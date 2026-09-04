Lewis Hamilton heeft zich uitgelaten over het feit dat hij mogelijk in de toekomst wordt vervangen bij Ferrari door Andrea Kimi Antonelli. De zevenvoudig wereldkampioen, die momenteel aan zijn tweede seizoen bezig is bij de Scuderia, verwacht dat hij zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken over zijn stoeltje.

Vanwege het simpele feit dat Antonelli en Ferrari allebei over een Italiaanse afkomst beschikken en de Mercedes-coureur uitstekend presteert dit Formule 1-seizoen, is hij meerdere malen in verband gebracht met een overstap richting het legendarische team uit Maranello. Echter is een transfer op korte termijn richting het topteam voorlopig nog niet aan de orde.

'Er komen meerdere goede coureurs aan'

Eenmaal aangekomen op Monza voor de Grand Prix van Italië, schoof Hamilton aan bij de persconferentie. "De waarheid is dat er heel wat geweldige coureurs zijn die in de toekomst bij Ferrari zouden kunnen komen rijden", zei hij wanneer hem wordt gevraagd of Antonelli misschien ooit in het rood zal rijden.

Daarbij denkt Hamilton dat Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, zijn stercoureur voorlopig binnen boord wil houden. "Toto zal hem voorlopig nog niet laten gaan", voegde de zevenvoudig wereldkampioen daar stellig aan toe.

GP op Monza wordt een Italiaans gevecht

Antonelli zal de komende race op Monza ergens van achteren moeten starten. De WK-leider zal tegen een gridstraf aanlopen, waardoor een inhaalrace nodig is om het podium te kunnen halen. Hamilton verwacht echter dat de 20-jarige daartoe in staat is.

"Hij zou vrij gemakkelijk door het veld moeten kunnen glippen, dus een achtste of zesde plaats behalen, wat het ook moge zijn, zou voor die jongens relatief eenvoudig moeten zijn. Wij moeten ons concentreren op ons eigen weekend en de energie van de tifosi gebruiken om ons naar voren te stuwen."

Hamilton onder de indruk van Antonelli

Hamilton benadrukte daarbij enorm onder de indruk te zijn van de stormachtige ontwikkeling van Antonelli. De man uit Stevenage was dan ook zeer complimenteus jegens de coureur die hem bij Mercedes verving.

"Antonelli heeft dit jaar ongelooflijk goed gepresteerd; hij heeft een geweldig team om zich heen. Hij heeft Bono (Peter Bonnington), die ik heel goed ken, als engineer. die is solide en consistent. Het is verbazingwekkend om zijn vooruitgang op zo’n jonge leeftijd te zien."