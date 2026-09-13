Max Verstappen is als tweede over de streep gekomen in de eerste Grand Prix op de nieuwe Madring. Verstappen raakte in de openingsfase betrokken bij een incidentje met Lewis Hamilton waardoor hij een positie moest teruggeven. Uiteindelijk kon Verstappen wel leven met de tweede plaats, al had er misschien meer ingezeten.

Verstappen startte de race op de derde plaats, maar kwam goed weg bij de start. In de eerste bocht moest hij uitwijken, want hij was zelf van mening dat hij wijd werd gedrukt door Lewis Hamilton. Verstappen haalde een paar bochten later de Mercedes van Antonelli in, en deed er alles aan om nog verder naar voren te komen. Verstappen kreeg echter te horen dat hij zijn positie moest teruggeven aan Hamilton, en dat betekende ook dat hij Antonelli erlangs moest laten. De frustratie was groot, maar Verstappen bleef gefocust.

Hoe is het gevoel?

Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats, al deed Norris er in de slotfase nog alles aan om die plek van hem af te pakken. Na afloop klonk Verstappen redelijk tevreden: "Als je kijkt naar de racepace, dan was dit een goed resultaat voor ons. Lando had pech met de VSC, dus voor ons is de tweede plaats een geweldig resultaat. Je zag immers hoe snel hij (Norris, red.) het gat verkleinde, maar je kan hier niet inhalen, dus ik kon hem achter me houden."

Hoe versloeg Verstappen Norris?

Volgens Verstappen was het niet heel erg lastig om Norris achter zich te houden. Als er wordt gevraagd hoe hij dat aanpakte, verscheen er een grijns op zijn gezicht: "Gewoon de auto in het midden houden! Dat werkt hier best wel goed, en je moet gewoon proberen om de grip in je banden te houden! Dat was eigenlijk het lastigste van die hele stint!"

Voor Verstappen was het zijn tweede podiumplek op rij, maar een zege heeft hij dit seizoen nog niet gepakt.