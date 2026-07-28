Carlos Sainz heeft toegegeven dat zijn plannen om opnieuw races te winnen flink zijn opgeschoven door het teleurstellende seizoen van Williams. De Spanjaard blijft geloven in het project van de Britse renstal, maar erkent dat hij tijdens de zomerstop wel knopen zal doorhakken over zijn toekomst in de Formule 1.

Na een sterk debuutjaar bij Williams in 2025, waarin hij twee podiumplaatsen pakte en de renstal naar de vijfde plaats bij de constructeurs hielp, hoopte Sainz onder de nieuwe reglementen opnieuw mee te doen om de overwinningen. Dat scenario is echter ver weg. Williams staat momenteel slechts achtste in het kampioenschap en verzamelde voor de Grand Prix van Hongarije amper elf punten.

'Alles duurt veel langer dan verwacht'

De teleurstellende prestaties hebben volgens Sainz ook gevolgen voor zijn persoonlijke ambities. De voormalig Ferrari-coureur geeft toe dat zijn oorspronkelijke tijdlijn volledig is veranderd.

"Ik dacht dat Williams binnen afzienbare tijd weer mee zou kunnen strijden om zeges, maar die planning is inmiddels met één of zelfs twee jaar opgeschoven", vertelde Sainz in het bijzijn van diverse media. "Dat hangt volledig af van hoe snel we deze moeilijke periode achter ons kunnen laten."

Toch is de Spanjaard nog niet afgehaakt. "Ik zie hoeveel er achter de schermen wordt geïnvesteerd en de visie van het team is nog altijd duidelijk. Dat geeft me vertrouwen dat we uiteindelijk de juiste richting uitgaan. Alleen presteert de huidige auto simpelweg ver onder onze verwachtingen."

Beslissing over toekomst volgt deze zomer

Door de tegenvallende resultaten wordt Sainz steeds vaker in verband gebracht met een vertrek bij Williams. Een overstap naar Audi lijkt inmiddels echter geen realistische optie meer, waardoor een langer verblijf in Grove vooralsnog het meest voor de hand ligt.

Sainz bevestigt dat hij tijdens de zomerstop met zijn management en teambaas James Vowles om tafel gaat om zijn toekomst te bespreken. "Ik kan geen exacte datum noemen, maar deze zomer gaan we samen bekijken hoe de situatie ervoor staat en welke richting we willen inslaan", legde hij uit.

"Mijn kijk op de toekomst is veranderd. Waar ik eerst dacht op kortere termijn weer voor overwinningen te kunnen vechten, moet ik nu verder vooruitkijken. De komende weken zullen belangrijk worden om een beslissing te nemen over mijn toekomst, al weet ik nog niet precies wanneer die knoop definitief wordt doorgehakt."