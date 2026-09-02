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Italië verdeeld voor Monza: kiest de Tifosi voor Ferrari of Antonelli?

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Italië verdeeld voor Monza: kiest de Tifosi voor Ferrari of Antonelli?

Komend weekend vormt het iconische circuit van Monza het decor voor de Grand Prix van Italië. De zeer fanatieke harde kern, beter bekend als de Tifosi, staat deze keer voor een enorm dilemma. Gaan de Italiaanse fans pal achter Ferrari staan of geven zij deze keer de voorkeur aan WK-leider Andrea Kimi Antonelli?

Ieder Formule 1-seizoen als de GP in Italië plaatsvindt, kleurt Monza rood. Ook komend weekend zullen talloze Italiaanse fans achter Charles Leclerc en Lewis Hamilton staan. In tegenstelling tot de afgelopen decennia, hebben zij nu uitgerekend een tegenstander van Italiaanse afkomst. Antonelli, dé revelatie van dit seizoen, neemt het tegen de Scuderia op voor de wereldtitel. Momenteel staat de 20-jarige bovenaan het WK met 59 punten voorsprong op George Russell en Hamilton.

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Ferrari is nagenoeg een religie

In Italië is Ferrari bijna een religie. De Scuderia staat bij menig Italiaan hoog in het vaandel en zo uit zich dat ook op Monza. Zoals Max Verstappen de tribunes in Zandvoort oranje ziet kleuren, zullen op het iconische circuit de supporters in het rood arriveren. Ferrari-coureurs die winnen op Monza, gaan de geschiedenisboeken in als legendes.

Met name Leclerc kan daarover meepraten. De Monegask won in 2019 en 2024 namens Ferrari en werd daarna als de Paus ontvangen op het beruchte podium aan het rechte stuk. Toen het Italiaanse volkslied werd afgespeeld, ging iedereen los.

Het geeft aan hoeveel een overwinning van Ferrari op Monza betekent. De Italiaanse renstal wacht inmiddels al lange tijd op een nieuwe wereldtitel, maar een zege tijdens de thuisrace kan een seizoen voor de Tifosi alsnog een gouden randje geven. Leclerc weet als geen ander hoe snel een coureur in de armen wordt gesloten wanneer hij de Scuderia op eigen bodem naar de overwinning weet te rijden.

Ook Hamilton zal komend weekend ervaren hoe groot de liefde voor Ferrari in eigen land is. De Brit rijdt pas sinds 2025 voor de Italiaanse grootmacht en weet inmiddels hoe fanatiek de achterban kan zijn. Een overwinning op Monza zou hem in één klap een bijzondere plek in de harten van de Tifosi kunnen bezorgen.

Toch is de situatie dit jaar anders. De Italiaanse fans hebben naast Ferrari namelijk nóg een reden om te dromen. Met Antonelli beschikt Italië eindelijk weer over een coureur die niet alleen Grands Prix kan winnen, maar ook daadwerkelijk een gooi doet naar de wereldtitel. Daardoor kan de traditionele onvoorwaardelijke steun voor Ferrari komend weekend op de proef worden gesteld.

Antonelli stelt Tifosi voor een dilemma

Antonelli kan voor de Ferrari-coureurs roet in het eten gooien. Mocht hij in gevecht komen met de Ferrari-coureurs, voor wie juicht de Tifosi dan? Zij staan voor een enorm dilemma. Willen zij wederom een Ferrari-coureur op de hoogste trede van het podium in Monza of gaan zij staan achter mogelijk de eerste Italiaanse wereldkampioen sinds Alberto Ascari in 1953?

Voor Antonelli zal zijn tweede race op Monza geen makkelijke worden. Mercedes heeft al bevestigd dat hun goudhaantje een gridpenalty zal krijgen en dus achteraan moet starten. Desondanks kijkt hij enorm uit naar zijn thuisrace.

"Natuurlijk, met de motorstraf in Monza, denk ik nog steeds dat het het beste circuit is om het te doen. Natuurlijk is het mijn thuisrace en al dat soort dingen, maar weet je, ik denk dat het de beste race is om het te doen. Dus ik denk dat het me nog steeds een kans geeft om een geweldig resultaat te behalen en goede punten mee naar huis te nemen", zo zei hij na de race in Zandvoort.

Wat kan Antonelli vanaf de achterhoede?

Juist die gridstraf kan ervoor zorgen dat Antonelli zondag een van de smaakmakers wordt. Het circuit van Monza staat bekend om zijn lange rechte stukken en biedt daarmee meer mogelijkheden om in te halen dan op veel andere banen. Mocht Mercedes over voldoende snelheid beschikken, dan zal de Italiaan zich vanaf de achterhoede een weg naar voren moeten banen.

