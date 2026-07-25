De derde en laatste vrije training op de Hungaroring is een feit. Op het bekende circuit nabij Boedapest werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Lewis Hamilton, terwijl Andrea Kimi Antonelli de top drie compleet wist te maken. Max Verstappen moest genoegen nemen met een zevende plaats.

Na een redelijk verrassende vrijdag maakte het Formule 1-circus zich op voor de laatste oefensessie voor de kwalificatie. Op de Hungaroring hoopte Ferrari, die twee sterke trainingen kende, de goede vorm voort te zetten. Tegelijkertijd streefden Verstappen en Mercedes ernaar om dichterbij te komen, terwijl Aston Martin de compleet nieuwe auto onder de knie probeert te krijgen.

Nog geen grip in laatste bocht

Het eerste kwartier viel er weinig te beleven op de Hungaroring. Het gros van alle coureurs bleef lange tijd binnen, waarna er pas na een kwartier echt leven op de baan kwam. Onder anderen Verstappen, Andrea Kimi Antonelli en George Russell bleven zelfs nog langer binnen.

Nog altijd bleek dat in de laatste bocht voor het opkomen van het rechte stuk, nog altijd weinig grip te bekennen is. Met name Franco Colapinto, die op de vrijdag zijn Alpine in de muur opvouwde, gleed een enkele keer over het wegdek heen.

Pérez veroorzaakt rode vlag

Voor Sergio Pérez en Cadillac kwam de derde vrije training na twintig minuten ten einde. Bij het uitkomen van het tweede rechte stuk nokte de motor van de Mexicaan ermee, waardoor het Amerikaanse team weer tegen mechanische problemen aan is gelopen. Dit zorgde voor een korte rode vlag-situatie, waarna het restant van de grid snel weer kon hervatten.

Topteams dicht bij elkaar

De verschillen tussen de topteams op de Hungaroring waren minimaal. Terwijl de baan steeds sneller werd gedurende de training, wisselden met name Ferrari en McLaren met elkaar de snelste tijden af. Uiteindelijk was het Norris die met de snelste tijd aan de haal ging.

Voor Verstappen en Red Bull Racing is er werk aan de winkel voor de kwalificatie. De Nederlander die al moeite had met de RB22 op vrijdag, kon niet in de buurt komen van de snelste tijden.

Om 16:00 uur Nederlandse tijd vindt de kwalificatie plaats op de Hungaroring. Dan zal de grid voor de race duidelijk gaan worden.