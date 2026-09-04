De FIA heeft in Parijs besloten om de uitslag van de Grand Prix van Monaco op de schop te gooien. Na het protest van Red Bull Racing en McLaren was er in de Franse hoofdstad vandaag een grote zaak waarin de race in het prinsdom opnieuw onder een vergrootglas werd gelegd. De tijdstraffen van Pierre Gasly zijn weer teruggezet, wat betekent dat hij zijn podiumplek wéér verliest.

De Grand Prix van Monaco kreeg in juni nog een opvallende staart. Tijdens de race werden meerdere coureurs bestraft voor minimale snelheidsovertredingen in de pitlane. Ook Pierre Gasly moest eraan geloven. De Alpine-coureur kwam als derde over de finish, maar verloor zijn podiumplek door een tijdstraf. Daardoor schoven Isack Hadjar en Oscar Piastri een plaats op. Alpine legde zich echter niet neer bij de beslissing en diende een right to review in. Met succes, want de renstal wist aan te tonen dat er iets mis was met het meetsysteem. Gasly kreeg zijn derde plaats daardoor alsnog terug.

Wat heeft de FIA besloten?

De FIA heeft besloten om na de zaak die diende op 25 augustus in Parijs, de straffen van Gasly terug te zetten. Dit betekent dat Red Bull en McLaren gelijk hebben gekregen, en Isack Hadjar de derde plaats heeft teruggekregen. Ook Oscar Piastri schuift hierdoor weer een plekje op, waardoor de uitslag nu weer hetzelfde is als na het vallen van de vlag in Monaco.

Wat waren de argumenten?

Uit het document van de International Court of Appeal van de FIA blijkt dat Red Bull en McLaren wezen op het feit dat alle deelnemers onder dezelfde regels moeten worden beoordeeld. Dat was hier niet het geval, omdat Gasly's straffen als enige werden teruggedraaid. Na het eerdere beroep van Alpine bleek dat de meetsystemen niet goed werkten, wat dus betekent dat alle straffen twijfelachtig waren. Alleen die van Gasly werden ingetrokken, omdat Alpine in beroep was gegaan.

Red Bull en McLaren vonden dat hier dus eigenlijk met twee maten is gemeten. De International Court of Appeal wijst dan ook naar het puntje van de sportieve eerlijkheid. De straffen worden dus weer geïnstalleerd, en de kosten van de zaak worden eerlijk verdeeld tussen de FIA en Alpine.

Hoe reageert Alpine?

Bij het team van Alpine balen ze van het besluit. In een statement schrijven ze dat ze het oneens zijn met het besluit, en dat ze nog steeds vinden dat Gasly de maximumsnelheid in de pitlane in Monaco niet heeft overschreden. Alhoewel ze vinden dat ze onterecht zijn bestraft, stellen ze dat ze zich nu weer focussen op de strijd op de baan. Of Alpine nu stappen gaat ondernemen, is nog niet bekend.