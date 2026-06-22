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'Sainz heeft genoeg van Williams: Vader dringt aan op Audi-transfer'

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'Sainz heeft genoeg van Williams: Vader dringt aan op Audi-transfer'

De toekomst van Carlos Sainz bij Williams staat plotseling ter discussie. De Spaanse coureur leek zich aanvankelijk thuis te voelen bij zijn nieuwe team, maar de tegenvallende resultaten van de afgelopen maanden zorgen voor twijfels. Volgens hardnekkige geruchten overweegt Sainz inmiddels een vroegtijdig vertrek uit Grove.

Williams richtte de pijlen dit seizoen al vroeg op de ingrijpende reglementswijzigingen van 2026, maar die strategische keuze heeft voorlopig weinig opgeleverd. Na zeven races staat de teller voor Sainz op slechts elf punten en kwam hij niet verder dan drie negende plaatsen.

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Volgens het Zwitserse medium Blick groeit de frustratie bij de 31-jarige Spanjaard, die contractueel de mogelijkheid heeft om vanaf 2026 een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Vader Sainz zet zoon onder druk voor Audi-transfer

Opvallend genoeg zou niet alleen Sainz zelf twijfelen over zijn toekomst. Ook vader Carlos Sainz senior zou zijn zoon adviseren om alsnog voor een overstap naar Audi te kiezen.

De rallylegende zag eerder al hoe zijn zoon een aanbod van Audi naast zich neerlegde om voor Williams te tekenen. Nu zou hij er bij de Madrileen op aandringen om die beslissing te herzien en alsnog de stap naar de Duitse fabrikant te zetten.

Naast Audi houden ook andere topteams de situatie van Sainz nauwlettend in de gaten. Ferrari zou openstaan voor een terugkeer van de viervoudig Grand Prix-winnaar naar Maranello, terwijl de Spanjaard ook de ontwikkelingen bij McLaren volgt. Daar wordt gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Oscar Piastri, die in verband wordt gebracht met Red Bull Racing.

Vowles houdt vertrouwen in Sainz en Albon

Ondanks alle geruchten maakt Williams-teambaas James Vowles zich vooralsnog geen zorgen over de toekomst van zijn coureurs.

Volgens Vowles geloven zowel Sainz als Alex Albon nog altijd in het langetermijnproject van Williams en zijn ze volledig betrokken bij de plannen voor de nieuwe generatie Formule 1-auto's.

De Brit benadrukt bovendien dat er binnen het team volledige openheid heerst. Mocht één van beide coureurs twijfelen over zijn toekomst of een vertrek overwegen, dan verwacht Vowles dat dit rechtstreeks wordt besproken.

Voorlopig blijft Sainz dus gewoon Williams-coureur, maar de aanhoudende speculaties tonen aan dat zijn toekomst in de Formule 1 allesbehalve vastligt.

core2duo

Posts: 1.778

Ik snap de hele discussie niet zo goed. Toen Sainz tekende, koos hij voor een team dat onder James Vowles zichtbaar in de lift zat en uiteindelijk zelfs P5 bij de constructeurs pakte. Dat is niet bepaald het profiel van een team in verval.

Audi wordt ondertussen door veel mensen behandeld alsof ... [Lees verder]

  • 3
  • 22 jun 2026 - 19:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (9)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 933

    Als je als Audi geen problemen hebt om drie "Sainzen" (voor de prijs van 1) binnen te halen (SR, JR en Neef), dan is het een goede combinatie. Ferrari was te hoog gegrepen, Williams te laag gegrepen dus een Middenveld ++ (plus plus dus) coureur pas prima bij een Middenveld + (plus) team.

    • + 2
    • 22 jun 2026 - 18:18
    • snailer

      Posts: 33.541

      Mogelijk exact de juiste plek, Williams. Zeer waarschijnlijk zijn Russell, Antonelli, beter. Leclerc, Hamilton en Verstappen zijn hoe dan ook beter. McLaren is bezet.

      Rijders als Sainz moeten juist hopen op een team dat plots een game changer heeft op de auto. En dan hoeft Sainz alleen zijn teamgenoot nog te verslaan.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 19:58
  • Kennie

    Posts: 2.735

    Tuurlijk Carlos, je moet naar Audi!

    Je F1 bingokaart kan altijd voller, wel naar Haas gaan hè na 2-3 jaar in het achterveld/middenmoot.

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 18:52
  • core2duo

    Posts: 1.778

    Ik snap de hele discussie niet zo goed. Toen Sainz tekende, koos hij voor een team dat onder James Vowles zichtbaar in de lift zat en uiteindelijk zelfs P5 bij de constructeurs pakte. Dat is niet bepaald het profiel van een team in verval.

