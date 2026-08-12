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'Pérez én Bottas de klos: Cadillac wil twee nieuwe rijders'

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'Pérez én Bottas de klos: Cadillac wil twee nieuwe rijders'

Sergio Perez vreest dat hij na 2026 alweer moet vertrekken bij Cadillac. Volgens het Spaanse Marca houdt de Mexicaan rekening met een vertrek bij de Amerikaanse renstal, die mogelijk een compleet nieuwe line-up wil samenstellen. Perez wordt ondertussen nadrukkelijk in verband gebracht met Williams.

Cadillac koos voor Perez en Valtteri Bottas omdat het debuterende team in de Formule 1 vooral behoefte had aan ervaring en stabiliteit. Nu de renstal vooruitkijkt naar de toekomst, lijkt er echter ruimte te ontstaan voor jong talent. Colton Herta wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Bottas, terwijl ook Rafael Camara in beeld zou zijn voor een stoeltje.

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Perez vreest voor dubbele wissel bij Cadillac

Volgens Marca is Perez bang dat Cadillac niet alleen afscheid wil nemen van Bottas, maar ook van hemzelf. De Mexicaan zou vrezen dat Herta wordt aangetrokken als vervanger van Bottas, terwijl Camara vervolgens zijn plaats inneemt. Daarmee zou Cadillac in één klap twee ervaren Formule 1-coureurs vervangen door twee nieuwkomers.

Dat zou voor Cadillac een behoorlijk risico zijn. Perez en Bottas brengen samen veel ervaring mee en kunnen het nieuwe team helpen bij de ontwikkeling. Toch lijkt Cadillac serieus na te denken over een andere koers. Perez zou daardoor alvast zijn opties elders willen bekijken, waarbij Williams momenteel als een interessante mogelijkheid geldt.

Williams lonkt voor Perez na vertrek Sainz

Williams dreigt Carlos Sainz in 2027 kwijt te raken en wordt de laatste tijd nadrukkelijk genoemd als mogelijke bestemming voor Perez. Eerdere geruchten over een overstap naar Aston Martin lijken ondertussen minder concreet te zijn geworden. Williams kan daardoor een van de belangrijkste opties voor de Mexicaan worden.

Perez liet vorige week tegenover Racer nog weten dat hij graag verder wil met Cadillac. "Het is mooi om te merken dat andere teams interesse tonen. Als je goed presteert, stijgt je waarde natuurlijk. Er kunnen altijd dingen veranderen, maar voor mij is het belangrijkste om te zien wat er de komende maanden met dit project gebeurt. Ik wil deze uitdaging graag verder aangaan."

Als Cadillac daadwerkelijk besluit om zowel Perez als Bottas te vervangen, kan de Mexicaan alsnog van koers veranderen. Een overstap naar Williams zou hem de kans geven om zijn Formule 1-carrière voort te zetten bij een team waar hij mogelijk opnieuw een belangrijke rol kan spelen.

Damon Hill

Posts: 19.909

Toen Cadillac aankondigde mee te doen in de F1 wist natuurlijk iedereen wel dat ze achteraan of bijna achteraan zouden gaan rijden. Daardoor wilde geen enkele topcoureur of subtopper bij Cadillac rijden, dus moest Cadillac kiezen uit een groepje B-garnituur. In dat opzicht was Perez nog best een ... [Lees verder]

  • 4
  • 12 aug 2026 - 13:43
F1 Nieuws Formule 1 F1 Valtteri Bottas Sergio Perez Cadillac

Reacties (23)

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  • snailer

    Posts: 34.332

    Er wordt bij die spaanse krant aardig de Camarakarena gedanst

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 13:30
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.414

      Het verhaal is ook klinklare onzin. Perez is één van de beste coureurs ooit. Die gaan ze echt niet wegsturen.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 14:15
    • Larry Perkins

      Posts: 67.067

      De onzin begint al bij Sainz, natuurlijk baalt hij momenteel maar hij blijft gewoon bij Williams!

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 14:27
    • Rogier hier

      Posts: 6.833

      @Cyrel; je reactie is natuurlijk cynisch bedoeld (hoop ik), maar er zit wel een kern van waarheid in. Pérez is een prima coureur en voor een team als Cadillac een belangrijke coureur. Ik denk eerder dat Pérez zelf graag weg wil en zich graag nog eens bewijst bij een (sub-) top team. Wat dat betreft past Williams wel mocht Sainz inderdaad gaan.

      Waar Cadillac Pérez denk ik liever niet kwijt wil, zullen ze zich wel flink achter de oren krabben hoe ze toch zo stok konden zijn om Bottas te contracteren. Die man is echt passé in de F1. Die willen ze dus maar al te graag vervangen. Is een Herta dan een goede keuze? Nee, denk ik niet. Câmara misschien wel, maar die heeft nog wel echt (veel) tijd nodig om zich te ontwikkelen. Een Lawson zou een betere optie zijn naar mijn idee. Of desnoods een Tsunoda. En schiet me niet af, maar Nyck de Vries mag wat mij betreft ook aan dat rijtje toegevoegd worden. Nyck schijnt goed te zijn in het ontwikkelen van auto’s. Iets dat ze bij Cadillac wel goed kunnen gebruiken en hij neemt een bak aan ervaring mee. Misschien niet de snelste coureur, maar wel een constante.

