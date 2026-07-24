user icon
icon

Antonelli vreest voor Hamilton: "Ferrari wordt een serieuze tegenstander"

<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli vreest voor Hamilton: "Ferrari wordt een serieuze tegenstander"

Andrea Kimi Antonelli verwacht dat Mercedes komend weekend in Hongarije opnieuw vol aan de bak moet. De leider in het wereldkampioenschap denkt dat Ferrari op de Hungaroring een nog grotere bedreiging vormt dan tijdens de Grand Prix van België. Ook Charles Leclerc tempert de verwachtingen, al wil de Ferrari-coureur zich niet rijk rekenen.

Antonelli arriveert met veel vertrouwen in Boedapest. De Mercedes-coureur won afgelopen weekend op Spa-Francorchamps zijn zesde Grand Prix van het seizoen en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap naar 45 punten op Lewis Hamilton. In België rekende hij na een spannend gevecht af met Leclerc, nadat hij eerder op Silverstone door een technisch probleem naast de overwinning had gegrepen.

Meer over Ferrari Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

19 jul
 'Ferrari kopieert Mercedes: Volgende Formule 1-rel dient zich aan'

'Ferrari kopieert Mercedes: Volgende Formule 1-rel dient zich aan'

23 jul

Antonelli verwacht nóg sterkere Ferrari in Boedapest

Volgens Antonelli verandert het karakter van de Hungaroring de verhoudingen. Waar Mercedes op Spa profiteerde van de lange rechte stukken, verwacht de Italiaan dat Ferrari op het bochtige circuit juist beter uit de verf zal komen.

"Met de auto die Ferrari nu heeft, worden zij in Hongarije een serieuze tegenstander. Op Spa reden we met een afstelling met minder neerwaartse druk, maar in Boedapest keren we terug naar een andere configuratie. Ferrari zal daar heel sterk zijn, dus we moeten ieder trainingsuur optimaal benutten om opnieuw een goed resultaat neer te zetten", aldus Antonelli.

De woorden van de Mercedes-coureur sluiten aan bij de analyse van McLaren-teambaas Andrea Stella, die Ferrari eveneens als de favoriet voor de overwinning aanwijst. De SF-26 geldt dit seizoen als één van de sterkste auto's op aerodynamisch vlak, terwijl de Hungaroring bekendstaat om zijn vele middensnelle bochten.

Hamilton bezit alle records op Hungaroring

Hamilton voelt zich normaal gesproken als een vis in het water op de Hungaroring. De zevenvoudig wereldkampioen bezit daar de meeste overwinningen, pole positions en het absolute baanrecord. 

Dit seizoen weet de man uit Stevenage zich veel beter te nestelen onder het nieuwe reglement. In tegenstelling tot vorig seizoen, waarin de Brit geen enkele podiumplek wist te bemachtigen in zijn debuutjaar bij Ferrari, bezit Hamilton momenteel de tweede plek in het wereldkampioenschap. 

snailer

Posts: 33.940

Bring it on.

  • 1
  • 24 jul 2026 - 08:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli Mercedes Ferrari GP Hongarije 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 33.940

    Bring it on.

    • + 1
    • 24 jul 2026 - 08:52
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.695

    Denk ik ook. Het was vorige week erg geruststellend dat de schertsnaam FIArrari weer naar boven kwam. Meestal een teken dat ze er weer bij zijn.

    • + 1
    • 24 jul 2026 - 10:08
  • Ernie5335

    Posts: 5.919

    Tegenwoordig moet Ham er wel voor werken, vroeger kreeg ie het (jaren achter elkaar) cadeau...

    • + 1
    • 24 jul 2026 - 10:25

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar