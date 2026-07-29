user icon
icon

F1-top bevestigt alternatieve plannen voor seizoensfinale

<< Naar nieuwsoverzicht
F1-top bevestigt alternatieve plannen voor seizoensfinale

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft duidelijkheid gegeven over wat ze gaan doen als de races in Qatar en Abu Dhabi niet door kunnen gaan. Domenicali wil er nog geen te ferme uitspraken over doen, en stelt dat ze voor september geen besluit gaan nemen.

Door de onrust in het Midden-Oosten lijkt de kans klein te zijn dat het seizoen kan worden afgesloten met races in Qatar en Abu Dhabi. Eerder dit jaar werden de races in Saoedi-Arabië en Bahrein al van de kalender geschrapt, en de plannen om één van deze races toch door te laten gaan, werden ook in de prullenbak gegooid. De race in Bahrein wordt vervangen door een Grand Prix in Maleisië, maar verder wil men nog niet gaan. Vooralsnog staan de twee afsluitende races op de kalender, maar de kans is groot dat deze worden vervangen door een wedstrijd op Europees grondgebied.

Meer over Stefano Domenicali Domenicali ontkent felle F1-kritiek: "Boeit overgrote meerderheid van de fans niet"

Domenicali ontkent felle F1-kritiek: "Boeit overgrote meerderheid van de fans niet"

29 jul
 Domenicali bevestigt mogelijke F1-comeback Imola

Domenicali bevestigt mogelijke F1-comeback Imola

28 jul

Geen besluit voor september

Formule 1-CEO Stefano Domenicali wil er nog geen te ferme uitspraken over doen. Bij de internationale media legt hij het uit: "De manier waarop wij georganiseerd zijn, betekent dat we zo lang mogelijk wachten om te zien hoe de situatie zich ontwikkelt. Daarna nemen we op het juiste moment een beslissing."

Er wordt nu nog geen definitieve knoop doorgehakt: "Dat moment zal niet voor halverwege september zijn. Op dit moment staan de races in Qatar en Abu Dhabi nog gewoon op de kalender en zijn ze al uitverkocht. Dat is een ongelooflijk teken van hoeveel groter de sport is geworden dan de problemen waarmee onze wereld nu te maken heeft."

Wat als de races niet door kunnen gaan?

Eerder werd gesteld dat Imola de races kan vervangen, maar Domenicali wil dat niet bevestigen: "Als de situatie voor halverwege september niet duidelijk genoeg is zoals wij nodig achten, zullen we een beslissing nemen. Als het niet mogelijk is om in het Midden-Oosten te rijden, dan zal het einde van het seizoen plaatsvinden in Europa. We kunnen niet zomaar naar andere locaties uitwijken."

Domenicali weigert iets van duidelijkheid te geven: "Ik weet dat er verschillende mogelijkheden op tafel liggen, maar ik vind het niet juist om nu beloftes te doen of op bepaalde zaken vooruit te lopen. Dit is de situatie van vandaag. Ik hoop echt dat het niet nodig zal zijn, maar als de omstandigheden het ons niet toestaan om naar Qatar en Abu Dhabi te gaan, dan zullen we het wereldkampioenschap afsluiten in Europa."

F1 Nieuws Stefano Domenicali

Reacties (0)

Login om te reageren

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar