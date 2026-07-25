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Uitslag VT3 Hongarije: Norris de snelste, Verstappen slechts zevende

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<b> Uitslag VT3 Hongarije: </b> Norris de snelste, Verstappen slechts zevende

De derde en laatste vrije training op de Hungaroring is een feit. Op het bekende circuit nabij Boedapest werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Lewis Hamilton, terwijl Andrea Kimi Antonelli de top drie compleet wist te maken. Max Verstappen moest genoegen nemen met een zevende plaats.

Na een redelijk verrassende vrijdag maakte het Formule 1-circus zich op voor de laatste oefensessie voor de kwalificatie. Op de Hungaroring hoopte Ferrari, die twee sterke trainingen kende, de goede vorm voort te zetten. Tegelijkertijd streefden Verstappen en Mercedes ernaar om dichterbij te komen, terwijl Aston Martin de compleet nieuwe auto onder de knie probeert te krijgen. 

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Nog geen grip in laatste bocht

Het eerste kwartier viel er weinig te beleven op de Hungaroring. Het gros van alle coureurs bleef lange tijd binnen, waarna er pas na een kwartier echt leven op de baan kwam. Onder anderen Verstappen, Andrea Kimi Antonelli en George Russell bleven zelfs nog langer binnen. 

Nog altijd bleek dat in de laatste bocht voor het opkomen van het rechte stuk, nog altijd weinig grip te bekennen is. Met name Franco Colapinto, die op de vrijdag zijn Alpine in de muur opvouwde, gleed een enkele keer over het wegdek heen. 

Pérez veroorzaakt rode vlag 

Voor Sergio Pérez en Cadillac kwam de derde vrije training na twintig minuten ten einde. Bij het uitkomen van het tweede rechte stuk nokte de motor van de Mexicaan ermee, waardoor het Amerikaanse team weer tegen mechanische problemen aan is gelopen. Dit zorgde voor een korte rode vlag-situatie, waarna het restant van de grid snel weer kon hervatten. 

Topteams dicht bij elkaar

De verschillen tussen de topteams op de Hungaroring waren minimaal. Terwijl de baan steeds sneller werd gedurende de training, wisselden met name Ferrari en McLaren met elkaar de snelste tijden af. Uiteindelijk was het Norris die met de snelste tijd aan de haal ging.

Voor Verstappen en Red Bull Racing is er werk aan de winkel voor de kwalificatie. De Nederlander die al moeite had met de RB22 op vrijdag, kon niet in de buurt komen van de snelste tijden. 

Om 16:00 uur Nederlandse tijd vindt de kwalificatie plaats op de Hungaroring. Dan zal de grid voor de race duidelijk gaan worden. 

F1Grand Prix Hongarije - Vrije training 3

HU Hungaroring - 25 juli 2026

schwantz34

Posts: 42.492

@Stillwerise Pijn? AD 21, die deed pas pijn!

  • 14
  • 25 jul 2026 - 13:42
Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari Mercedes McLaren Red Bull Racing Aston Martin GP Hongarije 2026

Reacties (19)

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  • Rick Nitros

    Posts: 524

    Wat een zeepkist die RB - inruilen voor een Fiat Multipla die gaat harder

    • + 3
    • 25 jul 2026 - 13:34
    • Smock

      Posts: 356

      Hahahahahahaha

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 13:36
    • Stillewerise

      Posts: 136

      Pijn nu is het de auto he.

      • + 7
      • 25 jul 2026 - 13:36
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.155

      @Sillwerise

      Wat denk je anders dat het is dan als de koppeltjes allemaal boven RBR staan en VER/HAD op 7 en 8?

      • + 4
      • 25 jul 2026 - 13:40
    • Smock

      Posts: 356

      In ieder geval een matige prestatie

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 13:41
    • Flexwing

      Posts: 483

      Is maar vt3 jonghu

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 13:42
    • schwantz34

      Posts: 42.492

      @Stillwerise Pijn? AD 21, die deed pas pijn!

      • + 14
      • 25 jul 2026 - 13:42
    • Larry Perkins

      Posts: 66.575

      Hoorde ik daar AD '21?

