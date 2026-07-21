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'Williams wil oude bekende als vervanger van Sainz: Colapinto in beeld'

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'Williams wil oude bekende als vervanger van Sainz: Colapinto in beeld'

Williams moet hoogstwaarschijnlijk op zoek naar een vervanger van Carlos Sainz. De ontevreden Spanjaard staat op het punt om de renstal te verlaten gezien de auto weinig progressie heeft weten te maken. Het team van James Vowles is naar verluidt in gesprek geraakt met een oude bekende: Franco Colapinto

Colapinto, momenteel rijdend voor Alpine in de Formule 1, is een oude bekende van Williams. Halverwege 2024 verving de Argentijn Logan Sargeant die niet voldeed aan de verwachtingen van Vowles en consorten. Na een half seizoen te hebben gereden voor het Britse team moest Colapinto plaatsmaken voor Sainz die het stoeltje naast Alexander Albon innam. Wellicht dat komend seizoen de rijders de omgekeerde weg bewandelen. 

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'Williams in gesprek met Colapinto' 

Volgens F1-journalist Roberto Chinchero van Motorsport Italia heeft er afgelopen weekend op Spa-Francorchamps, waar de Grand Prix van België plaatsvond, een gesprek plaatsgevonden tussen Williams en de entourage van Colapinto. Hierbij zou de mogelijkheid doorgenomen zijn om eventueel terug te keren bij zijn oude team om een domino-effect in de Formule 1 te voorkomen. 

Momenteel schommelen een hoop stoeltjes in de koningsklasse van de autosport. Contractueel staan alleen Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc en Pierre Gasly vast voor komend jaar. 

Colapinto was op dreef bij Alpine

Na Jack Doohan te hebben vervangen in 2025 bij Alpine in een rommelig seizoen, gaat Colapinto een stuk lekkerder dit seizoen. Met een veel meer competitieve auto dit seizoen rijdt de Argentijn regelmatig in de punten en is hij meerdere malen in het middenveld te vinden. Echter is hij door Flavio Briatore nog altijd niet bevestigd voor komend seizoen. 

De stoelendans in de Formule 1 begint steeds meer vorm te krijgen. Na de geruchten rondom Verstappen die mogelijk vertrekt bij Red Bull Racing, beginnen de geruchten rondom Fernando Alonso, Sainz en nu ook Colapinto eindelijk los te barsten. Wellicht dat er in de komende weken meer uitsluitsel gaat komen. 

Patrace

Posts: 6.853

Waarom zou Colapinto van Alpine naar Williams willen gaan? Dat lijkt me geen stap vooruit.

  • 1
  • 21 jul 2026 - 18:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 Franco Colapinto Williams

Reacties (7)

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  • Patrace

    Posts: 6.853

    Waarom zou Colapinto van Alpine naar Williams willen gaan? Dat lijkt me geen stap vooruit.

    • + 1
    • 21 jul 2026 - 18:41
    • koppie toe

      Posts: 5.491

      De zekerheid van een contract kan veel doen denk ik.

      • + 1
      • 21 jul 2026 - 18:50
    • Rogier hier

      Posts: 6.827

      Volgens mij iets met komkommertijd?

      • + 1
      • 21 jul 2026 - 20:41
    • Larry Perkins

      Posts: 66.491

      Zou Colapinto ook eerder een jonge bekende noemen, hij is pas 23 jaar...

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 21:55
  • Larry Perkins

    Posts: 66.491

    Foto: De coureurs moeten ook lachen om dit speculaasbericht...

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 19:00
  • Damon Hill

    Posts: 19.829

    Waarom wordt de waarheid altijd verdraaid? Colapinto is heel heel soms ietsjes sneller dan Gasly, maar over het hele seizoen genomen is Gasly een klap beter en heeft hij veel meer punten gepakt.

    Net als in 2023 toen Alonso iets van 8 podiums pakte en teamgenoot Lance 0. Als Lance toen een keer top 6 reed zei men ook: "Lance is in vorm".

    Kunnen we een keer stoppen met de waarheid verdraaien en iemand die slecht presteert gewoon slecht noemen en iemand die matig presteert matig noemen?

    Colapinto is een matige coureur, niet echt iets waar je als Williams zijnde op zou moeten hopen.

    • + 1
    • 21 jul 2026 - 19:08
  • Pietje Bell

    Posts: 35.869

    LOL! Zie ook de reacties.

    ibb.co/8nk0QRKS

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 21:07

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

AR Franco Colapinto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AR
  • Geb. datum 27 mei 2003 (23)
  • Geb. plaats Buenos Aires, AR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Williams
Williams
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