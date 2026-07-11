Andrea Stella denkt dat McLaren momenteel een achterstand heeft op het gebied van motorprestaties ten opzichte van Mercedes. De twee teams rijden met dezelfde motor rond, toch denkt de teambaas van het team uit Woking dat Mercedes een verbeterde motor heeft.

McLaren was de afgelopen seizoenen aan het groeien en vorig seizoen zelfs een dominante factor in het wereldkampioenschap. Toch valt dit seizoen tegen tot nu toe. Het team heeft nog geen overwinningen behaald en staat derde in het wereldkampioenschap achter Ferrari en Mercedes.

McLaren heeft een tekort

"De benutting en prestaties van de power unit zijn bijzonder belangrijk, en ik moet zeggen, en dat heb ik al vaker gezegd, dat we nog steeds een klein tekort lijken te hebben in het optimaal benutten van de energieproductie van de krachtbron," vertelde Stella aan de internationale media na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Lando Norris eindigde op de vierde plek en het is Oscar Piastri die niet in de punten wist te eindigen en als elfde over de streep is gekomen.

Stella denkt dus dat het team tijd tekortkomt. "Ik denk dat we drie tot vier tienden van een seconde tekortkomen, omdat we achterlopen qua ontwikkeling van onze auto. Als je naar de GPS-overlays kijkt, wordt het duidelijk dat we op de een of andere manier in gesprek moeten blijven met HPP (krachtbron van Mercedes, red.), want we lijken bepaalde prestaties achter te laten."

McLaren wordt niet ingelicht door Mercedes

Stella merkt dat Mercedes McLaren niet goed heeft ingelicht vooraf aan de Grand Prix van Groot-Brittannië. Mercedes paste namelijk ongebruikelijke tactieken toe, zoals het gas loslaten voor de finish. "Het verraste ons enigszins, omdat we het er niet over hadden gehad en er ook helemaal niet zeker van waren of het voor ons beschikbaar zou zijn, omdat er waarschijnlijk nog wat extra elementen nodig zijn om de stroomvoorziening te kunnen gebruiken."

McLaren moet dus verbeteren, maar Stella verwacht dat dat dan ook gaat gebeuren. "Er valt veel te verbeteren op het gebied van prestaties, en dat zit hem ook in de details van de exploitatie. We wachten nu af of we onze specificaties kunnen upgraden, en als dat de exploitatie op de een of andere manier ten goede komt, zou het slechts een verbetering van de betrouwbaarheid moeten zijn."