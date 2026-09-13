Andrea Kimi Antonelli is de grote winnaar van de Grand Prix van Spanje. De Italiaan en zegevierde in zijn Mercedes op de Madring en deelde hiermee een mokerslag uit aan George Russell en Lewis Hamilton in strijd om de wereldtitel. Na afloop was Antonelli in opperbeste stemming.

Antonelli had het geluk aan zijn zijde tijdens de race in Madrid. In het begin van de race was polesitter Lando Norris met afstand de snelste man, maar door een beter getimede pitstop tijdens de virtual safety en McLaren dat de pitstop van de regerend wereldkampioen verpestte, kreeg de Italiaan de leiding van de wedstrijd in handen. Nadien verzaakte Antonelli niet en kwam hij fier als eerste over de streep.

Antonelli dolbij na zege in Madrid

"Het was een ontzettend moeilijke race en zeker geen eenvoudige wedstrijd. Vooral het managen van de banden was een flinke uitdaging", vertelt Antonelli na afloop. De Italiaan had het gevoel dat hij de overwinning niet volledig verdiende.

"Het is natuurlijk mooi om vandaag te winnen, maar het voelt niet helemaal hetzelfde. Ik denk dat Lando vandaag de overwinning verdiende. Maar uiteindelijk pakken we deze zege gewoon mee", aldus de Mercedes-coureur. Norris moest genoegen nemen met de tweede plaats.

'We moeten vooral blijven pushen'

Antonelli benadrukt tegelijkertijd dat Mercedes een zeer sterke race reed. Vooral toen de harde banden onder de auto lagen, voelde de W17 volgens de Italiaan erg goed aan. Daarmee bevestigde hij de sterke vorm van Mercedes tijdens de Grand Prix van Spanje.

"Voor de rest was het een heel sterke race van ons. Vooral op de harde band hadden we een goed tempo. Nu moeten we vooral blijven pushen", besluit Antonelli. De Italiaan verstevigt met zijn overwinning bovendien zijn positie aan de top van het wereldkampioenschap.

Antonelli heeft straatlengte voorsprong

Door zijn overwinning in Madrid heeft Antonelli een straatlengte voorsprong op Russell en Hamilton. Met 292 punten staat hij maar liefst 81 punten voor op zijn teamgenoot en 101 op de zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari.

Over twee weken hervat het Formule 1-circus zich opnieuw in Bakoe. Daar zal dan de Grand Prix van Azerbeidzjan verreden worden.