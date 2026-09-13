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Antonelli bescheiden na zege in Madrid: "Norris verdiende de overwinning"

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Antonelli bescheiden na zege in Madrid: "Norris verdiende de overwinning"

Andrea Kimi Antonelli is de grote winnaar van de Grand Prix van Spanje. De Italiaan en zegevierde in zijn Mercedes op de Madring en deelde hiermee een mokerslag uit aan George Russell en Lewis Hamilton in strijd om de wereldtitel. Na afloop was Antonelli in opperbeste stemming. 

Antonelli had het geluk aan zijn zijde tijdens de race in Madrid. In het begin van de race was polesitter Lando Norris met afstand de snelste man, maar door een beter getimede pitstop tijdens de virtual safety en McLaren dat de pitstop van de regerend wereldkampioen verpestte, kreeg de Italiaan de leiding van de wedstrijd in handen. Nadien verzaakte Antonelli niet en kwam hij fier als eerste over de streep. 

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Antonelli dolbij na zege in Madrid 

"Het was een ontzettend moeilijke race en zeker geen eenvoudige wedstrijd. Vooral het managen van de banden was een flinke uitdaging", vertelt Antonelli na afloop. De Italiaan had het gevoel dat hij de overwinning niet volledig verdiende.

"Het is natuurlijk mooi om vandaag te winnen, maar het voelt niet helemaal hetzelfde. Ik denk dat Lando vandaag de overwinning verdiende. Maar uiteindelijk pakken we deze zege gewoon mee", aldus de Mercedes-coureur. Norris moest genoegen nemen met de tweede plaats.

'We moeten vooral blijven pushen'

Antonelli benadrukt tegelijkertijd dat Mercedes een zeer sterke race reed. Vooral toen de harde banden onder de auto lagen, voelde de W17 volgens de Italiaan erg goed aan. Daarmee bevestigde hij de sterke vorm van Mercedes tijdens de Grand Prix van Spanje.

"Voor de rest was het een heel sterke race van ons. Vooral op de harde band hadden we een goed tempo. Nu moeten we vooral blijven pushen", besluit Antonelli. De Italiaan verstevigt met zijn overwinning bovendien zijn positie aan de top van het wereldkampioenschap.

Antonelli heeft straatlengte voorsprong 

Door zijn overwinning in Madrid heeft Antonelli een straatlengte voorsprong op Russell en Hamilton. Met 292 punten staat hij maar liefst 81 punten voor op zijn teamgenoot en 101 op de zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari

Over twee weken hervat het Formule 1-circus zich opnieuw in Bakoe. Daar zal dan de Grand Prix van Azerbeidzjan verreden worden. 

Pietje Bell

Posts: 36.704

[i]" Norris moest genoegen nemen met de tweede plaats."[/i]


Max eindigde op de tweede plaats volgens mij.

  • 3
  • 13 sep 2026 - 17:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.704

    " Norris moest genoegen nemen met de tweede plaats."


    Max eindigde op de tweede plaats volgens mij.

    • + 3
    • 13 sep 2026 - 17:05
    • Illym3ns

      Posts: 246

      De race die ik vandaag zag kwam Max inderdaad als 2e over de streep.

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 17:16
  • TylaHunter

    Posts: 10.909

    Dit soort titels klikken niet goed jongens. Hier een suggestie:

    Antonelli vernederd Russell op een naast de baan als teamleider!

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 17:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 417
  • Podiums 14
  • Grand Prix 37
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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