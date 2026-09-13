Verstappen laat Mad Max thuis: "Hier heb je Gentle Max nodig!"

Max Verstappen denkt dat een felle aanpak niet zal werken tijdens de Spaanse Grand Prix op de Madring. De viervoudig wereldkampioen start de race vanaf de derde plaats, maar weet dat het geen nut heeft om met het mes tussen de tanden te rijden. Hij grapt dat Mad Max niet zal helpen.

Verstappen kent tot nu toe een aardig raceweekend op de gloednieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. Hij is tot nu toe uit de problemen gebleven, en wist de concurrentie aardig bij te houden. Hij kon zich mengen in de strijd om de pole position, maar kende een lastige derde sector. Hierdoor moest hij tijd toegeven op Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli, en zal hij vanaf de tweede startrij moeten gaan aanvallen.

'Mad Max ga je hier niet zien!'

Tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie viel echter op dat de bandenslijtage hoog is op de Madring. Dit zorgt ervoor dat de coureurs goed moeten opletten, en op safe moeten rijden. Verstappen was goed gemutst toen hij na de kwalificatie in de mediapen stond en met Play Sports sprak. Daar werd hij gevraagd of Mad Max kon gaan aanvallen: "Ik denk dat, gezien de omstandigheden op dit circuit en hoe de banden het doen, je Mad Max hier niet wil zien! Gentle Max is beter!"

Verstappen zorgt voor gelach bij de interviewers, en maakte een ontspannen indruk. Hij gaat verder met zijn verhaal, en benadrukt dat het misschien wat beter is om rustig aan te doen, in plaats van vol de aanval te openen: "Eerst ronde 1 doen, en daarna is het tijd voor Gentle Max! Daarna zien we wel weer verder."

Veel onduidelijkheid

Verstappen en zijn collega's tasten volledig in het duister voor de race van vandaag. Ze hebben er nog geen race gereden, en door rode vlaggen in de vrije trainingen hebben ze weinig longruns gereden. Daarnaast weet niemand of het een optocht gaat worden, of een chaos met kansen voor iedereen.