McLaren-teambaas Andrea Stella had de pole position van Lando Norris in Hongarije niet zien aankomen. De Brit kon zich de hele sessie handhaven in de top van het veld, en was nipt sneller dan Lewis Hamilton. Stella denkt dat het in de race geen uitgemaakte zaak zal zijn.

Het team van McLaren kwam verrassend goed voor de dag in de kwalificatie op de Hungaroring. Waar Mercedes en Max Verstappen het lastig leken te hebben, en Ferrari de favorietenrol niet waarmaakte, greep Norris de macht. Hij was uiteindelijk 0,012 seconden sneller dan Hamilton, die de tweede startplaats verloor door het blokkeren van Norris' teamgenoot Oscar Piastri. De Ferrari-coureur kreeg een gridstraf van drie plaatsen, maar bij McLaren zullen ze zich louter op zichzelf focussen.

Zag McLaren dit aankomen?

McLaren-teambaas Andrea Stella had niet zien aankomen dat zijn team de pole kon pakken. Bij Sky Sports reageerde hij vol verbazing: "Dit is een fijne verrassing. We hebben een aantal updates geïntroduceerd en die werkten goed. We hebben een paar tienden kunnen pakken, maar we hadden nooit gedacht dat we de auto op pole position konden krijgen."

Voor de race ziet Stella zijn team zeker niet als de favoriet: "Om eerlijk te zijn blijven de Ferrari's de favoriet. Zelfs in de kwalificatie was dat zo, maar geen van hen kon zich verbeteren bij de tweede poging, dus ik denk dat ze nog een beetje performance hebben laten liggen."

Is het zelfvertrouwen gegroeid?

Een zege is vanzelfsprekend welkom, maar Stella weigert te vroeg te juichen: "We nemen de bemoedigende signalen die hieruit naar voren zijn gekomen ter harte, maar we blijven wel gewoon realistisch. Er is nog heel veel werk aan de winkel om consistent in de positie te blijven waarin we ons nu bevinden."

Het team van McLaren was in de afgelopen maanden het derde team achter Mercedes en Ferrari. Vooralsnog zijn Ferrari-coureurs Hamilton en Charles Leclerc de enigen die de Mercedessen hebben verslagen, en Norris hoopt zich vandaag bij dat rijtje te voegen.