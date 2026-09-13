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Norris baalt van mislukte race op de Madring: "Ik verdiende het"

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Norris baalt van mislukte race op de Madring: "Ik verdiende het"

Lando Norris is als derde geëindigd tijdens de Grand Prix van Spanje. De Brit mocht vanaf poleposition starten, maar verloor door een ongelukkig moment met de virtual safety car, veroorzaakt door Lance Stroll, en een trage pitstop veel tijd op de Madring. Daardoor kon Norris niet meer voorbij Kimi Antonelli en Max Verstappen komen.

Norris begon de race vanaf de eerste startplek en wist dankzij een goede start al snel een voorsprong op de concurrentie op te bouwen. Stroll crashte echter, waarna de wedstrijdleiding een VSC uitriep. Norris was op dat moment net de pitstraat gepasseerd en kon daardoor niet direct naar binnen. Antonelli en Verstappen maakte daar wel gebruik van. Een ronde later dook Norris alsnog de pitstraat in, maar een extreem trage stop van ongeveer zeven seconden kostte hem opnieuw veel tijd.

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Norris niet blij

Na afloop van de race blikt de Brit in zijn post-race-interview met de Formule 1 terug op het ongelukkige moment met de VSC. "De VSC kwam pas daarna. Dus ik had niets. Ik kon er niets aan doen. Proficiat aan Kimi en Max. Ze hebben vandaag een goede race gereden. Het geluk stond gewoon niet aan onze kant", zo is Norris duidelijk. 

In de slotfase van de race vocht Norris nog met Verstappen om de tweede positie. De viervoudig wereldkampioen gaf zich echter niet gewonnen en hield de McLaren achter zich. "Ik heb er alles aan gedaan om Max in te halen. Het was moeilijk om hem in te halen. Hij maakte eigenlijk geen fouten. Ja, het was een zware race, een race die ons gewoon ontglipte."

'Ik verdiende het'

De McLaren-coureur is van mening dat hij op basis van zijn prestaties aanspraak maakte op de overwinning. "Ik had het gevoel dat we het vandaag verdienden, maar zo gaat het soms in de racerij. Dus we incasseren het en proberen het de volgende keer opnieuw."

Norris blijft dan ook strijdvaardig en wil in de komende races opnieuw voor de overwinning gaan. "Ik heb het gevoel dat ik vandaag een perfecte race heb gereden. Het geluk was gewoon niet aan mijn kant. Dus, weet je, we gaan er gewoon mee door. Het team doet het geweldig. We werken hard. We moeten hard blijven werken, want die jongens doen het goed en het is zwaar aan de top."

Met zijn derde plaats liep Norris wel in op Lewis Hamilton en George Russell. De Brit blijft daardoor volop meedoen in de strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Het verschil met nummer drie Hamilton bedraagt nog slechts vijf punten, terwijl Russell op 25 punten van Norris staat. Antonelli blijft ondertussen ruim aan de leiding van het kampioenschap. De Italiaan heeft maar liefst 106 punten meer dan de McLaren-coureur.

Di Stefano

Posts: 411

Ze hadden bij het team wel scherper kunnen zijn en kunnen weten dat er een vsc zou komen,zeker op dit circuit.
Wat mij betreft een flater van het team

  • 3
  • 13 sep 2026 - 17:12
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Spanje 2026

Reacties (9)

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  • Schumi-NR1

    Posts: 1.622

    Ja moet wel zeggen dat die Antonelli wel al paar keer heel veel geluk heeft gehad. Vorige week met virtual safety car en nu weer.

    • + 2
    • 13 sep 2026 - 17:08
    • schwantz34

      Posts: 42.889

      Max ook gelukkig met de VSC de laatste 2 races.

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 17:11
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.622

      Ja als je dicht bij de Italiaanse wonderboy hangt kun je mee profiteren he.

      • + 3
      • 13 sep 2026 - 17:14
  • schwantz34

    Posts: 42.889

    Lando had dubbel pech met die VSC waar hij net voorbij de pitstraat was toen die begon, en net eindigde toen hij wel zijn pitstop een ronde later maakt, en dan ook nog een haperende wheelgun die hem nog ook weer een seconde of 7 heeft gekost. Hij was gewoon de snelste vandaag, maar goed that's racing.

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 17:09
    • Di Stefano

      Posts: 412

      Ze hadden bij het team wel scherper kunnen zijn en kunnen weten dat er een vsc zou komen,zeker op dit circuit.
      Wat mij betreft een flater van het team

      • + 3
      • 13 sep 2026 - 17:12
    • schwantz34

      Posts: 42.889

      Oh, dat zeker, bovendien hebben die Spaanse Marshalls dit weekend al ontelbare keren bij crashes of andere incidenten laten zien dat ze zo traag zijn als dikke stront die door een trechter loopt.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:20
    • gridiron

      Posts: 3.750

      Ze hadden het inderdaad kunnen weten maar ze hebben ook geen glazen weten om op voorhand te kunnen voorspelen en er dan voor te zorgen dat hun rijders op het juiste moment aan de pitingang komen.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 17:41
  • dutchiceman

    Posts: 5.676

    Norris reed goed weg tot en met de pitstop.

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 17:15
  • Larry Perkins

    Posts: 67.800

    "Ik heb het gevoel dat ik vandaag een perfecte race heb gereden."

    Het is al knap als je binnen de tien seconden van Max kunt blijven rijden, dat is Lando ruimschoots gelukt, dus knap gedaan...

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 17:42

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
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7
Haas F1
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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