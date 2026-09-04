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Hamilton duidelijk: "Wolff laat Antonelli niet naar Ferrari gaan"

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Hamilton duidelijk: "Wolff laat Antonelli niet naar Ferrari gaan"

Lewis Hamilton heeft zich uitgelaten over het feit dat hij mogelijk in de toekomst wordt vervangen bij Ferrari door Andrea Kimi Antonelli. De zevenvoudig wereldkampioen, die momenteel aan zijn tweede seizoen bezig is bij de Scuderia, verwacht dat hij zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken over zijn stoeltje. 

Vanwege het simpele feit dat Antonelli en Ferrari allebei over een Italiaanse afkomst beschikken en de Mercedes-coureur uitstekend presteert dit Formule 1-seizoen, is hij meerdere malen in verband gebracht met een overstap richting het legendarische team uit Maranello. Echter is een transfer op korte termijn richting het topteam voorlopig nog niet aan de orde. 

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Eenmaal aangekomen op Monza voor de Grand Prix van Italië, schoof Hamilton aan bij de persconferentie. "De waarheid is dat er heel wat geweldige coureurs zijn die in de toekomst bij Ferrari zouden kunnen komen rijden", zei hij wanneer hem wordt gevraagd of Antonelli misschien ooit in het rood zal rijden.

Daarbij denkt Hamilton dat Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, zijn stercoureur voorlopig binnen boord wil houden. "Toto zal hem voorlopig nog niet laten gaan", voegde de zevenvoudig wereldkampioen daar stellig aan toe. 

GP op Monza wordt een Italiaans gevecht

Antonelli zal de komende race op Monza ergens van achteren moeten starten. De WK-leider zal tegen een gridstraf aanlopen, waardoor een inhaalrace nodig is om het podium te kunnen halen. Hamilton verwacht echter dat de 20-jarige daartoe in staat is. 

"Hij zou vrij gemakkelijk door het veld moeten kunnen glippen, dus een achtste of zesde plaats behalen, wat het ook moge zijn, zou voor die jongens relatief eenvoudig moeten zijn. Wij moeten ons concentreren op ons eigen weekend en de energie van de tifosi gebruiken om ons naar voren te stuwen." 

Hamilton onder de indruk van Antonelli 

Hamilton benadrukte daarbij enorm onder de indruk te zijn van de stormachtige ontwikkeling van Antonelli. De man uit Stevenage was dan ook zeer complimenteus jegens de coureur die hem bij Mercedes verving. 

"Antonelli heeft dit jaar ongelooflijk goed gepresteerd; hij heeft een geweldig team om zich heen. Hij heeft Bono (Peter Bonnington), die ik heel goed ken, als engineer. die is solide en consistent. Het is verbazingwekkend om zijn vooruitgang op zo’n jonge leeftijd te zien." 

Flexwing

Posts: 548

Dat bepaalt Antonelli zelf wel denk ik.
Zou wel mooi zijn voor hem en Italië

  • 1
  • 4 sep 2026 - 08:17
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli Ferrari

Reacties (5)

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  • Flexwing

    Posts: 548

    Dat bepaalt Antonelli zelf wel denk ik.
    Zou wel mooi zijn voor hem en Italië

    • + 1
    • 4 sep 2026 - 08:17
    • Need5Speed

      Posts: 4.419

      Het hangt van de clausules in zijn contract af.
      Bij een piepjonge coureur die door Mercedes met miljoenen door de lagere raceklassen is geholpen en die meteen een kans krijgt bij het topteam kan ik me heel goed voorstellen hoe die clausules eruit zien. Zal een heel kort en leeg stukje zijn in het contract.

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 08:24
    • Bongol

      Posts: 13

      Hij bepaalt niks tot dat zijn contract is verlopen, dan is het mogelijk. Zolang hij Wolf als baas heeft, beslist hij niks

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 09:56
    • Phantom01

      Posts: 954

      Gaat ook wel gebeuren in de toekomst.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 10:31
  • Bongol

    Posts: 13

    Ach ja dat wilt nog niet zeggen dat iemand nu goed presteerd en dat hij dan een overstapt maakt en dat het succesvol zal verlopen. Allemaal speculaties en luchtkastelen

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 09:55

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

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  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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