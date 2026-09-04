Arvid Lindblad heeft toegegeven dat hij teleurgesteld is dat niet hij, maar Liam Lawson weer is aangewezen als vervanger van Isack Hadjar bij Red Bull. Lindblad toont begrip voor dit besluit, maar hij had graag zelf zijn kans gegrepen in de auto naast Max Verstappen.

Red Bull maakte eerder deze week bekend dat Hadjar nog niet voldoende is hersteld van zijn polsblessure. De Fransman miste hierdoor ook de Dutch Grand Prix, en staat dus ook aan de kant in Monza. Het is nog onduidelijk of hij volgende week in Madrid wél kan racen. Red Bull heeft weer Liam Lawson aangewezen als vervanger, terwijl zijn plekje bij Racing Bulls wederom wordt waargenomen door Yuki Tsunoda.

'Natuurlijk baal ik daarvan'

Lindblad toonde in de eerste seizoenshelft aan dat hij Lawson kan bijhouden. Alhoewel hij de keuze van Red Bull-top begrijpt, is hij wel teleurgesteld. Hij was er zeer eerlijk over tijdens een persmoment in Monza: "Ik heb in Zandvoort ook al gezegd dat ik, zoals iedere coureur, natuurlijk een beetje baal dat ik die kans niet heb gekregen. We willen allemaal vooraan meedoen en zo goed mogelijk presteren. Maar ik begrijp de beslissing. Dus ja, het is wat het is."

Lindblad maakt geen geheim van de teleurstelling die hij voelt, maar hij weet ook dat het onlogisch zou zijn om weer iets te veranderen. De Britse tiener is er goudeerlijk over: "Ik denk dat de kans klein was geweest dat ze opnieuw zouden gaan wisselen. Dat zou nu eigenlijk nog vreemder zijn geweest. Liam is daar inmiddels aan de auto gewend en heeft ook al in Zandvoort gereden, dus het is logischer om hem dan te laten zitten."

Drukke dagen voor Lawson

Lawson presteerde goed in Zandvoort, waar hij de eer voor Red Bull wist te redden na de crash van Max Verstappen. Hij hoorde deze week pas laat dat hij weer mocht instappen, maar had in de week na Zandvoort wel een bandentest afgewerkt op Mugello. Hij kwam ook in actie tijdens de filmdag van Racing Bulls op Imola, waar ook Lindblad de baan betrad.