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McLaren volledig verrast door pole van Norris

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McLaren volledig verrast door pole van Norris

McLaren-teambaas Andrea Stella had de pole position van Lando Norris in Hongarije niet zien aankomen. De Brit kon zich de hele sessie handhaven in de top van het veld, en was nipt sneller dan Lewis Hamilton. Stella denkt dat het in de race geen uitgemaakte zaak zal zijn.

Het team van McLaren kwam verrassend goed voor de dag in de kwalificatie op de Hungaroring. Waar Mercedes en Max Verstappen het lastig leken te hebben, en Ferrari de favorietenrol niet waarmaakte, greep Norris de macht. Hij was uiteindelijk 0,012 seconden sneller dan Hamilton, die de tweede startplaats verloor door het blokkeren van Norris' teamgenoot Oscar Piastri. De Ferrari-coureur kreeg een gridstraf van drie plaatsen, maar bij McLaren zullen ze zich louter op zichzelf focussen.

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Zag McLaren dit aankomen?

McLaren-teambaas Andrea Stella had niet zien aankomen dat zijn team de pole kon pakken. Bij Sky Sports reageerde hij vol verbazing: "Dit is een fijne verrassing. We hebben een aantal updates geïntroduceerd en die werkten goed. We hebben een paar tienden kunnen pakken, maar we hadden nooit gedacht dat we de auto op pole position konden krijgen."

Voor de race ziet Stella zijn team zeker niet als de favoriet: "Om eerlijk te zijn blijven de Ferrari's de favoriet. Zelfs in de kwalificatie was dat zo, maar geen van hen kon zich verbeteren bij de tweede poging, dus ik denk dat ze nog een beetje performance hebben laten liggen."

Is het zelfvertrouwen gegroeid?

Een zege is vanzelfsprekend welkom, maar Stella weigert te vroeg te juichen: "We nemen de bemoedigende signalen die hieruit naar voren zijn gekomen ter harte, maar we blijven wel gewoon realistisch. Er is nog heel veel werk aan de winkel om consistent in de positie te blijven waarin we ons nu bevinden."

Het team van McLaren was in de afgelopen maanden het derde team achter Mercedes en Ferrari. Vooralsnog zijn Ferrari-coureurs Hamilton en Charles Leclerc de enigen die de Mercedessen hebben verslagen, en Norris hoopt zich vandaag bij dat rijtje te voegen.

F1 Nieuws Lando Norris Andrea Stella McLaren GP Hongarije 2026

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Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
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Williams
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Audi
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.533
  • Podiums 46
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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