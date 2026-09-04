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Mekies blij voor Hadjar: "Belangrijk voor Formule 1 dat Monaco terug is gedraaid"

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Mekies blij voor Hadjar: "Belangrijk voor Formule 1 dat Monaco terug is gedraaid"

Red Bull Racing heeft gereageerd op de beslissing van de FIA om het resultaat van de Grand Prix van Monaco toch terug te draaien. Na lang wikken en wegen heeft Isack Hadjar alsnog zijn podiumplek teruggekregen. Teambaas Laurent Mekies is blij voor zijn Franse pupil en stelt dat het de goede beslissing is geweest van de Formule 1

Hadjar raakte zijn derde plaats na de race aanvankelijk kwijt vanwege een overtreding rond de snelheidslimiet. Na een succesvolle beroepsprocedure werd de straf echter teruggedraaid, waardoor de Red Bull-coureur alsnog als derde werd geklasseerd. Mekies is blij dat het podium van Hadjar uiteindelijk is hersteld.

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Red Bull blij met uitspraak

"We waren in eerste instantie vooral heel blij dat de rechtbank het podium van Isack heeft teruggegeven. Dat is natuurlijk belangrijk voor hem, maar wij vonden het ook belangrijk voor de sport. Je wilt niet dat een race pas na afloop wordt beslist op basis van de vraag of een snelheidsmeting wel of niet correct is uitgevoerd", vertelt Mekies aan Sky Sports F1.

Volgens de Red Bull-teambaas moet er vooral duidelijkheid komen over de manier waarop dergelijke situaties worden beoordeeld. Tijdens de Grand Prix van Monaco hield een groot deel van het veld zich aan de geldende snelheidslimieten, terwijl andere coureurs daar overheen gingen. Dat leidde tot verschillende straffen.

Mekies pleit voor duidelijkheid

Mekies benadrukt dat de Formule 1 gebaat is bij een consequente aanpak. "In Monaco hebben veel auto's zich aan de regels rond de snelheidslimieten gehouden. Er waren ook auto's die te snel reden. Sommigen kregen daarvoor een straf en anderen niet. Voor ons was het daarom belangrijk dat er een consistente manier komt om hiermee om te gaan."

De Red Bull-teambaas wil voorkomen dat teams en coureurs na iedere Grand Prix moeten afwachten of een straf wel terecht is. "We willen natuurlijk gewoon racen zonder dat we na de finish hoeven af te vragen of de snelheidscontrole wel of niet correct is uitgevoerd. De regels moeten voor iedereen op dezelfde manier worden toegepast."

Need5Speed

Posts: 4.427

Ze hebben zich met het terugdraaien van de straf voor 1 van de 6 coureurs die die gekregen had niet aan hun eigen regels gehouden, dan hadden ze die voor alle coureurs terug moeten draaien en dat kon niet.

Dat de straf onterecht was is duidelijk (blamage 1), het selectief terugdraaien was ook fo... [Lees verder]

  • 1
  • 4 sep 2026 - 14:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (7)

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  • schwantz34

    Posts: 42.768

    Mooi voor Hadjar, maar een blamage voor de F1!

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 14:10
    • Need5Speed

      Posts: 4.430

      Ze hebben zich met het terugdraaien van de straf voor 1 van de 6 coureurs die die gekregen had niet aan hun eigen regels gehouden, dan hadden ze die voor alle coureurs terug moeten draaien en dat kon niet.

      Dat de straf onterecht was is duidelijk (blamage 1), het selectief terugdraaien was ook fout (blamage 2).
      Dat het terugdraaien ongedaan is gemaakt is juist geen blamage, maar het kan nooit de originele fout herstellen.

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 14:23
    • Larry Perkins

      Posts: 67.613

      Het is afhankelijk van of de zandbakraces worden vervangen maar het terugdraaien wordt omstreeks de GP van Brazilië weer teruggedraaid, dus Gasly laat de Monaco-trofee rustig op zijn nachtkastje staan...

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 14:59
    • schwantz34

      Posts: 42.768

      Jojo racing, jojo stewartsbeslissingen, jojo rechtbankbeslissingen over race uitslagen, manmanman wat een enorm FIAsco is die hele F1 toch tegenwoordig!

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 15:03
  • Larry Perkins

    Posts: 67.613

    Alpine is niet boos maar wel een beetje verdrietig...

    Alpine heeft zijn “teleurstelling en frustratie” over de beslissing uitgesproken, en houdt er nog altijd aan vast dat Gasly niets verkeerd heeft gedaan en geen enkele straf verdiende.

    “Het team spreekt zijn teleurstelling en frustratie uit over de uitkomst die het FIA International Court of Appeal heeft bereikt met betrekking tot de uitslag van de Grand Prix van Monaco 2026,” luidde een teamverklaring.

    “Hoewel we het niet eens zijn met de beslissing en nog altijd volledig van mening zijn dat auto #10 op geen enkel moment tijdens de race de snelheidslimiet in de pitlane heeft overschreden, erkent het team de beslissing van het panel van rechters na de recente hoorzitting in Parijs.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 14:53
    • Need5Speed

      Posts: 4.430

      Dat de straf onterecht was staat buiten kijf, maar dat geldt voor alle coureurs die die straf gekregen hadden. Het terugdraaien van 1 van de 6 straffen terwijl je in de regels hebt staan dat iedereen volgens dezelfde regels moet worden behandeld kan niet.

      Als in de regels zou staan dat als blijkt dat wanneer je een onterechte straf hebt gekregen je recht hebt op reparatie wanneer dat nog mogelijk is, en niet als dat niet mogelijk is, dan houden de regels rekening met deze situatie en had de straf teruggedraaid kunnen worden.
      Die regel geldt dan voor iedereen omdat het niet terugdraaien als het niet kan ook is benoemd, hij wordt op iedereen gelijk toegepast met verschillend resultaat.

      Maar zo staat het er niet dus gebeurt het niet.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 15:26
  • Larry Perkins

    Posts: 67.613

    Piastri van p5 naar p4 in Monaco:
    "Zie je wel, zo dramatisch is mijn seizoen niet..."

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 15:06

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 119
  • Podiums 1
  • Grand Prix 35
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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