zoals op yt Palmer vertelde.

      De kans is uiterst groot dat deze uitvalbeurt volledig op het conto van Hamilton komt.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:36
    • Snork

      Posts: 23.099

      Waar zie jij al een samenvatting snailer? Op YT staat die nog niet.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:39
    • F1jos

      Posts: 5.589

      Max is voor de geit een rode lap, doet hierdoor wederom een domme actie en gelukkig heeft de karma zijn uitwerking gedaan.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:42
  • Erwinnaar

    Posts: 5.851

    f1 rip

    • + 7
    • 13 sep 2026 - 16:44
    • nr 76

      Posts: 7.604

      Bo-Ring....

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 17:20
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.622

    Ja die Norris was eigenlijkste de beste vandaag weet niet of Norris echt voorbij de pit was toen die virtual safery car was.

    Of dat ze te laat waren met hem binnen te halen. Als hij voorbij was en dan pas virtual safety car was dan was het wel eerlijker geweest om te wachten tot hij ook gepit had.

    • + 2
    • 13 sep 2026 - 16:45
    • WickieDeViking

      Posts: 1.436

      Vorig jaar heeft Norris juist soms geluk gehad en Max bijvoorbeeld pech. Elke coureur heeft elk jaar soms geluk en soms pech hiermee. Dat streept elkaar weg.

      • + 3
      • 13 sep 2026 - 16:46
    • Lulham

      Posts: 844

      Het was al groen toen Norris de pits in reed

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 16:57
    • Larry Perkins

      Posts: 67.800

      Dit jaar heeft Max opnieuw pech @Wickie, nu met de vierde auto...

      • + 3
      • 13 sep 2026 - 16:59
    • Pietje2013

      Posts: 9.180

      Schumi

      Juist dat ja. Laat de VSC erin gooien als de leider net de pits voorbij is, om dan een ronde later als de leider bij de pit is de VSC op te heffen. De leider is dus de enige die niet heeft kunnen pitten onder de VSC.

      Amerikaanse toestanden door artificieel gecreëerde spanning?

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 17:01
    • nr 76

      Posts: 7.604

      Norris was 5seconden voorbij de pit-entry toen de VSC kwam.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:02
    • Larry Perkins

      Posts: 67.800

      Maak de volgende zinnetjes af:
      Als Lewis aan de leiding had gelegen dan was de VSC .............................
      Als Max aan de leiding had gelegen dan was de VSC .............................
      Als Charles aan de leiding had gelegen dan was de VSC .............................
      Als Russell aan de leiding had gelegen dan was de VSC .............................
      Als ........................... aan de leiding had gelegen dan was de VSC ...........................

      Opties:
      1. eerder verschenen.
      2. nog later verschenen.
      3. helemaal niet verschenen.
      4. gewijzigd in een rode vlag.

      • + 2
      • 13 sep 2026 - 17:20
  • Larry Perkins

    Posts: 67.800

    Is de rees al afgelopen? Ik ben in slaap gevallen...

    • + 3
    • 13 sep 2026 - 16:45
    • snailer

      Posts: 34.756

      F1 is voor het laatst gereden in 2025. Je kan nog lang doorslapen.

      • + 6
      • 13 sep 2026 - 16:47
    • Snork

      Posts: 23.099

      Nee, tante Agaath moet nog twee ronden. Greetje ligt nu virtueel eerste, dus nog retespannend. Punniktoernooi was ervoor, was ook een nagelbijter.

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 16:48
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.204

    En zo verpest je een zekere overwinning. Applausje voor McLaren

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 16:47
    • nr 76

      Posts: 7.604

      Wat deed mcLaren dan precies verkeerd?

      • + 4
      • 13 sep 2026 - 17:02
  • Larry Perkins

    Posts: 67.800

    Kimi en Mercedes-fans gefeliciteerd!
    (daarmee feliciteer ik mezelf ook een beetje want Kimi)

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 16:48
    • Snork

      Posts: 23.099

      Go Kimi 💪💪

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 16:49
  • Sander

    Posts: 2.015

    Zo, nu een heel jaar wachten op safety cars of rode vlaggen.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 16:48
    • Larry Perkins

      Posts: 67.800

      Had ze dan ook bij bolpuntcom besteld...

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:26
    • Sander

      Posts: 2.015

      Helaas bij Wildberries. Duurt wat langer dan normaal.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:39
  • Maximo

    Posts: 9.910

    Mmmm…. Ik vond het niet doodsaai

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 16:48
    • Di Stefano

      Posts: 412

      Enorm saai dan? Het is net als Monaco, dicht bij elkaar maar niet in kunnen halen of het toch proberen met het grote risico om te crashen

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 16:55
    • nr 76

      Posts: 7.604

      Oersaai?

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:21
  • F1 bekijker

    Posts: 538

    Deze was idd saai.

    • + 3
    • 13 sep 2026 - 16:49
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.214

    Wat een enorm k*tcircuit! Jammer dat Verstappen ook Antonelli voorbij moest laten om Hamilton de plek (terecht in mijn ogen, nadat ik 44-onboards zag). Wie weet wat er dan was gebeurd...

    • + 2
    • 13 sep 2026 - 16:49
    • hupholland

      Posts: 10.223

      geen eens bij stilgestaan, hij had er denk ik eenvoudig voor kunnen blijven. Dan had hij de race gewonnen?

