Sergio Perez vreest dat hij na 2026 alweer moet vertrekken bij Cadillac. Volgens het Spaanse Marca houdt de Mexicaan rekening met een vertrek bij de Amerikaanse renstal, die mogelijk een compleet nieuwe line-up wil samenstellen. Perez wordt ondertussen nadrukkelijk in verband gebracht met Williams.

Cadillac koos voor Perez en Valtteri Bottas omdat het debuterende team in de Formule 1 vooral behoefte had aan ervaring en stabiliteit. Nu de renstal vooruitkijkt naar de toekomst, lijkt er echter ruimte te ontstaan voor jong talent. Colton Herta wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Bottas, terwijl ook Rafael Camara in beeld zou zijn voor een stoeltje.

Perez vreest voor dubbele wissel bij Cadillac

Volgens Marca is Perez bang dat Cadillac niet alleen afscheid wil nemen van Bottas, maar ook van hemzelf. De Mexicaan zou vrezen dat Herta wordt aangetrokken als vervanger van Bottas, terwijl Camara vervolgens zijn plaats inneemt. Daarmee zou Cadillac in één klap twee ervaren Formule 1-coureurs vervangen door twee nieuwkomers.

Dat zou voor Cadillac een behoorlijk risico zijn. Perez en Bottas brengen samen veel ervaring mee en kunnen het nieuwe team helpen bij de ontwikkeling. Toch lijkt Cadillac serieus na te denken over een andere koers. Perez zou daardoor alvast zijn opties elders willen bekijken, waarbij Williams momenteel als een interessante mogelijkheid geldt.

Williams lonkt voor Perez na vertrek Sainz

Williams dreigt Carlos Sainz in 2027 kwijt te raken en wordt de laatste tijd nadrukkelijk genoemd als mogelijke bestemming voor Perez. Eerdere geruchten over een overstap naar Aston Martin lijken ondertussen minder concreet te zijn geworden. Williams kan daardoor een van de belangrijkste opties voor de Mexicaan worden.

Perez liet vorige week tegenover Racer nog weten dat hij graag verder wil met Cadillac. "Het is mooi om te merken dat andere teams interesse tonen. Als je goed presteert, stijgt je waarde natuurlijk. Er kunnen altijd dingen veranderen, maar voor mij is het belangrijkste om te zien wat er de komende maanden met dit project gebeurt. Ik wil deze uitdaging graag verder aangaan."

Als Cadillac daadwerkelijk besluit om zowel Perez als Bottas te vervangen, kan de Mexicaan alsnog van koers veranderen. Een overstap naar Williams zou hem de kans geven om zijn Formule 1-carrière voort te zetten bij een team waar hij mogelijk opnieuw een belangrijke rol kan spelen.