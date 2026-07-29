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Mercedes onderzoekt of Russell een gridstraf moet krijgen

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Mercedes onderzoekt of Russell een gridstraf moet krijgen

Het team van Mercedes weet nog niet of ze de motor van George Russell kunnen repareren. Afgelopen weekend in Hongarije moesten ze ingrijpen nadat Russell kampte met een waterlek in de slotfase van de kwalificatie. Ze hopen deze motor te kunnen repareren, anders kunnen ze later dit jaar aanlopen tegen een gridstraf.

Het team van Mercedes kampt dit jaar met de nodige betrouwbaarheidsproblemen. Ook in Hongarije kwam dit weer aan het licht toen Russell in de kwalificatie na zijn vliegende ronde te horen kreeg dat hij zijn auto moest stilzetten. Hij stopte in bocht 1, en na afloop bleek dat hij kampte met een waterlek. Bij Mercedes gaan ze onderzoeken of ze de krachtbron kunnen repareren, want anders zijn ze er eentje kwijt in hun pool. Dit zou betekenen dat ze later dit jaar nog een nieuwe motor moeten meenemen, en dat zou Russell een gridstraf opleveren.

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Wat is er aan de hand?

Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet blij met de huidige situatie, en bevestigt dat ze de motor van Russell onderzoeken. In Hongarije werd hij door de internationale media naar de motor gevraagd: "We weten het nog niet. We moeten checken of we het kunnen repareren. Er zit best een flinke scheur in."

Russell en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli staan allebei aan de rand van een motorstraf, en daar is Wolff niet blij mee: "Als we het hebben over de motorstraffen, dan hoop ik nog steeds heel erg dat we dat niet hoeven te doen. Maar als het wel het geval is, dan moeten we beslissen op welk circuit we dat gaan doen."

'Haalt de druk er wel af!'

Dit is een flinke puzzel, vooral bij Antonelli: "Er kan er eentje komen op een plek die heel speciaal is voor Kimi, op papier ziet dat eruit als een goede plek om een motorstraf te pakken. Ik moet met Marco Antonelli praten om te kijken of Monza de juiste plek is voor een motorstraf." Wolff grapt: "Je haalt de druk er wel af als je in Monza vanuit het achterveld start!"

Het feit dat de problemen van Mercedes nu het onderwerp van gesprek zijn, maakt Wolff niet blij: "Onze betrouwbaarheid was... Het is niet goed. Of we nu een straf gaan pakken of niet, we gaan het zien."

F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Mercedes GP Hongarije 2026

Reacties (2)

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  • PowerUnit

    Posts: 17

    Merkwaardige titel boven dit bericht...

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 12:57
  • koppie toe

    Posts: 5.503

    Als het een scheur in het blok is hoef je niet eens te twijfelen.
    Maar bekijken in welke race je de straf wil pakken.

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 13:00

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-
Bahrein
6 - 8 maa
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China
Shanghai International Circuit
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Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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