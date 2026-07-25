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Sainz duidelijk over Williams: "Het is gewoon slecht"

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Sainz duidelijk over Williams: "Het is gewoon slecht"

Carlos Sainz heeft de alarmbellen laten afgaan bij Williams. De toekomst van de Spanjaard is nog altijd onzeker bij het team uit Grove dat er nog altijd niet in slaagt om de Spanjaard een competitieve auto te geven. De Madrileen had zelf weinig bemoedigende woorden en zwengelde de exit-geruchten nog maar even aan. 

Na bij Ferrari aan de kant te zijn geschoven vanwege de komst Lewis Hamilton, arriveerde Sainz vol goede moed bij Williams in 2025. Hij begon stroef, maar wist uiteindelijk twee knappe podiumplekken binnen te hengelen. Sainz hoopte onder het bewind van de nieuwe reglementen de topteams aan te vallen, maar de kloof tussen Williams, Mercedes en Ferrari is bijna niet te overzien. 

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'2025 was boven verwachting'

Eenmaal aangeschoven bij de traditionele persbabbel in Boedapest, stelde Sainz dat hij afgelopen jaar boven verwachting gepresteerd heeft. "Ik denk dat ik heel open en heel duidelijk ben geweest over het feit dat we in 2025 boven verwachting hebben gepresteerd, en dat de resultaten zelfs beter waren dan ik had verwacht toen ik in 2024 mijn contract tekende", zo klonk het. 

"Het was een heel goede auto, slechts drie of vier tienden verwijderd van de poleposition, met een zeer goede balans", voegde hij daaraan toe. 

Sainz trekt pijnlijke conclusie

Dit seizoen zijn de kaarten compleet anders geschud. Volgens Sainz, die zijn hoop had gevestigd op de nieuwe auto's, is Williams ver verwijderd van de topteams. "Ik hoopte dat we op hetzelfde niveau zouden kunnen blijven of een kleine stap vooruit zouden kunnen zetten, maar de tijd heeft me geleerd dat het juist andersom is. Als team staan we verder van de top af dan in 2025." 

Sainz deinsde daarbij niet terug en had harde woorden klaarliggen voor zijn team. "Het is een jaar geweest dat ons karakter heeft gevormd en dat ons de ogen heeft geopend voor hoeveel werk er nog te doen is als we ooit met de topteams willen strijden. Helaas is het tot nu toe een slecht jaar geweest." 

'Het gaat nog lang duren'

Volgens Sainz verwacht hij niet dat Williams op korte termijn de problemen gaat oplossen aan de auto. "Het is geen geheim dat mijn verwachtingen, of mijn tijdschema voor wanneer ik weer een race kan winnen, met een jaar of twee zijn uitgesteld. Ik had een tijdsbestek in gedachten dat ik bereid was te accepteren om dit team weer in een winnende positie te brengen, en hoe lang ik bereid was te wachten om weer te winnen. En dat tijdschema zal langer zijn dan verwacht." 

Echter weigerde hij om de handdoek in de ring te gooien. "Dat gezegd hebbende, zie ik wel wat het team investeert in de toekomst. Dit geeft me nog steeds vertrouwen en motivatie dat we de goede kant opgaan. Het is alleen zo dat de auto van dit jaar ondermaats presteert en niet aan onze verwachtingen voldoet." 

Het contract van Sainz zal na dit seizoen aflopen bij Williams, wat voor de nodige speculatie heeft gezorgd. Audi en Aston Martin zouden gegadigde kandidaten zijn die interesse hebben getoond in de Spanjaard. 

Regenrace

Posts: 2.790

Sainz is een goed coureur - maar ook in zekere zin een maatstaf.
Omdat ie bij zoveel teams heeft gereden en altijd goed heeft gepresteerd in goede auto's, en minder in mindere auto's, is hij het duidelijkste bewijs van de onbetekenende rol van de coureur.
Mede omdat die zo klein is, worden onbe... [Lees verder]

  • 3
  • 25 jul 2026 - 13:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (1)

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  • Regenrace

    Posts: 2.789

    Sainz is een goed coureur - maar ook in zekere zin een maatstaf.
    Omdat ie bij zoveel teams heeft gereden en altijd goed heeft gepresteerd in goede auto's, en minder in mindere auto's, is hij het duidelijkste bewijs van de onbetekenende rol van de coureur.
    Mede omdat die zo klein is, worden onbetekenende verschillen extreem uitvergroot. Maar strikt genomen zouden ontwerpers de grote helden moeten zijn. Maar niemand heeft zin om die te bejubelen, inclusief mijzelf. Dus moeten we het er maar mee doen.

    • + 3
    • 25 jul 2026 - 13:53

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Ferrari
285
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195
4
Red Bull Racing
151
5
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 242
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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