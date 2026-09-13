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Verstappen strategisch in het nadeel tijdens GP van Spanje

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Verstappen strategisch in het nadeel tijdens GP van Spanje

De Grand Prix van Spanje belooft zondag een race vol strategische vraagtekens te worden. Op de nieuwe Madring is inhalen lastig en kan de juiste bandenkeuze het verschil maken tussen een podiumplaats en een teleurstellend resultaat.

Pirelli kan vooraf nog geen duidelijk antwoord geven op de vraag of een éénstopper of tweestopper de beste strategie wordt. Vooral de harde band vormt een groot vraagteken, aangezien de coureurs daar dit weekend nauwelijks mee hebben gereden. Daardoor is er weinig informatie beschikbaar over het gedrag van de compound tijdens een lange stint.

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Hoge bandenslijtage maakt strategie belangrijk

Tijdens de trainingen werd wel duidelijk dat de bandenslijtage op de Madring behoorlijk hoog ligt. Een verse set banden kan daardoor veel tijdwinst opleveren. Daarnaast hadden de coureurs in het begin van het weekend opvallend veel last van graining. Vooral de linker voorband begon al na enkele ronden te slijten, waardoor de rondetijden binnen vijf ronden ruim twee seconden langzamer werden.

Daar komt bij dat de pitstraat op de Madring bijzonder lang is. Een pitstop kost de coureurs ongeveer 25 seconden, waardoor een extra bandenwissel zeker niet zomaar gemaakt kan worden. De strategisten van de teams zullen dan ook nauwkeurig moeten berekenen of de tijdwinst van een verse set banden opweegt tegen het grote tijdverlies bij een extra stop.

Verstappen mist één voordeel ten opzichte van concurrentie

Ook de beschikbare bandensets kunnen zondag een belangrijke rol spelen. De coureurs uit de top tien hebben nog zes sets tot hun beschikking, terwijl de overige coureurs zeven sets over hebben. Binnen de top tien is de tactische speelruimte echter beperkt: negen coureurs beschikken nog over twee sets harde banden, één set mediums en drie sets zachte banden.

Liam Lawson vormt daarop een uitzondering. De Nieuw-Zeelander heeft nog maar één set harde banden over, maar beschikt wel over vier sets zachte banden. Of dat uiteindelijk een voordeel wordt, hangt volledig af van de prestaties van de verschillende compounds. Als de harde band de beste raceband blijkt te zijn, kan Lawson juist in het nadeel zijn.

Ferrari heeft bandenvoordeel bij de start

Ook Max Verstappen heeft een klein strategisch nadeel ten opzichte van zijn concurrenten. De McLarens en Mercedessen hebben nog een verse set mediumbanden, terwijl Verstappen zijn verse mediums tijdens de kwalificatie al heeft gebruikt. Ferrari heeft daarentegen een verse set zachte banden bewaard. De concurrentie heeft de beschikbare zachte banden allemaal gebruikt.

Dat kan vooral bij de start interessant worden. De zachte band biedt meer grip en kan Charles Leclerc en Lewis Hamilton een voordeel geven in de eerste meters. Ferrari zou daardoor kunnen kiezen voor een agressieve strategie om in de chaotische openingsfase plekken te winnen. Op een circuit waar inhalen moeilijk is, kunnen die gewonnen posities vervolgens bijzonder waardevol zijn. De Grand Prix van Spanje kent zondag dan ook nog veel onbekende factoren. De teams zullen pas tijdens de race ontdekken wie de juiste strategische keuzes heeft gemaakt.

RonHymer

Posts: 366

Wat een saaie race en een lelijk gebied.

  • 3
  • 13 sep 2026 - 16:09
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (1)

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  • RonHymer

    Posts: 366

    Wat een saaie race en een lelijk gebied.

    • + 3
    • 13 sep 2026 - 16:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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