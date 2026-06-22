De toekomst van Carlos Sainz bij Williams staat plotseling ter discussie. De Spaanse coureur leek zich aanvankelijk thuis te voelen bij zijn nieuwe team, maar de tegenvallende resultaten van de afgelopen maanden zorgen voor twijfels. Volgens hardnekkige geruchten overweegt Sainz inmiddels een vroegtijdig vertrek uit Grove.

Williams richtte de pijlen dit seizoen al vroeg op de ingrijpende reglementswijzigingen van 2026, maar die strategische keuze heeft voorlopig weinig opgeleverd. Na zeven races staat de teller voor Sainz op slechts elf punten en kwam hij niet verder dan drie negende plaatsen.

Volgens het Zwitserse medium Blick groeit de frustratie bij de 31-jarige Spanjaard, die contractueel de mogelijkheid heeft om vanaf 2026 een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Vader Sainz zet zoon onder druk voor Audi-transfer

Opvallend genoeg zou niet alleen Sainz zelf twijfelen over zijn toekomst. Ook vader Carlos Sainz senior zou zijn zoon adviseren om alsnog voor een overstap naar Audi te kiezen.

De rallylegende zag eerder al hoe zijn zoon een aanbod van Audi naast zich neerlegde om voor Williams te tekenen. Nu zou hij er bij de Madrileen op aandringen om die beslissing te herzien en alsnog de stap naar de Duitse fabrikant te zetten.

Naast Audi houden ook andere topteams de situatie van Sainz nauwlettend in de gaten. Ferrari zou openstaan voor een terugkeer van de viervoudig Grand Prix-winnaar naar Maranello, terwijl de Spanjaard ook de ontwikkelingen bij McLaren volgt. Daar wordt gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Oscar Piastri, die in verband wordt gebracht met Red Bull Racing.

Vowles houdt vertrouwen in Sainz en Albon

Ondanks alle geruchten maakt Williams-teambaas James Vowles zich vooralsnog geen zorgen over de toekomst van zijn coureurs.

Volgens Vowles geloven zowel Sainz als Alex Albon nog altijd in het langetermijnproject van Williams en zijn ze volledig betrokken bij de plannen voor de nieuwe generatie Formule 1-auto's.

De Brit benadrukt bovendien dat er binnen het team volledige openheid heerst. Mocht één van beide coureurs twijfelen over zijn toekomst of een vertrek overwegen, dan verwacht Vowles dat dit rechtstreeks wordt besproken.

Voorlopig blijft Sainz dus gewoon Williams-coureur, maar de aanhoudende speculaties tonen aan dat zijn toekomst in de Formule 1 allesbehalve vastligt.