En juist dan kan zichtbaar worden waar de loyaliteit van de Italiaanse supporters daadwerkelijk ligt. Iedere inhaalactie van Antonelli kan worden toegejuicht, totdat hij in de buurt komt van de twee rode bolides van Leclerc en Hamilton. Een rechtstreeks gevecht tussen Antonelli en een Ferrari zou een bijzonder tafereel opleveren op de tribunes.

De situatie wordt nog specialer door de positie waarin de Mercedes-coureur zich bevindt. Antonelli is niet simpelweg een Italiaanse coureur die voor eigen publiek een goed resultaat probeert neer te zetten. Hij leidt het wereldkampioenschap en heeft een serieuze mogelijkheid om iets te bereiken waar Italië inmiddels meer dan zeventig jaar op wacht.

Ascari de laatste Italiaanse wereldkampioen 

Ascari was in 1952 en 1953 de laatste Italiaan die wereldkampioen werd in de Formule 1. Sindsdien heeft het land talloze grote coureurs voorbij zien komen, maar niemand slaagde erin om de wereldtitel opnieuw naar Italië te halen. Ferrari bleef daardoor jarenlang de voornaamste Italiaanse trots in de koningsklasse van de autosport.

Antonelli kan daar verandering in brengen. Mocht hij zijn huidige positie in het kampioenschap vasthouden, dan kan de pas 20-jarige zich in één seizoen ontpoppen tot een nieuwe Italiaanse sportheld. Een sterke race op Monza zou die status alleen maar verder vergroten.

Het levert voor de Tifosi een situatie op die jarenlang bijna ondenkbaar was. Normaal gesproken is de opdracht tijdens de Grand Prix van Italië simpel: Ferrari moet winnen. Ditmaal kan iedere positie die Leclerc of Hamilton pakt echter ten koste gaan van de Italiaan die namens Mercedes op weg probeert te gaan naar de wereldtitel.

Voor wie gaat de Italiaanse Tifosi juichen?

Daarmee wordt de Grand Prix van Italië niet alleen op de baan interessant. Ook op de tribunes kan zondag een bijzondere strijd ontstaan. Ferrari blijft voor veel Italianen heilig, maar met Antonelli heeft het land plotseling een eigen goudhaantje om voor te juichen.

Mocht de WK-leider zich zondag vanaf de achterhoede richting de Ferrari's knokken, dan komt de Tifosi voor de ultieme keuze te staan: juichen voor het rood van Ferrari of voor de Italiaan die 73 jaar na Ascari geschiedenis kan schrijven.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Andrea Kimi Antonelli Mercedes Ferrari GP Italië 2026

Reacties (6)

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  • Flexwing

    Posts: 545

    Antonelli gaat hem niet winnen heeft nog 10 plekken gridstraf.Dus waar maken zich nu druk om.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 07:48
    • Pietje Bell

      Posts: 36.519

      Wel iets meer dan 10 plaatsen gridstraf.

      Toto Wolff een paar weken geleden: „Kimi krijgt een straf
      voor de power unit en start helemaal achteraan op de grid."

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 09:07
  • Natte Slak

    Posts: 474

    Die Italianen stonden ook Max massaal toe te juichen na zijn win daar.
    Ze houden van racing en zullen juichen voor Ferrari en ook voor Antonelli.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 09:31
  • shakedown

    Posts: 1.974

    Dit weekeind zullen ze vol voor Ferrari gaan. Die maken gewoon kans op de overwinning, en zelfs een 1-2tje. over het hele jaar zullen ze 100% achter Antonelli staan. Toch mooi dat er een italiaan een grote kans maakt om kampioen ter worden.

    Dat wordt een mooie contract strijd volgend jaar... Eind 2027 loopt zijn contract bij Mercedes af. Ferrari zal echt alles op alles zetten om hem binnen te halen voor 2028. Ik denk namelijk niet dat ze Hamilton pas halverwege volgend jaar uitsluitsel gaat geven.

    Als Antonelli bij Mercedes bijtekend, blijft Hamilton. Maar 100% zeker dan er inmiddels zware gesprekken zijn tussen Antonelli en Ferrari!

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 10:05
  • The Wolf

    Posts: 1.468

    In het verleden bood het 'Italiaan zijn' geen enkele garantie op support vd tifosi, dat ondervond ook Patrese die destijds reed voor het dominante Williams, die kreeg alleen gejuich op moment dat hij uit de race lag en geen bedreiging voor Ferrari vormde. Ben benieuwd, mogelijk dat de Antonelli-hype breekt met deze 'traditie'.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 10:35
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.431

    Bertje woonde een paar jaar in het noorden van Italië, ga er maar vanuit. FERRARI staat altijd op 1. Andrea Kimi wordt als kind van Emilia-Romagna zeker massaal gesteund, maar het is in deze volgorde 1 Forza Ferrari, 2 Forza Andrea. (punt)

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 13:59

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Bahrein
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Australië
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
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Hongarije
Hungaroring
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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