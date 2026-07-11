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McLaren haalt uit naar Mercedes: "Het verraste ons"

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McLaren haalt uit naar Mercedes: "Het verraste ons"

Andrea Stella denkt dat McLaren momenteel een achterstand heeft op het gebied van motorprestaties ten opzichte van Mercedes. De twee teams rijden met dezelfde motor rond, toch denkt de teambaas van het team uit Woking dat Mercedes een verbeterde motor heeft. 

McLaren was de afgelopen seizoenen aan het groeien en vorig seizoen zelfs een dominante factor in het wereldkampioenschap. Toch valt dit seizoen tegen tot nu toe. Het team heeft nog geen overwinningen behaald en staat derde in het wereldkampioenschap achter Ferrari en Mercedes. 

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McLaren heeft een tekort

"De benutting en prestaties van de power unit zijn bijzonder belangrijk, en ik moet zeggen, en dat heb ik al vaker gezegd, dat we nog steeds een klein tekort lijken te hebben in het optimaal benutten van de energieproductie van de krachtbron," vertelde Stella aan de internationale media na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Lando Norris eindigde op de vierde plek en het is Oscar Piastri die niet in de punten wist te eindigen en als elfde over de streep is gekomen. 

Stella denkt dus dat het team tijd tekortkomt. "Ik denk dat we drie tot vier tienden van een seconde tekortkomen, omdat we achterlopen qua ontwikkeling van onze auto. Als je naar de GPS-overlays kijkt, wordt het duidelijk dat we op de een of andere manier in gesprek moeten blijven met HPP (krachtbron van Mercedes, red.), want we lijken bepaalde prestaties achter te laten."

McLaren wordt niet ingelicht door Mercedes

Stella merkt dat Mercedes McLaren niet goed heeft ingelicht vooraf aan de Grand Prix van Groot-Brittannië. Mercedes paste namelijk ongebruikelijke tactieken toe, zoals het gas loslaten voor de finish. "Het verraste ons enigszins, omdat we het er niet over hadden gehad en er ook helemaal niet zeker van waren of het voor ons beschikbaar zou zijn, omdat er waarschijnlijk nog wat extra elementen nodig zijn om de stroomvoorziening te kunnen gebruiken."

McLaren moet dus verbeteren, maar Stella verwacht dat dat dan ook gaat gebeuren. "Er valt veel te verbeteren op het gebied van prestaties, en dat zit hem ook in de details van de exploitatie. We wachten nu af of we onze specificaties kunnen upgraden, en als dat de exploitatie op de een of andere manier ten goede komt, zou het slechts een verbetering van de betrouwbaarheid moeten zijn."

F1 Nieuws Andrea Stella McLaren Mercedes

Reacties (2)

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  • gridiron

    Posts: 3.622

    Raar dan dat Zak voor SIlverstone heeft verklaart om de nieuwe nog niet te gebruiken omdat hun oude PU nog te weinig kilometers heeft gedaan om hem al "weg te gooien".

    • + 0
    • 11 jul 2026 - 08:46
    • NicoS

      Posts: 20.979

      Daar gaat het niet over.
      Gaat over de manier waarop de energie gebruikt en gewonnen wordt.

      • + 0
      • 11 jul 2026 - 08:55

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 22 feb 1971 (55)
  • Geb. plaats Orvieto, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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