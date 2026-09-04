Red Bull Racing heeft gereageerd op de beslissing van de FIA om het resultaat van de Grand Prix van Monaco toch terug te draaien. Na lang wikken en wegen heeft Isack Hadjar alsnog zijn podiumplek teruggekregen. Teambaas Laurent Mekies is blij voor zijn Franse pupil en stelt dat het de goede beslissing is geweest van de Formule 1.

Hadjar raakte zijn derde plaats na de race aanvankelijk kwijt vanwege een overtreding rond de snelheidslimiet. Na een succesvolle beroepsprocedure werd de straf echter teruggedraaid, waardoor de Red Bull-coureur alsnog als derde werd geklasseerd. Mekies is blij dat het podium van Hadjar uiteindelijk is hersteld.

Red Bull blij met uitspraak

"We waren in eerste instantie vooral heel blij dat de rechtbank het podium van Isack heeft teruggegeven. Dat is natuurlijk belangrijk voor hem, maar wij vonden het ook belangrijk voor de sport. Je wilt niet dat een race pas na afloop wordt beslist op basis van de vraag of een snelheidsmeting wel of niet correct is uitgevoerd", vertelt Mekies aan Sky Sports F1.

Volgens de Red Bull-teambaas moet er vooral duidelijkheid komen over de manier waarop dergelijke situaties worden beoordeeld. Tijdens de Grand Prix van Monaco hield een groot deel van het veld zich aan de geldende snelheidslimieten, terwijl andere coureurs daar overheen gingen. Dat leidde tot verschillende straffen.

Mekies pleit voor duidelijkheid

Mekies benadrukt dat de Formule 1 gebaat is bij een consequente aanpak. "In Monaco hebben veel auto's zich aan de regels rond de snelheidslimieten gehouden. Er waren ook auto's die te snel reden. Sommigen kregen daarvoor een straf en anderen niet. Voor ons was het daarom belangrijk dat er een consistente manier komt om hiermee om te gaan."

De Red Bull-teambaas wil voorkomen dat teams en coureurs na iedere Grand Prix moeten afwachten of een straf wel terecht is. "We willen natuurlijk gewoon racen zonder dat we na de finish hoeven af te vragen of de snelheidscontrole wel of niet correct is uitgevoerd. De regels moeten voor iedereen op dezelfde manier worden toegepast."