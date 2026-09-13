Lando Norris is als derde geëindigd tijdens de Grand Prix van Spanje. De Brit mocht vanaf poleposition starten, maar verloor door een ongelukkig moment met de virtual safety car, veroorzaakt door Lance Stroll, en een trage pitstop veel tijd op de Madring. Daardoor kon Norris niet meer voorbij Kimi Antonelli en Max Verstappen komen.

Norris begon de race vanaf de eerste startplek en wist dankzij een goede start al snel een voorsprong op de concurrentie op te bouwen. Stroll crashte echter, waarna de wedstrijdleiding een VSC uitriep. Norris was op dat moment net de pitstraat gepasseerd en kon daardoor niet direct naar binnen. Antonelli en Verstappen maakte daar wel gebruik van. Een ronde later dook Norris alsnog de pitstraat in, maar een extreem trage stop van ongeveer zeven seconden kostte hem opnieuw veel tijd.

Norris niet blij

Na afloop van de race blikt de Brit in zijn post-race-interview met de Formule 1 terug op het ongelukkige moment met de VSC. "De VSC kwam pas daarna. Dus ik had niets. Ik kon er niets aan doen. Proficiat aan Kimi en Max. Ze hebben vandaag een goede race gereden. Het geluk stond gewoon niet aan onze kant", zo is Norris duidelijk.

In de slotfase van de race vocht Norris nog met Verstappen om de tweede positie. De viervoudig wereldkampioen gaf zich echter niet gewonnen en hield de McLaren achter zich. "Ik heb er alles aan gedaan om Max in te halen. Het was moeilijk om hem in te halen. Hij maakte eigenlijk geen fouten. Ja, het was een zware race, een race die ons gewoon ontglipte."

'Ik verdiende het'

De McLaren-coureur is van mening dat hij op basis van zijn prestaties aanspraak maakte op de overwinning. "Ik had het gevoel dat we het vandaag verdienden, maar zo gaat het soms in de racerij. Dus we incasseren het en proberen het de volgende keer opnieuw."

Norris blijft dan ook strijdvaardig en wil in de komende races opnieuw voor de overwinning gaan. "Ik heb het gevoel dat ik vandaag een perfecte race heb gereden. Het geluk was gewoon niet aan mijn kant. Dus, weet je, we gaan er gewoon mee door. Het team doet het geweldig. We werken hard. We moeten hard blijven werken, want die jongens doen het goed en het is zwaar aan de top."

Met zijn derde plaats liep Norris wel in op Lewis Hamilton en George Russell. De Brit blijft daardoor volop meedoen in de strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Het verschil met nummer drie Hamilton bedraagt nog slechts vijf punten, terwijl Russell op 25 punten van Norris staat. Antonelli blijft ondertussen ruim aan de leiding van het kampioenschap. De Italiaan heeft maar liefst 106 punten meer dan de McLaren-coureur.