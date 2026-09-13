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Verstappen laat Mad Max thuis: "Hier heb je Gentle Max nodig!"

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Verstappen laat Mad Max thuis: "Hier heb je Gentle Max nodig!"

Max Verstappen denkt dat een felle aanpak niet zal werken tijdens de Spaanse Grand Prix op de Madring. De viervoudig wereldkampioen start de race vanaf de derde plaats, maar weet dat het geen nut heeft om met het mes tussen de tanden te rijden. Hij grapt dat Mad Max niet zal helpen.

Verstappen kent tot nu toe een aardig raceweekend op de gloednieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. Hij is tot nu toe uit de problemen gebleven, en wist de concurrentie aardig bij te houden. Hij kon zich mengen in de strijd om de pole position, maar kende een lastige derde sector. Hierdoor moest hij tijd toegeven op Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli, en zal hij vanaf de tweede startrij moeten gaan aanvallen. 

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'Mad Max ga je hier niet zien!'

Tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie viel echter op dat de bandenslijtage hoog is op de Madring. Dit zorgt ervoor dat de coureurs goed moeten opletten, en op safe moeten rijden. Verstappen was goed gemutst toen hij na de kwalificatie in de mediapen stond en met Play Sports sprak. Daar werd hij gevraagd of Mad Max kon gaan aanvallen: "Ik denk dat, gezien de omstandigheden op dit circuit en hoe de banden het doen, je Mad Max hier niet wil zien! Gentle Max is beter!"

Verstappen zorgt voor gelach bij de interviewers, en maakte een ontspannen indruk. Hij gaat verder met zijn verhaal, en benadrukt dat het misschien wat beter is om rustig aan te doen, in plaats van vol de aanval te openen: "Eerst ronde 1 doen, en daarna is het tijd voor Gentle Max! Daarna zien we wel weer verder."

Veel onduidelijkheid

Verstappen en zijn collega's tasten volledig in het duister voor de race van vandaag. Ze hebben er nog geen race gereden, en door rode vlaggen in de vrije trainingen hebben ze weinig longruns gereden. Daarnaast weet niemand of het een optocht gaat worden, of een chaos met kansen voor iedereen.

schwantz34

Posts: 42.878

Bam, Collin Veijer (uut Staphorst) was on fire op Misano, en heeft zojuist een dondersvette race gereden en een fantastische p2 gepakt💪

  • 1
  • 13 sep 2026 - 12:52
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (4)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.703

    We asked F1 fans on the ground in Madrid how they rate the racing this season 🤔

    Bekijk wat de jeugd er van vindt. Men is vergeten om de echte F1 fans te vragen.

    urlr.me/wjycEB

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 12:23
  • schwantz34

    Posts: 42.878

    Bam, Collin Veijer (uut Staphorst) was on fire op Misano, en heeft zojuist een dondersvette race gereden en een fantastische p2 gepakt💪

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 12:52
    • Pietje Bell

      Posts: 36.703

      Mooi hè?! Zeeeer verdiend ook.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 12:54
    • Roodkapje

      Posts: 157

      eindelijk weer een goed resultaat van onze collin

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 13:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
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7
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Audi
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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