      • + 3
      • 12 aug 2026 - 14:34
    • snailer

      Posts: 34.332

      Ik vind Perez ook een prima rijder. Zijn pech is dat hij juist wanneer hij in de beste auto zit, hij te maken kreeg met de beste rijder van deze generatie. En je hebt kunnen zien dat zelfs in een auto die vooral voldeed aan de wensen van Perez, de 2023 auto was dat, zijn eigen woorden, hij absoluut nie top kon tegen Verstappen. Die compenseerde eers via de tools en zette zo de auto wat meer naar zijn hand. En vervolgens kwamen er updates. En dat was het verhaal van Perez.

      Maar uit alles blijkt gewoon, ook in vergelijking met Hadjar nu dat hij in de races het dichtst op Verstappen zat. Sommige races was hij bijn a zijn evenknie. Wel op banen waar het karakter start-stop was, weinig bijdrage door de rijder, en waar ook nog eens minder slijtage speelde. Denk aan Baku en SA. Dat soort banen. Door Verstappen wordt Perez onderschat.

      Denk zo dat de discussie, wie was de zwakste van de slaven, nu wel kan worden gezegd dat het Bottas is.

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 15:24
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.414

      @Rogier, dat was inderdaad cynisch bedoeld. Ik vind Perez een prima rijder, maar hij lijkt tegelijkertijd niet vreemd van zelfoverschatting.

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 15:51
  • Rimmer

    Posts: 13.438

    Herta is een clown zonder talent dus zeker beter dan Bottas 53.4
    Camara is natuurlijk op geen enkele manier beter dan Perez dus als ze Checo eruit gooien dan weet je meteen dat ze bij Caddie niet serieus zijn en het F1 project gewoon zijn begonnen om het straks in veelvoud naar de Arabieren of Chinezen te kunnen schuiven.

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 13:31
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.382

      herta is geen clown hij heeft zijn momenten, maar hij komt idd voor geen meter uit de verf in de f2.

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 13:36
    • HarryLam

      Posts: 5.650

      Ze kunnen net zo goed een chimpansee in die auto zetten, ze bakken er toch niets van.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 14:31
    • Snork

      Posts: 22.879

      Ze kunnen beter voor twee nieuwe auto’s zorgen die wat vlotter zijn.

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 14:48
  • shakedown

    Posts: 1.933

    Als de Herta en Camara overwege om bottas en Perez te vervangen zijn ze enorm teleur gesteld in de huidige rijders. Perez en Bottas zijn geen top tijders, maar zeker niet de grootste clowns van het veld.

    Maar om die nu te vervangen door Herta, die echt niets te zoeken heeft in de F2 en Camara, die wel goed is maar echt nog een paar grote stappen moeten maken, vind ik wel bijzonder.

    Als dit het soort keuzes is welke Cadillac maakt, ben ik bang dat ze niet lang in de F1 te vinden zijn.

    • + 3
    • 12 aug 2026 - 13:39
  • Damon Hill

    Posts: 19.909

    Toen Cadillac aankondigde mee te doen in de F1 wist natuurlijk iedereen wel dat ze achteraan of bijna achteraan zouden gaan rijden. Daardoor wilde geen enkele topcoureur of subtopper bij Cadillac rijden, dus moest Cadillac kiezen uit een groepje B-garnituur. In dat opzicht was Perez nog best een goede keuze en eerlijk is eerlijk, Perez gaat er écht voor dit jaar en is vaak een klap sneller dan Bottas. Maar nog steeds heeft Cadillac niet de luxe dat ze kunnen kiezen uit goede coureurs. Met iemand als Perez of Bottas zouden ze juist blij moeten zijn, en als ze dan een overhypte prutser als Herta erin zetten puur omdat het een Amerikaan is, maken ze zichzelf alleen maar belachelijk. Als je per se wilt wisselen, zou ik kijken of je Lawson kunt krijgen, of inderdaad de leen-constructie om Tsuvolov een jaartje in die auto te zetten voor een zak geld. Dan heb je iig nog een écht talent erin zitten, want Tsuvolov is wel echt beter dan Camara. Beter dan dit kunnen ze iig niet krijgen en Herta zo BY FAR, niet BY A LONG MILE de slechtste optie zijn.

    • + 4
    • 12 aug 2026 - 13:43
    • koppie toe

      Posts: 5.516

      Weer een journalist met wat aandacht.
      Je hebt gelijk en iedereen snapt dat dit weer een van een dikke duim komt.

