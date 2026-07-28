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Sainz is er klaar mee bij Williams: "Dacht dat ze wel mee konden doen"

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Sainz is er klaar mee bij Williams: "Dacht dat ze wel mee konden doen"

Carlos Sainz heeft toegegeven dat zijn plannen om opnieuw races te winnen flink zijn opgeschoven door het teleurstellende seizoen van Williams. De Spanjaard blijft geloven in het project van de Britse renstal, maar erkent dat hij tijdens de zomerstop wel knopen zal doorhakken over zijn toekomst in de Formule 1.

Na een sterk debuutjaar bij Williams in 2025, waarin hij twee podiumplaatsen pakte en de renstal naar de vijfde plaats bij de constructeurs hielp, hoopte Sainz onder de nieuwe reglementen opnieuw mee te doen om de overwinningen. Dat scenario is echter ver weg. Williams staat momenteel slechts achtste in het kampioenschap en verzamelde voor de Grand Prix van Hongarije amper elf punten.

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'Alles duurt veel langer dan verwacht'

De teleurstellende prestaties hebben volgens Sainz ook gevolgen voor zijn persoonlijke ambities. De voormalig Ferrari-coureur geeft toe dat zijn oorspronkelijke tijdlijn volledig is veranderd.

"Ik dacht dat Williams binnen afzienbare tijd weer mee zou kunnen strijden om zeges, maar die planning is inmiddels met één of zelfs twee jaar opgeschoven", vertelde Sainz in het bijzijn van diverse media. "Dat hangt volledig af van hoe snel we deze moeilijke periode achter ons kunnen laten."

Toch is de Spanjaard nog niet afgehaakt. "Ik zie hoeveel er achter de schermen wordt geïnvesteerd en de visie van het team is nog altijd duidelijk. Dat geeft me vertrouwen dat we uiteindelijk de juiste richting uitgaan. Alleen presteert de huidige auto simpelweg ver onder onze verwachtingen."

Beslissing over toekomst volgt deze zomer

Door de tegenvallende resultaten wordt Sainz steeds vaker in verband gebracht met een vertrek bij Williams. Een overstap naar Audi lijkt inmiddels echter geen realistische optie meer, waardoor een langer verblijf in Grove vooralsnog het meest voor de hand ligt.

Sainz bevestigt dat hij tijdens de zomerstop met zijn management en teambaas James Vowles om tafel gaat om zijn toekomst te bespreken. "Ik kan geen exacte datum noemen, maar deze zomer gaan we samen bekijken hoe de situatie ervoor staat en welke richting we willen inslaan", legde hij uit.

"Mijn kijk op de toekomst is veranderd. Waar ik eerst dacht op kortere termijn weer voor overwinningen te kunnen vechten, moet ik nu verder vooruitkijken. De komende weken zullen belangrijk worden om een beslissing te nemen over mijn toekomst, al weet ik nog niet precies wanneer die knoop definitief wordt doorgehakt."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (2)

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  • oale

    Posts: 815

    Ik wens Sainz veel succes. Mijn mening: geen enkel team beschouwd hem meer als een wereldkampioen in de dop. Geen echte leider en niet constant in zijn prestaties.

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 14:21
  • donshere

    Posts: 1.414

    Net zoals velen klaar zijn met Sainz. Iedereen maakt fouten, maar hij had op z'n minst z'n excuses kunnen aanbieden aan Piastri na gewaarschuwd te zijn door z'n team over de radio en 8! blauwe vlaggen te hebben gekregen, ook nadat hij net de start/finish gepasseerd was en tijd genoeg had om Piastri te zien afkomen. En dat als moraalridder die telkens de eerste is om gedubbelden te branden als ze niet snel uit de weg gaan bij blauwe vlaggen, en als director van de GPDA. Niet goed te praten en had zeker meer dan een 5 seconden straf verdiend.

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 14:24

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Red Bull Racing
177
5
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 242
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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