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 16:53
  • hupholland

    Posts: 10.223

    die kombocht is mooi, maar verder is het echt een ramp. Misschien wel het slechtste circuit ooit, het heeft verder ook niks aansprekends. De naam Madring maar omdopen tot Boring. Wat betreft de race, dikke pech voor Norris, die VSC kwam precies op het verkeerde moment en verdween ook net op het verkeerde moment. Misschien hadden ze het toch nog ff een paar rondjes aan moeten kijken, Antonelli kwam nl klem te zitten achter Leclerc, misschien had Norris het gat nog wat verder uit kunnen breiden. De slechte stop hielp natuurlijk ook niet mee

    • + 2
    • 13 sep 2026 - 16:50
    • Larry Perkins

      Posts: 67.800

      De kombocht was alleen mooi toen de blote tietenparade er doorheen reed, dat gold ook voor de rest van het k*tcircuit...

      • + 3
      • 13 sep 2026 - 17:03
  • Snelrondje

    Posts: 9.156

    Het was een interessante optocht.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 16:51
    • schwantz34

      Posts: 42.889

      Nou, de gemiddelde bloemencorso optochtjes vind ik toch echt nog wel een stukje spannender dan deze, die zitten namelijk wel continu bij elkaar in de DRS en powerboost modus.

      • + 3
      • 13 sep 2026 - 16:57
  • MrStef85

    Posts: 6.619

    Soschi 2.0

    • + 3
    • 13 sep 2026 - 16:52
    • Lulham

      Posts: 844

      Sochi 0.1 eerder.

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 16:59
  • Sander

    Posts: 2.015

    En snip en snap van viaplay zitten 1,5 uur lang een dodelijk saaie race spannend te praten met allerlei totale onzin.

    • + 4
    • 13 sep 2026 - 16:52
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.204

      Die twee zijn een marteling om naar te luisteren

      • + 2
      • 13 sep 2026 - 16:58
    • Sander

      Posts: 2.015

      En dan zitten ze vaak door hun eigen gewauwel ook niet op te letten. Ik weet het, Olaf mistte ook wel eens wat, maar hunnie kunnen d'r ook wat van.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:09
    • Snork

      Posts: 23.099

      Doe het maar eens, een race waar weinig gebeurt aan elkaar ouwehoeren. Gelukkig is de bijdrage van Allard altijd goed.

      • + 2
      • 13 sep 2026 - 17:13
    • da_bartman

      Posts: 6.847

      Dat doe je jezelf aan, dus niet gaan lopen klagen

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 17:13
    • Sander

      Posts: 2.015

      da_bartman, normaal zet ik deze gasten niet aan maar ik had bezoej dat niet goed engels spreekt dus ik was gedwongen te luisten. Was al een tijdje geleden maar ook wel weer een duidelijke bevestiging waarom ik daar nooit naar luister. Wat een verschrikking.

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 17:17
    • da_bartman

      Posts: 6.847

      Ok Sander verzachtende omstandigheden. Ik mag aannemen dat die bezoeker er op GP zondagen er niet meer in komt ? 😂😂

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:24
  • Astfgl

    Posts: 1.014

    Ik snap niet wat men zit te klagen. Dit was een hele boeiende aflevering van Euro Train Simulator, én ik heb ondertussen wat slaap kunnen inhalen. Al met al een geslaagde race in mijn optiek.

    • + 3
    • 13 sep 2026 - 16:53
    • Lulham

      Posts: 844

      Ik zie het probleem ook niet. Ik heb meer bier besteld dan dat er inhaalacties waren en ben nog nuchter.

      • + 2
      • 13 sep 2026 - 17:00
    • Snork

      Posts: 23.099

      Volgende keer geen 0.0 pakken.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:13
  • Williams_F1

    Posts: 1.561

    Net Valencia toendertijd, weg ermee!

    • + 2
    • 13 sep 2026 - 16:54
  • Williams_F1

    Posts: 1.561

    Ps: is de race allemaal afgelopen?

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 16:54
    • Williams_F1

      Posts: 1.561

      * Al

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:13
    • schwantz34

      Posts: 42.889

      Ze racen nu blessuretijd, nog maar 2 rondjes wakker blijven!

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:16
    • Williams_F1

      Posts: 1.561

      Het zal aan mij liggen maar o o wat tenenkrommend deze race!

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:20
  • OrangeArrows

    Posts: 3.422

    Ondanks dat ik dit seizoen nog steeds geen abonnement heb, lijkt het mij het niet eens de moeite om de samenvatting terug te kijken.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 16:55
  • monzaron

    Posts: 1.166

    Dat hier de beste racer van de grid ‘driver of the day’ is geworden, zegt genoeg over de race op dit (saaie) racecircuit. Terecht de beste racer vandaag. De snelste racers waren Norris en Antonelli en een pluim voor Leclerc, knappe 1ste stint gereden.

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 17:18
  • Flexwing

    Posts: 571

    Max had deze kunnen winnen maar moest 2 plekken weer terug geven.
    Beetje jammer

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 17:40
  • Erwinnaar

    Posts: 5.851

    Zo ongeveer alleen Van Hoepen in de f2 een geslaagde inhaalmanouvre zien maken.

    Tenenkrommend dit circuit en zoiets staat er dus jaarli

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 17:42

ES Grand Prix van Spanje

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ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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