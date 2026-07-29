McLaren-teambaas Andrea Stella heeft zijn excuses aangeboden na de woede-uitbarsting van Oscar Piastri in de Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend. Piastri reageerde witheet toen achterblijver Carlos Sainz tegen hem aanreed. Volgens Stella was deze woede te begrijpen, maar deed Sainz het niet met opzet.

De achterblijvers zorgden afgelopen weekend voor de nodige problemen in de Grand Prix van Hongarije. Er was iets misgegaan met de systemen van de FIA waardoor de coureurs niet goed werden geïnformeerd over de blauwe vlaggen, wat voor een aantal opvallende momenten zorgde. Het meest opvallende moment vond plaats tussen Sainz en Piastri. De Williams-coureur had niet door dat de voor de koppositie vechtende Piastri vlak achter hem reed, en ze raakten elkaar. Piastri reageerde furieus, en Sainz kreeg een tijdstraf.

Hoe kijkt McLaren naar de zaak?

Piastri was na afloop nog steeds woest, en haalde keihard uit. McLaren-teambaas Andrea Stella nuanceerde die woede toen hij even later met de internationale media sprak: "Ik had begrepen dat de waarschuwingspanelen voor de blauwe vlaggen niet goed werkten. Dus het was voor de achterblijvers nog moeilijker dan normaal om te begrijpen wat er zich afspeelde in hun spiegels."

Begrip voor Sainz én Piastri

Over de situatie met Sainz, maakt Stella zich dan ook niet te druk. Hij neemt het de Spanjaard niet kwalijk: "Carlos is een heel eerlijke, correcte coureur. Ik weet dus zeker dat het niet de bedoeling is, maar het was wel vervelend voor Oscar."

Dat Piastri zo boos reageerde, is volgens Stella ook niet vreemd of verkeerd: "Het is heel erg goed te begrijpen dat als je voor de halve race om de leiding vecht, en dan de koppositie verliest door een incident met een achterblijver, dat je dan misschien een momentje hebt waarbij je in je woede iets zegt."

Hoe liep het af?

Voor Piastri eindigde de race in een flinke teleurstelling, want hij moest opgeven met versnellingsbakproblemen. Zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris kwam uiteindelijk als winnaar over de streep, en pakte daarmee de eerste zege van het jaar voor het team uit Woking.