    Audi wordt ondertussen door veel mensen behandeld alsof succes automatisch gegarandeerd is zodra de stickers op de auto worden geplakt. Maar laten we niet vergeten dat Audi gewoon voortbouwt op Sauber. Een fabrieksteam zijn helpt, maar het is geen magische knop waarmee je ineens vooraan rijdt. De Formule 1-geschiedenis staat vol met fabrikanten die dachten dat een grote naam genoeg was.

    Bovendien: Williams heeft de afgelopen jaren daadwerkelijk laten zien dat het stappen kan zetten. Audi moet die stappen nog bewijzen. Op dit moment is Williams een team met resultaten en Audi een team met verwachtingen.

    Natuurlijk kan Audi over een paar jaar een topteam zijn. Maar dat is een mogelijkheid, geen garantie. En als er één ding is dat Sauber de afgelopen twintig jaar heeft bewezen, dan is het dat een nieuwe naam op de gevel niet automatisch betekent dat de prestaties mee veranderen.

    Maar goed, misschien worden sommige mensen al wereldkampioen zodra ze een persbericht lezen. ;)

    • + 3
    • 22 jun 2026 - 19:31
    • snailer

      Posts: 33.541

      2022 p10
      2023 p7 (Vowles neemt het over)
      2024 p9
      2025 p5
      2026 p8

      2023 kan nooit de verdienste zijn van Vowles, die jump.

      In ieder geval zie ik niet de stijgende lijn nog. Maar het seizoen is nog niet voorbij hoewel gevoelsmatig het gat naar Alpine op p5 momenteel groot lijkt. Niet alleen in punten, maar ook qua tijden.

      Ik vraag me af waar deze verhalen over dat hij weg zou willen vandaan komt. Lijkt me toch wel veel speculatie.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 20:07
    • core2duo

      Posts: 1.778

      Volgens mij laat je juist zien waarom die stijgende lijn er wél is. Onder Vowles ging Williams van P10 naar P7, viel daarna terug naar P9 terwijl de focus al deels op de nieuwe reglementen lag, vervolgens naar een sterke P5 en staat nu voorlopig P8. Dat is geen rechte lijn omhoog, maar ook zeker geen team dat stilstaat.

      Dat P7 in 2023 niet volledig op het conto van Vowles geschreven kan worden klopt. Maar hetzelfde geldt voor P5 in 2025; een teambaas bouwt niet in één winter een team om. Het gaat om de trend over meerdere jaren en daarin staat Williams er aantoonbaar beter voor dan toen hij binnenkwam.

      En wat Audi betreft: daar wordt vaak gedaan alsof succes gegarandeerd is, terwijl het nog steeds de Sauber-organisatie is met een andere eigenaar en een nieuwe motor. Dat kan een succes worden, maar het kan net zo goed jaren duren. De F1-geschiedenis kent genoeg fabrieksteams die dachten dat een groot logo voldoende was.

      Over die verhalen dat Sainz weg zou willen ben ik het overigens met je eens. Vooralsnog zie ik vooral speculatie, geruchten en veel clicks. Er is een groot verschil tussen gefrustreerd zijn over een lastige fase en daadwerkelijk op zoek zijn naar de uitgang.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 20:50
    • snailer

      Posts: 33.541

      Als je er een grafiek van maakt dan loopt die gemiddeld vlak. De jump was in 2023. Maar zoals gezegd. Daar had Vowles nog weinig invloed. Moest nog veel veranderen.

      Zoals gezegd was ik terughoudend: "Maar het seizoen is nog niet voorbij"

      Vowles kan dus bewijzen dat er inderdaad een stijgende lijn is.
      Maar met achtereenvolgens p7, p9, (nu) p8 is 2025 een positieve uitschieter geweest.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 21:04
    • snailer

      Posts: 33.541

      Ben het overigens helemaal eens met de rest van het verhaal. Als je een stijgende lijn wil zien. Die heeft Zacharias Brown bewerkstelligd. Hij is de succesfactor geweest van McLaren.
      Wat daar dan weer interessant is, kan hij langere tijd er voor gaan zorgen dat hij op de top van de apenrots blijft. RBR lijkt er van te zijn afgegleden. Ferrari, McLaren en Mercedes zitten nu even op die rots.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 21:09
  • Schumi86

    Posts: 624

    Tja wat moet je ook bij Williams, die worden nooit mwer een top team.

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 19:52

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China Shanghai International Circuit
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Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 239
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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