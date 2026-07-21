Williams moet hoogstwaarschijnlijk op zoek naar een vervanger van Carlos Sainz. De ontevreden Spanjaard staat op het punt om de renstal te verlaten gezien de auto weinig progressie heeft weten te maken. Het team van James Vowles is naar verluidt in gesprek geraakt met een oude bekende: Franco Colapinto.

Colapinto, momenteel rijdend voor Alpine in de Formule 1, is een oude bekende van Williams. Halverwege 2024 verving de Argentijn Logan Sargeant die niet voldeed aan de verwachtingen van Vowles en consorten. Na een half seizoen te hebben gereden voor het Britse team moest Colapinto plaatsmaken voor Sainz die het stoeltje naast Alexander Albon innam. Wellicht dat komend seizoen de rijders de omgekeerde weg bewandelen.

'Williams in gesprek met Colapinto'

Volgens F1-journalist Roberto Chinchero van Motorsport Italia heeft er afgelopen weekend op Spa-Francorchamps, waar de Grand Prix van België plaatsvond, een gesprek plaatsgevonden tussen Williams en de entourage van Colapinto. Hierbij zou de mogelijkheid doorgenomen zijn om eventueel terug te keren bij zijn oude team om een domino-effect in de Formule 1 te voorkomen.

Momenteel schommelen een hoop stoeltjes in de koningsklasse van de autosport. Contractueel staan alleen Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc en Pierre Gasly vast voor komend jaar.

Colapinto was op dreef bij Alpine

Na Jack Doohan te hebben vervangen in 2025 bij Alpine in een rommelig seizoen, gaat Colapinto een stuk lekkerder dit seizoen. Met een veel meer competitieve auto dit seizoen rijdt de Argentijn regelmatig in de punten en is hij meerdere malen in het middenveld te vinden. Echter is hij door Flavio Briatore nog altijd niet bevestigd voor komend seizoen.

De stoelendans in de Formule 1 begint steeds meer vorm te krijgen. Na de geruchten rondom Verstappen die mogelijk vertrekt bij Red Bull Racing, beginnen de geruchten rondom Fernando Alonso, Sainz en nu ook Colapinto eindelijk los te barsten. Wellicht dat er in de komende weken meer uitsluitsel gaat komen.