Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft toe dat hij zich rot is geschrokken van de crash van Max Verstappen in Zandvoort. Hij vreesde voor een zwaarder ongeval, maar geeft toe dat hij al snel zag dat zijn goede vriend in orde was.

Verstappen beleefde anderhalve week geleden een rampzalige thuisrace op het circuit van Zandvoort. In de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix probeerde Verstappen posities goed te maken in de openingsronde, maar ging het helemaal mis in de laatste bocht. Hij verloor de macht over het stuur en klapte vol in de muur. Wonder boven wonder wisten de aanstormende coureurs hem te ontwijken, en kon Verstappen het zonder kleerscheuren navertellen.

'Ik was ook even bang'

Verstappens goede vriend en voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko volgde de race voor de televisie. In een interview met OE24 geeft Marko toe dat hij zich een hoedje schrok: "Ik was wel even bang toen de auto dwars op de baan stond. Gelukkig was er een gat naar achteren met de rest van het veld, en gelukkig reageerde Liam Lawson heel goed. Als iemand tegen een auto aanrijdt die dwars op de baan staat, dan kan dat heel erg gevaarlijk zijn."

'Ik zag meteen dat hij in orde was'

Verstappen kon ongedeerd uitstappen, en toen de stofwolken waren verdwenen, zag Marko al snel dat de viervoudig wereldkampioen in orde was: "Ik zag meteen aan de manier waarop hij zijn hoofd bewoog dat Max stabiel was. Toen zei hij over de radio sorry en zei hij dat het goed ging. We hebben met Hadjar gezien hoe snel het mis kan gaan. Hij raakte geblesseerd aan zijn pols tijdens een kickbokstraining met een trainer."

Kan Verstappen winnen in Monza?

Verstappen is in orde, en richt zijn focus nu weer op de race in Monza van aankomend weekend. Marko wordt gevraagd of Verstappen zich daar kan mengen in de strijd om de zege: "Monza komt te snel. Op het korte circuit van Zandvoort lagen we vier tot vijf tienden achter. Dat is echt een eeuwigheid. Winnen wordt gewoon lastig. Onze beste kansen liggen misschien in Texas, Las Vegas of Mexico."