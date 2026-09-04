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Lindblad baalt van misgelopen Red Bull-kans

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Lindblad baalt van misgelopen Red Bull-kans

Arvid Lindblad heeft toegegeven dat hij teleurgesteld is dat niet hij, maar Liam Lawson weer is aangewezen als vervanger van Isack Hadjar bij Red Bull. Lindblad toont begrip voor dit besluit, maar hij had graag zelf zijn kans gegrepen in de auto naast Max Verstappen.

Red Bull maakte eerder deze week bekend dat Hadjar nog niet voldoende is hersteld van zijn polsblessure. De Fransman miste hierdoor ook de Dutch Grand Prix, en staat dus ook aan de kant in Monza. Het is nog onduidelijk of hij volgende week in Madrid wél kan racen. Red Bull heeft weer Liam Lawson aangewezen als vervanger, terwijl zijn plekje bij Racing Bulls wederom wordt waargenomen door Yuki Tsunoda.

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'Natuurlijk baal ik daarvan'

Lindblad toonde in de eerste seizoenshelft aan dat hij Lawson kan bijhouden. Alhoewel hij de keuze van Red Bull-top begrijpt, is hij wel teleurgesteld. Hij was er zeer eerlijk over tijdens een persmoment in Monza: "Ik heb in Zandvoort ook al gezegd dat ik, zoals iedere coureur, natuurlijk een beetje baal dat ik die kans niet heb gekregen. We willen allemaal vooraan meedoen en zo goed mogelijk presteren. Maar ik begrijp de beslissing. Dus ja, het is wat het is."

Lindblad maakt geen geheim van de teleurstelling die hij voelt, maar hij weet ook dat het onlogisch zou zijn om weer iets te veranderen. De Britse tiener is er goudeerlijk over: "Ik denk dat de kans klein was geweest dat ze opnieuw zouden gaan wisselen. Dat zou nu eigenlijk nog vreemder zijn geweest. Liam is daar inmiddels aan de auto gewend en heeft ook al in Zandvoort gereden, dus het is logischer om hem dan te laten zitten."

Drukke dagen voor Lawson

Lawson presteerde goed in Zandvoort, waar hij de eer voor Red Bull wist te redden na de crash van Max Verstappen. Hij hoorde deze week pas laat dat hij weer mocht instappen, maar had in de week na Zandvoort wel een bandentest afgewerkt op Mugello. Hij kwam ook in actie tijdens de filmdag van Racing Bulls op Imola, waar ook Lindblad de baan betrad.

F1 Nieuws Liam Lawson Arvid Lindblad Racing Bulls Red Bull Racing GP Italië 2026

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  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 91
  • Podiums 0
  • Grand Prix 47
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Racing Bulls
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