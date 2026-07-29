Stroll passeert F1-legende Prost met opmerkelijke prestatie

Lance Stroll heeft Formule 1-legende Alain Prost uit de boeken gereden met een zeer opmerkelijke prestatie. De Canadese coureur is al sinds 2017 actief in de Formule 1, en heeft daardoor al zeer veel ervaring opgedaan in de koningsklasse van de autosport. Stroll heeft nu meer F1-races gereden dan Prost.

Stroll kende afgelopen weekend weer een kleurloze Grand Prix op de Hungaroring. Zijn werkgever Aston Martin had een aantal broodnodige updates doorgevoerd, waardoor Stroll en zijn teamgenoot Fernando Alonso zich konden mengen in het gevecht in het middenveld. Punten bleven buiten bereik, maar met de dertiende plaats kon Stroll redelijk tevreden zijn. Het was een bijzonder weekend voor de Canadees, want het was zijn tweehonderdste Grand Prix uit zijn loopbaan.

Zeker niet de enige

Het feit dat Stroll zijn tweehonderdste Grand Prix heeft gereden, is bijzonder. In de geschiedenis van de Formule 1 zijn er naast Stroll slechts 24 andere coureurs geweest die deze mijlpaal hebben bereikt. Naast Stroll hebben in het huidige startveld ook Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Max Verstappen en Carlos Sainz deze mijlpaal bereikt.

Opvallende lijst

Iemand die deze mijlpaal nooit heeft bereikt, is F1-legende Alain Prost. De Franse viervoudig wereldkampioen reed in zijn lange loopbaan 199 Grands Prix, en is nu dus qua ervaring gepasseerd door Stroll. Het feit dat de Canadees dit voor elkaar heeft gekregen, heeft vooral te maken met het feit dat er vandaag de dag veel meer races op de kalender staan dan dertig jaar geleden.

De meeste coureurs die tweehonderd of meer Grands Prix hebben gereden in de Formule 1, zijn echter wel succesvol geweest. Van de 25 coureurs met de meeste races in de Formule 1, zijn er slechts drie coureurs die nog nooit een race hebben gewonnen. Naast Stroll gaat dat om huidig Audi-coureur Nico Hülkenberg en de Italiaan Andrea de Cesaris. Wel hebben alle coureurs uit deze lijst een keertje een pole position gepakt.