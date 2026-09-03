Lando Norris vindt dat hij inmiddels aanspraak mag maken op een salaris dat vergelijkbaar is met dat van Max Verstappen. De McLaren-coureur heeft zijn contract onlangs verlengd tot en met 2030 en liet met een knipoog weten dat hij vindt dat zijn prestaties inmiddels recht geven op eenzelfde beloning als die van de Nederlander. Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher ziet dat echter anders.

De salarissen van de grootste Formule 1-sterren kwamen opnieuw ter sprake na de contractverlengingen van Verstappen en Norris. Vooral rond de nieuwe verbintenis van Verstappen bij Red Bull Racing worden gigantische bedragen genoemd. Als alle bonussen en voorwaarden worden meegerekend, zou de viervoudig wereldkampioen gedurende de looptijd van zijn contract honderden miljoenen euro's kunnen verdienen.

Schumacher lacht om salarisclaim van Norris

Norris liet eerder weten dat hij vindt dat hij net als Verstappen betaald zou moeten worden. Schumacher kan daar wel om lachen. De Duitser vindt dat Norris inmiddels absoluut meer verdient dan voorheen, maar dat de Brit nog wat heeft in te halen voordat hij aanspraak kan maken op hetzelfde salaris als Verstappen.

"Daar ontbreken nog wel een paar wereldtitels voor", stelt Schumacher in de Backstage Boxengasse-podcast. "Norris verdient absoluut een hoger salaris dan voorheen en dat is ook terecht. Maar als je naar Verstappen kijkt, zie je het verschil in ervaring en het aantal titels. Lando is pas één keer wereldkampioen geworden."

Volgens Schumacher ligt daar ook meteen de volgende uitdaging voor Norris. "Het is nu aan hem om samen met McLaren nog meer titels te winnen. Dat geldt voor dit jaar, maar mogelijk ook voor de komende seizoenen. Hij heeft in ieder geval laten zien dat hij geduld heeft en samen met het team door een moeilijke periode heen kan gaan."

'Norris heeft veel vertrouwen opgebouwd'

Schumacher heeft desondanks veel lof voor de manier waarop Norris zich binnen McLaren heeft opgesteld. De voormalig Formule 1-coureur wijst daarbij op de problemen met de Mercedes-krachtbron eerder dit jaar. Volgens hem bleef Norris rustig toen het team door een moeilijke fase ging en klaagde hij nauwelijks.

"Dat moet je hem nageven. Hij heeft zijn mond gehouden en is gewoon doorgegaan. Hij heeft eigenlijk nooit geklaagd, terwijl we vanuit de paddock ook andere geluiden kennen", aldus Schumacher. Volgens de Duitser heeft die houding ervoor gezorgd dat Norris veel krediet heeft opgebouwd binnen McLaren.

"Dat vind ik iets wat hem onderscheidt. Iedereen binnen het team weet inmiddels dat ze op Lando kunnen vertrouwen. Dat levert hem automatisch extra steun op. Oscar Piastri was vorig jaar wat luidruchtiger toen het bij hem minder goed liep."

Schumacher begrijpt ondertussen niet helemaal waarom Piastri dit seizoen minder overtuigend presteert. De Duitser ziet Norris inmiddels duidelijk als de leider binnen McLaren. "Als je een coureur als Lando hebt, die niet alleen ontzettend snel maar ook slim is, dan is dat enorm waardevol. Qua uitstraling doet hij me zelfs een beetje denken aan Kimi Antonelli. Hij loopt inmiddels al wat langer mee, maar heeft nog altijd die glimlach en komt heel ontspannen over."