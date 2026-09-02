Komend weekend vormt het iconische circuit van Monza het decor voor de Grand Prix van Italië. De zeer fanatieke harde kern, beter bekend als de Tifosi, staat deze keer voor een enorm dilemma. Gaan de Italiaanse fans pal achter Ferrari staan of geven zij deze keer de voorkeur aan WK-leider Andrea Kimi Antonelli?

Ieder Formule 1-seizoen als de GP in Italië plaatsvindt, kleurt Monza rood. Ook komend weekend zullen talloze Italiaanse fans achter Charles Leclerc en Lewis Hamilton staan. In tegenstelling tot de afgelopen decennia, hebben zij nu uitgerekend een tegenstander van Italiaanse afkomst. Antonelli, dé revelatie van dit seizoen, neemt het tegen de Scuderia op voor de wereldtitel. Momenteel staat de 20-jarige bovenaan het WK met 59 punten voorsprong op George Russell en Hamilton.

MONZA É ROSSA ❤️



No sight in Formula 1 is quite like the sea of Tifosi after a @ScuderiaFerrari win at home#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/QQQ93SQ6ah — Formula 1 (@F1) August 31, 2026

Ferrari is nagenoeg een religie

In Italië is Ferrari bijna een religie. De Scuderia staat bij menig Italiaan hoog in het vaandel en zo uit zich dat ook op Monza. Zoals Max Verstappen de tribunes in Zandvoort oranje ziet kleuren, zullen op het iconische circuit de supporters in het rood arriveren. Ferrari-coureurs die winnen op Monza, gaan de geschiedenisboeken in als legendes.

Met name Leclerc kan daarover meepraten. De Monegask won in 2019 en 2024 namens Ferrari en werd daarna als de Paus ontvangen op het beruchte podium aan het rechte stuk. Toen het Italiaanse volkslied werd afgespeeld, ging iedereen los.

Het geeft aan hoeveel een overwinning van Ferrari op Monza betekent. De Italiaanse renstal wacht inmiddels al lange tijd op een nieuwe wereldtitel, maar een zege tijdens de thuisrace kan een seizoen voor de Tifosi alsnog een gouden randje geven. Leclerc weet als geen ander hoe snel een coureur in de armen wordt gesloten wanneer hij de Scuderia op eigen bodem naar de overwinning weet te rijden.

Ook Hamilton zal komend weekend ervaren hoe groot de liefde voor Ferrari in eigen land is. De Brit rijdt pas sinds 2025 voor de Italiaanse grootmacht en weet inmiddels hoe fanatiek de achterban kan zijn. Een overwinning op Monza zou hem in één klap een bijzondere plek in de harten van de Tifosi kunnen bezorgen.

Toch is de situatie dit jaar anders. De Italiaanse fans hebben naast Ferrari namelijk nóg een reden om te dromen. Met Antonelli beschikt Italië eindelijk weer over een coureur die niet alleen Grands Prix kan winnen, maar ook daadwerkelijk een gooi doet naar de wereldtitel. Daardoor kan de traditionele onvoorwaardelijke steun voor Ferrari komend weekend op de proef worden gesteld.

Antonelli stelt Tifosi voor een dilemma

Antonelli kan voor de Ferrari-coureurs roet in het eten gooien. Mocht hij in gevecht komen met de Ferrari-coureurs, voor wie juicht de Tifosi dan? Zij staan voor een enorm dilemma. Willen zij wederom een Ferrari-coureur op de hoogste trede van het podium in Monza of gaan zij staan achter mogelijk de eerste Italiaanse wereldkampioen sinds Alberto Ascari in 1953?

Voor Antonelli zal zijn tweede race op Monza geen makkelijke worden. Mercedes heeft al bevestigd dat hun goudhaantje een gridpenalty zal krijgen en dus achteraan moet starten. Desondanks kijkt hij enorm uit naar zijn thuisrace.

"Natuurlijk, met de motorstraf in Monza, denk ik nog steeds dat het het beste circuit is om het te doen. Natuurlijk is het mijn thuisrace en al dat soort dingen, maar weet je, ik denk dat het de beste race is om het te doen. Dus ik denk dat het me nog steeds een kans geeft om een geweldig resultaat te behalen en goede punten mee naar huis te nemen", zo zei hij na de race in Zandvoort.

Wat kan Antonelli vanaf de achterhoede?

Juist die gridstraf kan ervoor zorgen dat Antonelli zondag een van de smaakmakers wordt. Het circuit van Monza staat bekend om zijn lange rechte stukken en biedt daarmee meer mogelijkheden om in te halen dan op veel andere banen. Mocht Mercedes over voldoende snelheid beschikken, dan zal de Italiaan zich vanaf de achterhoede een weg naar voren moeten banen.

En juist dan kan zichtbaar worden waar de loyaliteit van de Italiaanse supporters daadwerkelijk ligt. Iedere inhaalactie van Antonelli kan worden toegejuicht, totdat hij in de buurt komt van de twee rode bolides van Leclerc en Hamilton. Een rechtstreeks gevecht tussen Antonelli en een Ferrari zou een bijzonder tafereel opleveren op de tribunes.

De situatie wordt nog specialer door de positie waarin de Mercedes-coureur zich bevindt. Antonelli is niet simpelweg een Italiaanse coureur die voor eigen publiek een goed resultaat probeert neer te zetten. Hij leidt het wereldkampioenschap en heeft een serieuze mogelijkheid om iets te bereiken waar Italië inmiddels meer dan zeventig jaar op wacht.

Ascari de laatste Italiaanse wereldkampioen

Ascari was in 1952 en 1953 de laatste Italiaan die wereldkampioen werd in de Formule 1. Sindsdien heeft het land talloze grote coureurs voorbij zien komen, maar niemand slaagde erin om de wereldtitel opnieuw naar Italië te halen. Ferrari bleef daardoor jarenlang de voornaamste Italiaanse trots in de koningsklasse van de autosport.

Antonelli kan daar verandering in brengen. Mocht hij zijn huidige positie in het kampioenschap vasthouden, dan kan de pas 20-jarige zich in één seizoen ontpoppen tot een nieuwe Italiaanse sportheld. Een sterke race op Monza zou die status alleen maar verder vergroten.

Het levert voor de Tifosi een situatie op die jarenlang bijna ondenkbaar was. Normaal gesproken is de opdracht tijdens de Grand Prix van Italië simpel: Ferrari moet winnen. Ditmaal kan iedere positie die Leclerc of Hamilton pakt echter ten koste gaan van de Italiaan die namens Mercedes op weg probeert te gaan naar de wereldtitel.

Voor wie gaat de Italiaanse Tifosi juichen?

Daarmee wordt de Grand Prix van Italië niet alleen op de baan interessant. Ook op de tribunes kan zondag een bijzondere strijd ontstaan. Ferrari blijft voor veel Italianen heilig, maar met Antonelli heeft het land plotseling een eigen goudhaantje om voor te juichen.

Mocht de WK-leider zich zondag vanaf de achterhoede richting de Ferrari's knokken, dan komt de Tifosi voor de ultieme keuze te staan: juichen voor het rood van Ferrari of voor de Italiaan die 73 jaar na Ascari geschiedenis kan schrijven.