Lando Norris is het eens met Max Verstappen dat er nog wat verbeterpunten op de Madring zijn. Verstappen stelde na de kwalificatie dat wat hem betreft alle rempunten mogen worden aangepast, en Norris vindt ook dat er een aantal zaken zijn die moeten worden bekeken.

Het Formule 1-circus is dit weekend voor het eerst aanwezig op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. Het gaat om een uitdagend semistratencircuit waar een crash in een klein hoekje ligt, maar waar inhalen ook vrijwel onmogelijk lijkt te zijn. Verstappen was er na afloop van de kwalificatie opvallend kritisch over, en hij is niet de enige coureur die er op deze manier over denkt.

Hoe denkt Norris over het circuit?

Na afloop van de kwalificatie werd ook polesitter Lando Norris gevraagd naar zijn mening over het circuit. De Britse regerend wereldkampioen was eerlijk bij de internationale media: "Eerlijk gezegd vind ik Monaco een stuk lastiger dan dit circuit, vooral omdat je daar vrijwel overal direct tussen de muren rijdt. Hier snijd je als het ware door delen van het circuit heen, en heb je her en der nog een klein beetje een uitloopstrook."

Foutjes zijn volgens hem dan ook iets minder kostbaar: "Voor mijn gevoel moet je in Monaco tijdens een rondje in de kwalificatie iets meer risico nemen en zit je dan nog steeds in een zone waarin op elk moment iets fout kan gaan. Qua snelheid vind ik Jeddah eerlijk gezegd nog steeds sneller aanvoelen en meer op de limiet in de snelle bochten."

'Het valt er precies tussenin'

Vooralsnog vermaakt Norris zich prima: "Dit circuit zit er gewoon een beetje tussenin: het heeft wat weg van Singapore en Bakoe, maar met een vleugje Jeddah. Het is gewoon een soort mix van alles. Je hebt hier veel langzame secties en eigenlijk niet veel snelle bochten. Het valt er precies tussenin en biedt van alles wat, dus ik vermaak me wel."

Heeft Verstappen gelijk?

Toch heeft Verstappen volgens Norris wel een punt: "Ik denk wel dat er richting volgend jaar wat punten verbeterd kunnen worden om het nog wat mooier te maken, vooral met het oog op het inhalen."