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McLaren zegt sorry na woede-uitbarsting van Piastri

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McLaren zegt sorry na woede-uitbarsting van Piastri

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft zijn excuses aangeboden na de woede-uitbarsting van Oscar Piastri in de Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend. Piastri reageerde witheet toen achterblijver Carlos Sainz tegen hem aanreed. Volgens Stella was deze woede te begrijpen, maar deed Sainz het niet met opzet.

De achterblijvers zorgden afgelopen weekend voor de nodige problemen in de Grand Prix van Hongarije. Er was iets misgegaan met de systemen van de FIA waardoor de coureurs niet goed werden geïnformeerd over de blauwe vlaggen, wat voor een aantal opvallende momenten zorgde. Het meest opvallende moment vond plaats tussen Sainz en Piastri. De Williams-coureur had niet door dat de voor de koppositie vechtende Piastri vlak achter hem reed, en ze raakten elkaar. Piastri reageerde furieus, en Sainz kreeg een tijdstraf.

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Hoe kijkt McLaren naar de zaak?

Piastri was na afloop nog steeds woest, en haalde keihard uit. McLaren-teambaas Andrea Stella nuanceerde die woede toen hij even later met de internationale media sprak: "Ik had begrepen dat de waarschuwingspanelen voor de blauwe vlaggen niet goed werkten. Dus het was voor de achterblijvers nog moeilijker dan normaal om te begrijpen wat er zich afspeelde in hun spiegels."

Begrip voor Sainz én Piastri

Over de situatie met Sainz, maakt Stella zich dan ook niet te druk. Hij neemt het de Spanjaard niet kwalijk: "Carlos is een heel eerlijke, correcte coureur. Ik weet dus zeker dat het niet de bedoeling is, maar het was wel vervelend voor Oscar."

Dat Piastri zo boos reageerde, is volgens Stella ook niet vreemd of verkeerd: "Het is heel erg goed te begrijpen dat als je voor de halve race om de leiding vecht, en dan de koppositie verliest door een incident met een achterblijver, dat je dan misschien een momentje hebt waarbij je in je woede iets zegt."

Hoe liep het af?

Voor Piastri eindigde de race in een flinke teleurstelling, want hij moest opgeven met versnellingsbakproblemen. Zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris kwam uiteindelijk als winnaar over de streep, en pakte daarmee de eerste zege van het jaar voor het team uit Woking. 

F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Oscar Piastri Andrea Stella Williams McLaren GP Hongarije 2026

Reacties (1)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.292

    Mijn baas heeft ook excuses aangeboden voor mijn woede-uitbarsting van vorige week, de vraag is nu of mijn vriendin deze excuses gaat accepteren (ik ben bang van niet)

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 15:32

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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 242
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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