Formule 1-CEO Stefano Domenicali is het niet eens met de felle kritiek op de nieuwe motorregels van dit jaar. In de eerste seizoenshelft regende het kritiek van coureurs en fans, maar volgens Domenicali valt het allemaal wel mee. Hij heeft genoten van de races, en wuift verdere kritiek weg.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1. De verwachtingen waren hoog, maar al snel werd duidelijk dat de nadelen veel groter zijn dan men had gedacht. De coureurs zijn niet langer in staat om volledig te pushen, en ze moeten rekening houden met hun batterijen. Als de batterij leeg is, verliezen ze veel vermogen en krijgen ze te maken met het frustrerende vermogen superclipping. Coureurs waaronder Max Verstappen zijn kritisch, terwijl fans op sociale media ook uithalen.

Hoe kijkt Domenicali naar het seizoen?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali kan zich niet vinden in al deze kritiek. De Italiaan kijkt positief terug op de eerste seizoenshelft en wordt geciteerd door De Telegraaf: "Ik denk dat we een fascinerend seizoen zien met veel actie en dat mensen het geweldig vinden. Aan het begin van het jaar zei iedereen dat Mercedes het hele seizoen zou domineren en dat het al game over is voor de rest, maar je ziet hoe snel de gaten worden gedicht. Dat past echt bij de technologische evolutie van de Formule 1."

'Daar zijn de fans niet in geïntresseerd'

Het feit dat veel fans en coureurs kritisch zijn, is volgens Domenicali geen punt: "In alle eerlijkheid: de overgrote meerderheid van onze fans is niet geïnteresseerd in de technische details. Die hebben het helemaal niet over superclipping, maar ze kijken naar hoeveel inhaalacties er zijn. Zeker de nieuwe fans zijn gefocust op de actie."

Domenicali wijst naar de race in Hongarije: "Kijk naar de manier waarop Max afgelopen weekend in Hongarije Lewis Hamilton passeerde. Dat was echt een kunststukje. Natuurlijk zijn er fans die wél geïnteresseerd zijn in meer data, maar dat is wel een niche."