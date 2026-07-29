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Stroll passeert F1-legende Prost met opmerkelijke prestatie

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Stroll passeert F1-legende Prost met opmerkelijke prestatie

Lance Stroll heeft Formule 1-legende Alain Prost uit de boeken gereden met een zeer opmerkelijke prestatie. De Canadese coureur is al sinds 2017 actief in de Formule 1, en heeft daardoor al zeer veel ervaring opgedaan in de koningsklasse van de autosport. Stroll heeft nu meer F1-races gereden dan Prost.

Stroll kende afgelopen weekend weer een kleurloze Grand Prix op de Hungaroring. Zijn werkgever Aston Martin had een aantal broodnodige updates doorgevoerd, waardoor Stroll en zijn teamgenoot Fernando Alonso zich konden mengen in het gevecht in het middenveld. Punten bleven buiten bereik, maar met de dertiende plaats kon Stroll redelijk tevreden zijn. Het was een bijzonder weekend voor de Canadees, want het was zijn tweehonderdste Grand Prix uit zijn loopbaan.

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Zeker niet de enige

Het feit dat Stroll zijn tweehonderdste Grand Prix heeft gereden, is bijzonder. In de geschiedenis van de Formule 1 zijn er naast Stroll slechts 24 andere coureurs geweest die deze mijlpaal hebben bereikt. Naast Stroll hebben in het huidige startveld ook Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Max Verstappen en Carlos Sainz deze mijlpaal bereikt.

Opvallende lijst

Iemand die deze mijlpaal nooit heeft bereikt, is F1-legende Alain Prost. De Franse viervoudig wereldkampioen reed in zijn lange loopbaan 199 Grands Prix, en is nu dus qua ervaring gepasseerd door Stroll. Het feit dat de Canadees dit voor elkaar heeft gekregen, heeft vooral te maken met het feit dat er vandaag de dag veel meer races op de kalender staan dan dertig jaar geleden.

De meeste coureurs die tweehonderd of meer Grands Prix hebben gereden in de Formule 1, zijn echter wel succesvol geweest. Van de 25 coureurs met de meeste races in de Formule 1, zijn er slechts drie coureurs die nog nooit een race hebben gewonnen. Naast Stroll gaat dat om huidig Audi-coureur Nico Hülkenberg en de Italiaan Andrea de Cesaris. Wel hebben alle coureurs uit deze lijst een keertje een pole position gepakt.

Bertrand Gachot

Posts: 1.292

Lance strulovitch in een adem noemen met held Prost...... "Wat een lachwekkende statistiek. Dit is een absolute grootheid vergelijken met een van de meest matige coureurs ooit. Het is alsof je iemand die 40 jaar in een frietkot staat vergelijkt met een driesterrenchef, puur omdat hij meer uren he... [Lees verder]

  • 5
  • 29 jul 2026 - 14:46
F1 Nieuws Lance Stroll Alain Prost Aston Martin GP Hongarije 2026

Reacties (14)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.170

    Ik vraag me af of hij ook meer rondjes heeft afgelegd. Lance heeft er meer dan eens vroeg afgelegen, soms zelfs al voor de start.

    Maar Prost reed in een tijd dat de betrouwbaarheid een grotere rol speelde. Van de auto dan ;)

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 13:37
    • Erwinnaar

      Posts: 5.793

      dat kan je denk ik wel vinden op statsf1 punt com

      Die houden een berg data bij, heel bijzonder!

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 14:09
    • Erwinnaar

      Posts: 5.793

      Was ook wel even nieuwschierig...

      Heb even alle races nageplozen:

      Alain Prost 199 races, 10.540 ronden geraced..

      Lance Stroll 200 races, 10804 ronden meegedaan.

      Nagenoeg gelijk!

      • + 2
      • 29 jul 2026 - 14:12
    • Larry Perkins

      Posts: 66.721

      Door zijn onkunde heeft Stroll ook wijdere lijnen door de bochten genomen en dus meer meters per ronde afgelegd. Zoek dat maar eens op op Statsf1...

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 14:40
    • Need5Speed

      Posts: 4.170

      Ik ken Stats.F1 :)
      Nog even naar het aantal km. gekeken. Stroll: 54.365, Prost: 48,973...
      Dat is dan weer een groot verschil. Vroeger waren de circuits kleiner?

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 14:44
    • Larry Perkins

      Posts: 66.721

      Zandvoort eerst wel en toen weer niet @Nees5Speed...
      - De oorspronkelijk GP-baan was 4,2 kilometer lang.
      - In 1988 werd de baan ingekort tot een interim-circuit van slechts 2,5 kilometer.
      - In 1999 werd het circuit weer uitgebreid naar een lengte van 4,3 kilometer.

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 15:22
    • Need5Speed

      Posts: 4.170

      Prost heeft nooit op de korte baan gereden @Larry, van 1986 t/m 2020 zijn er geen f1 races gereden in Zandvoort.

      Maar er waren wel relatief veel korte baantjes in Prost's tijd. Kyalami, Brands Hatch ipv. Silverstone, Estoril, Adelaide ipv. Melbourne, Zolder ipv. Spa, Paul Ricard... veel rondjes weinig km.

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 15:44
    • Erwinnaar

      Posts: 5.793

      Vermoedelijk waren ze niet kleiner, wel korter....;-).

      De Tilke banen zijn over het algemeen wel langer dan de circuits voorheen.

      Wel opvallend verschil trouwens.

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 15:47
    • Larry Perkins

      Posts: 66.721

      Bedankt voor de open deur @Need, maar in Prost zijn tijd was de baan dus 100 meter korter.
      Prost: circuit 4,2 kilometer lang.
      Stroll: circuit 4,3 kilometer lang.

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 15:59
  • Larry Perkins

    Posts: 66.721

    "Alain Prost reed in zijn lange loopbaan 199 Grands Prix, en is nu dus qua ervaring gepasseerd door Stroll."

    Weet wel zeker dat Prost veel meer ervaring in zijn actieve carrière heeft opgedaan dan Stroll. De Canadees nam wel aan meer GP's maar het meeste is langs hem heen gegaan, zowel geestelijk als fysiek op de baan...

    Bovenstaande foto illustreert dat ook nog eens, zie de afwezige, ongeïnteresseerde blik in zijn ogen...

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 14:18
  • Snorremans

    Posts: 348

    Wat een muil op die foto. Hadden ze beter een foto van Snorremans neer kunnen zetten.

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 14:20
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.292

    Lance strulovitch in een adem noemen met held Prost...... "Wat een lachwekkende statistiek. Dit is een absolute grootheid vergelijken met een van de meest matige coureurs ooit. Het is alsof je iemand die 40 jaar in een frietkot staat vergelijkt met een driesterrenchef, puur omdat hij meer uren heeft gemaakt.Het aantal races zegt tegenwoordig niets meer. Prost reed voor wereldtitels, Strulo rijdt puur omdat zijn vader het team bezit. Kwantiteit is geen kwaliteit."

    • + 5
    • 29 jul 2026 - 14:46
    • Larry Perkins

      Posts: 66.721

      Hmmm, weet niet of dit een goeie vergelijking is @Bertrand, veertig jaar lang volhouden in een eentonige, afgezaagde, geestdodende frietkot of een gevierde driesterren chef uithangen, t is maar hoe je het bekijkt wat de grootste prestatie is...

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 15:29
    • Erwinnaar

      Posts: 5.793

      In de frietkot kom je wel 'volk' tegen met een verhaal...;-) en veel ook...

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 15:49

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Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
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Canada
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
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3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Land Canada
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, Canada
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Aston Martin
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