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Verstappen trots op Red Bull: "Geweldig resultaat voor ons"

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Verstappen trots op Red Bull: "Geweldig resultaat voor ons"

Max Verstappen is als tweede over de streep gekomen in de eerste Grand Prix op de nieuwe Madring. Verstappen raakte in de openingsfase betrokken bij een incidentje met Lewis Hamilton waardoor hij een positie moest teruggeven. Uiteindelijk kon Verstappen wel leven met de tweede plaats, al had er misschien meer ingezeten.

Verstappen startte de race op de derde plaats, maar kwam goed weg bij de start. In de eerste bocht moest hij uitwijken, want hij was zelf van mening dat hij wijd werd gedrukt door Lewis Hamilton. Verstappen haalde een paar bochten later de Mercedes van Antonelli in, en deed er alles aan om nog verder naar voren te komen. Verstappen kreeg echter te horen dat hij zijn positie moest teruggeven aan Hamilton, en dat betekende ook dat hij Antonelli erlangs moest laten. De frustratie was groot, maar Verstappen bleef gefocust.

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Hoe is het gevoel?

Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats, al deed Norris er in de slotfase nog alles aan om die plek van hem af te pakken. Na afloop klonk Verstappen redelijk tevreden: "Als je kijkt naar de racepace, dan was dit een goed resultaat voor ons. Lando had pech met de VSC, dus voor ons is de tweede plaats een geweldig resultaat. Je zag immers hoe snel hij (Norris, red.) het gat verkleinde, maar je kan hier niet inhalen, dus ik kon hem achter me houden."

Hoe versloeg Verstappen Norris?

Volgens Verstappen was het niet heel erg lastig om Norris achter zich te houden. Als er wordt gevraagd hoe hij dat aanpakte, verscheen er een grijns op zijn gezicht: "Gewoon de auto in het midden houden! Dat werkt hier best wel goed, en je moet gewoon proberen om de grip in je banden te houden! Dat was eigenlijk het lastigste van die hele stint!"

Voor Verstappen was het zijn tweede podiumplek op rij, maar een zege heeft hij dit seizoen nog niet gepakt.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (2)

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  • schwantz34

    Posts: 42.888

    Zou er vandaag ook nog een artikel verschijnen dat Max verbetering eist, of zit dat er niet in op deze mooie nazomerdag waarin zowel Max als Collin (uut Staphorst) een mooie p2 hebben behaald?

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 17:26
    • Larry Perkins

      Posts: 67.799

      Max eist verbeteringen van het Red Bull KTM Ajo team aan de motor van Collin Veijer...

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:37

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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8
Audi
16
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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