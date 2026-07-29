F1-top bevestigt alternatieve plannen voor seizoensfinale

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft duidelijkheid gegeven over wat ze gaan doen als de races in Qatar en Abu Dhabi niet door kunnen gaan. Domenicali wil er nog geen te ferme uitspraken over doen, en stelt dat ze voor september geen besluit gaan nemen.

Door de onrust in het Midden-Oosten lijkt de kans klein te zijn dat het seizoen kan worden afgesloten met races in Qatar en Abu Dhabi. Eerder dit jaar werden de races in Saoedi-Arabië en Bahrein al van de kalender geschrapt, en de plannen om één van deze races toch door te laten gaan, werden ook in de prullenbak gegooid. De race in Bahrein wordt vervangen door een Grand Prix in Maleisië, maar verder wil men nog niet gaan. Vooralsnog staan de twee afsluitende races op de kalender, maar de kans is groot dat deze worden vervangen door een wedstrijd op Europees grondgebied.

Geen besluit voor september

Formule 1-CEO Stefano Domenicali wil er nog geen te ferme uitspraken over doen. Bij de internationale media legt hij het uit: "De manier waarop wij georganiseerd zijn, betekent dat we zo lang mogelijk wachten om te zien hoe de situatie zich ontwikkelt. Daarna nemen we op het juiste moment een beslissing."

Er wordt nu nog geen definitieve knoop doorgehakt: "Dat moment zal niet voor halverwege september zijn. Op dit moment staan de races in Qatar en Abu Dhabi nog gewoon op de kalender en zijn ze al uitverkocht. Dat is een ongelooflijk teken van hoeveel groter de sport is geworden dan de problemen waarmee onze wereld nu te maken heeft."

Wat als de races niet door kunnen gaan?

Eerder werd gesteld dat Imola de races kan vervangen, maar Domenicali wil dat niet bevestigen: "Als de situatie voor halverwege september niet duidelijk genoeg is zoals wij nodig achten, zullen we een beslissing nemen. Als het niet mogelijk is om in het Midden-Oosten te rijden, dan zal het einde van het seizoen plaatsvinden in Europa. We kunnen niet zomaar naar andere locaties uitwijken."

Domenicali weigert iets van duidelijkheid te geven: "Ik weet dat er verschillende mogelijkheden op tafel liggen, maar ik vind het niet juist om nu beloftes te doen of op bepaalde zaken vooruit te lopen. Dit is de situatie van vandaag. Ik hoop echt dat het niet nodig zal zijn, maar als de omstandigheden het ons niet toestaan om naar Qatar en Abu Dhabi te gaan, dan zullen we het wereldkampioenschap afsluiten in Europa."