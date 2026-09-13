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Norris geeft Verstappen gelijk: "Moeten wat punten worden aangepast"

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Norris geeft Verstappen gelijk: "Moeten wat punten worden aangepast"

Lando Norris is het eens met Max Verstappen dat er nog wat verbeterpunten op de Madring zijn. Verstappen stelde na de kwalificatie dat wat hem betreft alle rempunten mogen worden aangepast, en Norris vindt ook dat er een aantal zaken zijn die moeten worden bekeken.

Het Formule 1-circus is dit weekend voor het eerst aanwezig op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. Het gaat om een uitdagend semistratencircuit waar een crash in een klein hoekje ligt, maar waar inhalen ook vrijwel onmogelijk lijkt te zijn. Verstappen was er na afloop van de kwalificatie opvallend kritisch over, en hij is niet de enige coureur die er op deze manier over denkt.

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Hoe denkt Norris over het circuit?

Na afloop van de kwalificatie werd ook polesitter Lando Norris gevraagd naar zijn mening over het circuit. De Britse regerend wereldkampioen was eerlijk bij de internationale media: "Eerlijk gezegd vind ik Monaco een stuk lastiger dan dit circuit, vooral omdat je daar vrijwel overal direct tussen de muren rijdt. Hier snijd je als het ware door delen van het circuit heen, en heb je her en der nog een klein beetje een uitloopstrook."

Foutjes zijn volgens hem dan ook iets minder kostbaar: "Voor mijn gevoel moet je in Monaco tijdens een rondje in de kwalificatie iets meer risico nemen en zit je dan nog steeds in een zone waarin op elk moment iets fout kan gaan. Qua snelheid vind ik Jeddah eerlijk gezegd nog steeds sneller aanvoelen en meer op de limiet in de snelle bochten."

'Het valt er precies tussenin'

Vooralsnog vermaakt Norris zich prima: "Dit circuit zit er gewoon een beetje tussenin: het heeft wat weg van Singapore en Bakoe, maar met een vleugje Jeddah. Het is gewoon een soort mix van alles. Je hebt hier veel langzame secties en eigenlijk niet veel snelle bochten. Het valt er precies tussenin en biedt van alles wat, dus ik vermaak me wel."

Heeft Verstappen gelijk?

Toch heeft Verstappen volgens Norris wel een punt: "Ik denk wel dat er richting volgend jaar wat punten verbeterd kunnen worden om het nog wat mooier te maken, vooral met het oog op het inhalen."

Sander

Posts: 2.009

Het circuit is vlees noch vis. Net ff de F2 zitten kijken, inhalen zonder er iemand af te rammen of zonder dat je voorganger een fout maakt is zowat onmogelijk. En dat op zo'n nieuw circuit. Wie bedenkt zoiets.

  • 1
  • 13 sep 2026 - 13:13
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing Madring GP Spanje 2026

Reacties (1)

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  • Sander

    Posts: 2.009

    Het circuit is vlees noch vis. Net ff de F2 zitten kijken, inhalen zonder er iemand af te rammen of zonder dat je voorganger een fout maakt is zowat onmogelijk. En dat op zo'n nieuw circuit. Wie bedenkt zoiets.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 13:13

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
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Red Bull Racing
201
5
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74
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68
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
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