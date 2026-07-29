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Domenicali ontkent felle F1-kritiek: "Boeit overgrote meerderheid van de fans niet"

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Domenicali ontkent felle F1-kritiek: "Boeit overgrote meerderheid van de fans niet"

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is het niet eens met de felle kritiek op de nieuwe motorregels van dit jaar. In de eerste seizoenshelft regende het kritiek van coureurs en fans, maar volgens Domenicali valt het allemaal wel mee. Hij heeft genoten van de races, en wuift verdere kritiek weg.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1. De verwachtingen waren hoog, maar al snel werd duidelijk dat de nadelen veel groter zijn dan men had gedacht. De coureurs zijn niet langer in staat om volledig te pushen, en ze moeten rekening houden met hun batterijen. Als de batterij leeg is, verliezen ze veel vermogen en krijgen ze te maken met het frustrerende vermogen superclipping. Coureurs waaronder Max Verstappen zijn kritisch, terwijl fans op sociale media ook uithalen.

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Hoe kijkt Domenicali naar het seizoen?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali kan zich niet vinden in al deze kritiek. De Italiaan kijkt positief terug op de eerste seizoenshelft en wordt geciteerd door De Telegraaf: "Ik denk dat we een fascinerend seizoen zien met veel actie en dat mensen het geweldig vinden. Aan het begin van het jaar zei iedereen dat Mercedes het hele seizoen zou domineren en dat het al game over is voor de rest, maar je ziet hoe snel de gaten worden gedicht. Dat past echt bij de technologische evolutie van de Formule 1."

'Daar zijn de fans niet in geïntresseerd'

Het feit dat veel fans en coureurs kritisch zijn, is volgens Domenicali geen punt: "In alle eerlijkheid: de overgrote meerderheid van onze fans is niet geïnteresseerd in de technische details. Die hebben het helemaal niet over superclipping, maar ze kijken naar hoeveel inhaalacties er zijn. Zeker de nieuwe fans zijn gefocust op de actie."

Domenicali wijst naar de race in Hongarije: "Kijk naar de manier waarop Max afgelopen weekend in Hongarije Lewis Hamilton passeerde. Dat was echt een kunststukje. Natuurlijk zijn er fans die wél geïnteresseerd zijn in meer data, maar dat is wel een niche."

oale

Posts: 816

De 'nieuwe' fan is de fan met het concentratievermogen van 5 minuten. Opgegroeid in een wereld waar alles snel beschikbaar moet zijn en in een hapklare brok moet worden aangeboden. Het is ook de fan die zeer snel uitgekeken raakt op nieuwigheden. . De F1 is groot geworden door een schare fans di... [Lees verder]

  • 11
  • 29 jul 2026 - 14:19
F1 Nieuws Stefano Domenicali

Reacties (9)

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  • Snorremans

    Posts: 348

    Zulke lui (zelfde bij de Fifa) vallen nooit en te nimmer de sport af. Het is altijd rooskleurig en voor 99% in the hand.
    Vaak doen ze dan een kleine handreiking dat er wat kleine zaken ter verbetering zijn. Ze zullen alleen nooit openlijk toegeven dat deze zogenaamde kleine zaken juist van grote invloed zijn op de sport.

    • + 4
    • 29 jul 2026 - 14:19
  • oale

    Posts: 816

    De 'nieuwe' fan is de fan met het concentratievermogen van 5 minuten. Opgegroeid in een wereld waar alles snel beschikbaar moet zijn en in een hapklare brok moet worden aangeboden. Het is ook de fan die zeer snel uitgekeken raakt op nieuwigheden. . De F1 is groot geworden door een schare fans die juist wel houden van purisme. Het zijn ook deze fans die blijven kijken ondanks alle veranderingen. Mijns inziens beseft Domenicali onvoldoende dat de F1 zich op een hoogtepunt bevindt en dat hierna het onherroepelijk weer bergafwaarts gaat. De F1 fan waar de F1 dan bij gebaat is, is de fan die houdt van puur racen. De snelte coureur in de snelste bolide met de grootste ballen en skills.

    • + 11
    • 29 jul 2026 - 14:19
  • vroegerwasallesbeter

    Posts: 19

    haha. prima parasiet. dit is GEEN inhalen meer maar langsrijden. vol gas betekend NIET dat je heel snel snelheid verliest. het is gewoon een f*cking joke geworden. laatste jaar. ik kijk nog een paar races en dan zeg ik deze fake klasse vaarwel na 35 jaar kijken. tijd voor wat nieuws.!

    • + 8
    • 29 jul 2026 - 14:22
    • Larry Perkins

      Posts: 66.721

      Je bent altijd welkom bij het kantklossen, wel moet je jouw tickets twee jaar van tevoren bestellen, want sinds Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen) - de 'Gluiperige George van het kantklossen’ - Tante Agaath uit Warmetuut dicht is genaderd puilen de tribunes uit.
      De KNKKB* laat DJ ome Joop zelfs voorafgaand aan een kantklostoernooi tekeer gaan op zijn draaitafel om toeschouwers weg te jagen...

      * (Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond)

      • + 2
      • 29 jul 2026 - 14:36
  • Joeppp

    Posts: 8.743

    Als een Ceo dit soort uitspraken doet moet je meteen afscheid van hem nemen want het gaat de hele organisatie door en voor je het weet is je merk kapot. Als de CEO van de F1 zegt mensen boeit het helemaal niet wat we ze voorschotelen dan is het klaar want dan kan je goedkoper net zo goed naar een F3 race gaan of een gratis trackday. Hij kan het natuurlijk wel denken maar zo uitspreken is echt oerstom.

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 15:25
  • UserEvO

    Posts: 181

    t wordt steeds meer een American style nep show op deze manier. T gaat om alleen de show en niet echt meer om de sportieve prestatie en kwaliteit van de rijder.

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 15:26
  • BoerTeun

    Posts: 1.591

    Dit soort mensen hebben geen benul van de realiteit. Mensen kopen maanden van te voren, misschien wel een jaar van te voren een kaartje om naar een race te gaan, of sluiten dure tv abbonementen af om de sport te volgen. Het enige wat Domenicali ziet en hoort zijn mensen die ze uitnodigen, die sponsor zijn of op een andere manier gratis in de paddock rondlopen. Daarvan is er geen een kritisch die lullen allemaal met de baas mee anders mogen ze niet meer komen.
    Het narcisme regeert

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 15:52
  • Bot78

    Posts: 5

    Volgens mij staat er een foutje in de titel....
    Domenicali ontkent felle F1-kritiek: "Boeit overgrote meerderheid van de FOM niet"

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 16:04

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Ferrari
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Red Bull Racing
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Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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