      That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
      (14,26 minuten)
      https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

      Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
      (1,14 minuten)
      https://youtu.be/v9X-XPJipFs

      Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
      (2,23 minuten)
      https://youtu.be/UETFGbhdy40

      Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
      (28,06 minuten)
      https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

      Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
      (2,41 minuten)
      https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

      Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
      (1 uur en 40 minuten)
      https://youtu.be/eaTpY420R_0

      Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
      (25,37 minuten)
      https://youtu.be/V6Cfal0-rds

      • + 6
      • 25 jul 2026 - 13:45
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.550

      Prima dat het een “zeepkist” genoemd wordt als Verstappen er helaas niet goed bij staat. Maar wees dan wel consequent, en benoem ook dat de auto heel goed is als hij wel een goede prestatie neerzet. De auto bepaald het meerendeel. Simpel.

      • + 10
      • 25 jul 2026 - 13:54
    • Larry Perkins

      Posts: 66.575

      Als Verstappen goed presteert is hij een fles Fa-badschuim...

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 14:05
    • arone

      Posts: 1.208

      Met een blond mokkel op het strand!

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 14:25
    • WickieDeViking

      Posts: 1.326

      "Maar wees dan wel consequent, en benoem ook dat de auto heel goed is als hij wel een goede prestatie neerzet. De auto bepaald het meerendeel. Simpel."

      Wie beweert hier anders dan?

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 14:26
    • hupholland

      Posts: 10.099

      Verstappen heeft 2 jaar een hele goede auto gehad, groot deel van 2022, 2023 en het begin van 2024. Verder helaas altijd behelpen. Maar t kan erger, kijk naar bv Alonso. Een zeepkist is ook atlijd relatief, het kan nog steeds een top-10 auto zijn, maar kansloos voor overwinningen. Schumacher reed in zn eerste Ferrari jaren ook in een zeepkist. De auto van voor 2022 was overigens dan wel te langzaam, maar wel prima bestuurbaar. De auto van de laatste jaren geeft wat mij betreft meer een zeepkist gevoel, waar Verstappen nog iets van wist te maken, maar zn teamgenoten stuk voor stuk niet in vooruit te branden waren.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 14:28
    • SennaS

      Posts: 12.463

      Schwantz,
      Doet meest controversiële wk ooit ad21 en feitelijke goat Lewis nog pijn?

      • + 4
      • 25 jul 2026 - 14:32
    • hupholland

      Posts: 10.099

      controversieel zeker, niet alleen vanwege de laatste race. Ook de meest verdiende titel ooit wat mij betreft. Het zwaar favoriete Mercedes na 7 jaar uberdominantie onttroont. Eigenlijk onmogelijk om nog te overtreffen, voor wie dan ook.

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 14:44
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.550

      @Wicky

      Niemand. Ik spreek in algemene zin, fans hebben er een handje van (ook ik) te overdrijven in beide richtingen. De RBR is geen zeepkist, het is een lastige wagen welke niet op elk circuit evengoed uit de voeten kan.

      Alleen, als je de gehele RBR (of welke wagen dan ook) wegzet als “zeepkist” is het makkelijker te roepen als de coureur wél een goede prestatie behaalt dat de coureur ineens alle credits krijgt. Dat is natuurlijk te zwart wit.

      • + 4
      • 25 jul 2026 - 14:44
  • Larry Perkins

    Posts: 66.575

    De grote achterstand van Verstappen geeft een vertekend beeld, RBR worstelt wel maar eerst liet Max tijd in de laatste sector liggen en later in de eerste twee sectoren. He just needs to get his act together en dan wordt het (wat) beter...

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 13:40
    • hupholland

      Posts: 10.099

      ja, dat is altijd de kunst. In Hongarije wil het nog wel eens lonen om de eerste sector wat in te houden en daar dan later in de ronde de vruchten van te plukken. Hele ronde pushen gaan de banden oververhitten en valt de auto een beetje uit het werkvenster. Raar baantje hoor, vorig jaar de top 6 binnen iets meer dan een tiende. Met Alonso en Stroll op 5 en 6. Vroeger noemden ze dit ook wel een Red Bull baantje, de laatste jaren is het juist vaak het dieptepunt van het jaar. Wat dat betreft heb ik weinig hoop voor Verstappen.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 13:50
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.601

    Red Bull is nu eenmaal het 4de team. Op sommige circuits gaat het beter dan andere.
    Sweetspot vinden van wagen blijft moeilijk en dat is niet enkel dit jaar het geval.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 15:13

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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Aston Martin
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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