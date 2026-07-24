Andrea Kimi Antonelli verwacht dat Mercedes komend weekend in Hongarije opnieuw vol aan de bak moet. De leider in het wereldkampioenschap denkt dat Ferrari op de Hungaroring een nog grotere bedreiging vormt dan tijdens de Grand Prix van België. Ook Charles Leclerc tempert de verwachtingen, al wil de Ferrari-coureur zich niet rijk rekenen.

Antonelli arriveert met veel vertrouwen in Boedapest. De Mercedes-coureur won afgelopen weekend op Spa-Francorchamps zijn zesde Grand Prix van het seizoen en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap naar 45 punten op Lewis Hamilton. In België rekende hij na een spannend gevecht af met Leclerc, nadat hij eerder op Silverstone door een technisch probleem naast de overwinning had gegrepen.

Antonelli verwacht nóg sterkere Ferrari in Boedapest

Volgens Antonelli verandert het karakter van de Hungaroring de verhoudingen. Waar Mercedes op Spa profiteerde van de lange rechte stukken, verwacht de Italiaan dat Ferrari op het bochtige circuit juist beter uit de verf zal komen.

"Met de auto die Ferrari nu heeft, worden zij in Hongarije een serieuze tegenstander. Op Spa reden we met een afstelling met minder neerwaartse druk, maar in Boedapest keren we terug naar een andere configuratie. Ferrari zal daar heel sterk zijn, dus we moeten ieder trainingsuur optimaal benutten om opnieuw een goed resultaat neer te zetten", aldus Antonelli.

De woorden van de Mercedes-coureur sluiten aan bij de analyse van McLaren-teambaas Andrea Stella, die Ferrari eveneens als de favoriet voor de overwinning aanwijst. De SF-26 geldt dit seizoen als één van de sterkste auto's op aerodynamisch vlak, terwijl de Hungaroring bekendstaat om zijn vele middensnelle bochten.

Hamilton bezit alle records op Hungaroring

Hamilton voelt zich normaal gesproken als een vis in het water op de Hungaroring. De zevenvoudig wereldkampioen bezit daar de meeste overwinningen, pole positions en het absolute baanrecord.

Dit seizoen weet de man uit Stevenage zich veel beter te nestelen onder het nieuwe reglement. In tegenstelling tot vorig seizoen, waarin de Brit geen enkele podiumplek wist te bemachtigen in zijn debuutjaar bij Ferrari, bezit Hamilton momenteel de tweede plek in het wereldkampioenschap.