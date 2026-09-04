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FIA geeft Red Bull gelijk: Gasly verliest alsnog Monaco-podium

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FIA geeft Red Bull gelijk: Gasly verliest alsnog Monaco-podium

De FIA heeft in Parijs besloten om de uitslag van de Grand Prix van Monaco op de schop te gooien. Na het protest van Red Bull Racing en McLaren was er in de Franse hoofdstad vandaag een grote zaak waarin de race in het prinsdom opnieuw onder een vergrootglas werd gelegd. De tijdstraffen van Pierre Gasly zijn weer teruggezet, wat betekent dat hij zijn podiumplek wéér verliest.

De Grand Prix van Monaco kreeg in juni nog een opvallende staart. Tijdens de race werden meerdere coureurs bestraft voor minimale snelheidsovertredingen in de pitlane. Ook Pierre Gasly moest eraan geloven. De Alpine-coureur kwam als derde over de finish, maar verloor zijn podiumplek door een tijdstraf. Daardoor schoven Isack Hadjar en Oscar Piastri een plaats op. Alpine legde zich echter niet neer bij de beslissing en diende een right to review in. Met succes, want de renstal wist aan te tonen dat er iets mis was met het meetsysteem. Gasly kreeg zijn derde plaats daardoor alsnog terug.

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Wat heeft de FIA besloten? 

De FIA heeft besloten om na de zaak die diende op 25 augustus in Parijs, de straffen van Gasly terug te zetten. Dit betekent dat Red Bull en McLaren gelijk hebben gekregen, en Isack Hadjar de derde plaats heeft teruggekregen. Ook Oscar Piastri schuift hierdoor weer een plekje op, waardoor de uitslag nu weer hetzelfde is als na het vallen van de vlag in Monaco.

Wat waren de argumenten?

Uit het document van de International Court of Appeal van de FIA blijkt dat Red Bull en McLaren wezen op het feit dat alle deelnemers onder dezelfde regels moeten worden beoordeeld. Dat was hier niet het geval, omdat Gasly's straffen als enige werden teruggedraaid. Na het eerdere beroep van Alpine bleek dat de meetsystemen niet goed werkten, wat dus betekent dat alle straffen twijfelachtig waren. Alleen die van Gasly werden ingetrokken, omdat Alpine in beroep was gegaan.

Red Bull en McLaren vonden dat hier dus eigenlijk met twee maten is gemeten. De International Court of Appeal wijst dan ook naar het puntje van de sportieve eerlijkheid. De straffen worden dus weer geïnstalleerd, en de kosten van de zaak worden eerlijk verdeeld tussen de FIA en Alpine.

Hoe reageert Alpine?

Bij het team van Alpine balen ze van het besluit. In een statement schrijven ze dat ze het oneens zijn met het besluit, en dat ze nog steeds vinden dat Gasly de maximumsnelheid in de pitlane in Monaco niet heeft overschreden. Alhoewel ze vinden dat ze onterecht zijn bestraft, stellen ze dat ze zich nu weer focussen op de strijd op de baan. Of Alpine nu stappen gaat ondernemen, is nog niet bekend.

919

Posts: 4.453

Dit zijn dus de waarden waar naar gehandeld wordt in de huidige formule 1.

Iedereen wordt genaaid, inclusief de kijkers. Iemand nog een idee waar naar gekeken wordt als de TV aan staan met de Formule 1 op beeld?

Een grote nep shitshow die niets meer met sport te maken heeft met als enige doel,... [Lees verder]

  • 4
  • 4 sep 2026 - 12:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 McLaren Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (9)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.563

    Asjemenou!

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 12:46
    • Pietje Bell

      Posts: 36.563

      Nou, dan kan Gasly even op ziekenbezoek gaan bij Hadjar
      en hem de beker teruggeven.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 12:49
    • skibeest

      Posts: 2.155

      Wachten op protest van Alpine. Het is nu namelijk duidelijk dat de FIA onterechte straffen uitdeelt, iets wat de kenners hier natuurlijk al lang wisten

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 12:50
  • 919

    Posts: 4.453

    Dit zijn dus de waarden waar naar gehandeld wordt in de huidige formule 1.

    Iedereen wordt genaaid, inclusief de kijkers. Iemand nog een idee waar naar gekeken wordt als de TV aan staan met de Formule 1 op beeld?

    Een grote nep shitshow die niets meer met sport te maken heeft met als enige doel, de centen.

    • + 4
    • 4 sep 2026 - 12:49
    • Need5Speed

      Posts: 4.424

      De stewards zijn meestal lid van de BRDC, en ze zijn met z'n vieren.
      Dus ze meten met wel 4 maten.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 13:38
  • powered by bye

    Posts: 551

    Eerste wins voor RedBull 2026

    • + 1
    • 4 sep 2026 - 12:59
  • Need5Speed

    Posts: 4.424

    Alpine vond indertijd dat Red Bull te lang gedaan had over het overhandigen van de beker (hangende het protest). Ik ben benieuwd of ze dat zelf beter doen.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 13:16
  • da_bartman

    Posts: 6.837

    De enige juiste beslissing, de straf van alleen Gasly kwijtschelden had nooit mogen gebeuren.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 13:36
  • schwantz34

    Posts: 42.764

    Hier valt werkelijk geen touw meer aan vast te knopen, are we playing ping pong here or what!?

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 13:47

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Japan
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Bahrain International Circuit
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Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
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Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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