De Grand Prix van Spanje belooft zondag een race vol strategische vraagtekens te worden. Op de nieuwe Madring is inhalen lastig en kan de juiste bandenkeuze het verschil maken tussen een podiumplaats en een teleurstellend resultaat.

Pirelli kan vooraf nog geen duidelijk antwoord geven op de vraag of een éénstopper of tweestopper de beste strategie wordt. Vooral de harde band vormt een groot vraagteken, aangezien de coureurs daar dit weekend nauwelijks mee hebben gereden. Daardoor is er weinig informatie beschikbaar over het gedrag van de compound tijdens een lange stint.

Hoge bandenslijtage maakt strategie belangrijk

Tijdens de trainingen werd wel duidelijk dat de bandenslijtage op de Madring behoorlijk hoog ligt. Een verse set banden kan daardoor veel tijdwinst opleveren. Daarnaast hadden de coureurs in het begin van het weekend opvallend veel last van graining. Vooral de linker voorband begon al na enkele ronden te slijten, waardoor de rondetijden binnen vijf ronden ruim twee seconden langzamer werden.

Daar komt bij dat de pitstraat op de Madring bijzonder lang is. Een pitstop kost de coureurs ongeveer 25 seconden, waardoor een extra bandenwissel zeker niet zomaar gemaakt kan worden. De strategisten van de teams zullen dan ook nauwkeurig moeten berekenen of de tijdwinst van een verse set banden opweegt tegen het grote tijdverlies bij een extra stop.

Verstappen mist één voordeel ten opzichte van concurrentie

Ook de beschikbare bandensets kunnen zondag een belangrijke rol spelen. De coureurs uit de top tien hebben nog zes sets tot hun beschikking, terwijl de overige coureurs zeven sets over hebben. Binnen de top tien is de tactische speelruimte echter beperkt: negen coureurs beschikken nog over twee sets harde banden, één set mediums en drie sets zachte banden.

Liam Lawson vormt daarop een uitzondering. De Nieuw-Zeelander heeft nog maar één set harde banden over, maar beschikt wel over vier sets zachte banden. Of dat uiteindelijk een voordeel wordt, hangt volledig af van de prestaties van de verschillende compounds. Als de harde band de beste raceband blijkt te zijn, kan Lawson juist in het nadeel zijn.

Ferrari heeft bandenvoordeel bij de start

Ook Max Verstappen heeft een klein strategisch nadeel ten opzichte van zijn concurrenten. De McLarens en Mercedessen hebben nog een verse set mediumbanden, terwijl Verstappen zijn verse mediums tijdens de kwalificatie al heeft gebruikt. Ferrari heeft daarentegen een verse set zachte banden bewaard. De concurrentie heeft de beschikbare zachte banden allemaal gebruikt.

Dat kan vooral bij de start interessant worden. De zachte band biedt meer grip en kan Charles Leclerc en Lewis Hamilton een voordeel geven in de eerste meters. Ferrari zou daardoor kunnen kiezen voor een agressieve strategie om in de chaotische openingsfase plekken te winnen. Op een circuit waar inhalen moeilijk is, kunnen die gewonnen posities vervolgens bijzonder waardevol zijn. De Grand Prix van Spanje kent zondag dan ook nog veel onbekende factoren. De teams zullen pas tijdens de race ontdekken wie de juiste strategische keuzes heeft gemaakt.