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 14:04
    • Need5Speed

      Posts: 4.271

      Het toont ook aan dat de relatief lage inschaling van de Indy Car qua licentiepunten misschien helemaal niet zo raar is. Herta kon zich daar wel staande houden maar niet in de F2.

      Intussen rijdt Palou al jaren alles om de oren in de Indy Car. Die zou ik wel in de F1 willen zien. En onze Rinus Veekay, al moet die zich eerst nog maar eens bewijzen bij een echt goed Indy Car team, hopen dat hij die kans krijgt.

      • + 2
      • 12 aug 2026 - 14:15
    • HarryLam

      Posts: 5.650

      Perez is een goede maatstaf om het niveau van de auto aan te tonen, 3x niks dus.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 14:34
    • Damon Hill

      Posts: 19.909

      @Need5Speed,
      Ik erger me daar al jaren kapot aan. Niet per definitie dat Palou die F1-kans niet krijgt, maar dat mensen (ook hier) blind zijn voor wat Palou doen. Ze zeggen dan "nou ik wil die Herta wel eens in de F1" zien terwijl het eigenlijk schandalig zou zijn als Herta net wél die F1-kans krijgt, en Palou niet. Want even eerlijk, wat heeft Herta dan in de IndyCars laten zien? Nee, het was niet heel slecht, maar in 5 seizoenen is hij één keertje 2e geworden in de tussenstand, maar verder vielen zijn andere seizoenen best tegen omdat hij zwaar wisselvallig was. Zet dat even tegenover Palou die in de laatste 5 seizoenen 4x kampioen is geworden en dit jaar wéér het hele veld oprolt.

      Palou is echt 3 maten te groot voor het IndyCar veld, dus ALS er iemand vanuit de IndyCars een kans verdient, dan is hij het, en niet Herta of al die andere IndyCar rijders die eigenlijk gewoon overduidelijk niet goed genoeg zijn voor de F1. Wat betreft Veekay geef ik je wel gelijk, die verdient in de IndyCars echt eens een goede auto en een serieuze kans, en dan kunnen we beter beoordelen hoe goed Veekay is t.o.v. bijvoorbeeld iemand als Palou.

      Maar mensen die meegaan op de Herta-hype, daar kan ik me echt aan irriteren, omdat die mensen zich totaal niet verdiepen in de situatie. Ja, het is een Amerikaan die heel graag de F1 in wil. Tja, dat willen er zoveel. Dat is nog geen reden om hem dan maar het stoeltje te geven. En kijk wat Herta nu in de F2 laat zien tussen al die broekies: bar- en barweinig!

      "Maar Palou heeft zijn glazen al ingegooid bij McLaren" hoor je dan vaak. Ja, dat klopt. Wat Palou heeft gedaan met die contracten was niet slim. Maar mensen moeten zich wel beseffen dat dat los staat van zijn rijderskunsten en dat de reden achter het verscheuren van die contracten, ook al was het niet netjes, wel een gegronde reden had. Palou dacht oprecht dat hij het stoeltje naast Norris zou krijgen, maar die ging toen, heel begrijpelijk, naar Piastri. De situatie is in ieder geval niet volledig zwart-wit en voor alle betrokkenen en acties viel wel wat te zeggen.

      Ik ben bang dat Palou die F1 kans nooit gaat krijgen, en dus zal hij jaar in jaar uit het hele IndyCar veld oprollen. Maar andere IndyCar rijders zouden mijn inziens dan ook geen F1-kans verdienen. Laat ze eerst Palou het maar eens een beetje lastig maken. Als ze dat niet kunnen, zijn ze ook gewoon niet goed genoeg.

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 14:38
    • Damon Hill

      Posts: 19.909

      @HarryLam,
      Het anti-Perez gedrag komt me eigenlijk wel echt de keel uit, want het slaat nergens op om te doen alsof Perez een waardeloze coureur is. Dat is hij niet, en ook nooit geweest. Daarmee zeg ik niet dat het ooit een topper was. Perez is altijd een prima subtopper geweest. Hij liet bij Sauber mooie dingen zien, liet daarna bij Force India en Racing Point mooie dingen zien en pakte daar zelfs hier en daar een podiumplek. Daarna kreeg hij zijn kans bij Red Bull en was Verstappen hem 3 maten te groot. Tja... dat is niet bepaald een schande, want Max slacht zo ongeveer iedereen af. Max heeft ook Gasly en Albon kapot vernederd bijvoorbeeld, en die hebben nu beide ook gewoon hun plekje bij een team in de middenmoot. Ook Hadjar komt minstens een halve seconde per ronde tekort op Max. Dus tja... is Perez nou zo slecht? Nee, dat is hij niet. Het laat gewoon zien dat coureurs in de subtop totaal geen vuist kunnen maken tegen Max.

      Perez doet het dit jaar beduidend en aantoonbaar (kun je gewoon zien aan de data) beter dan Bottas en rijdt rond met vuur en probeert er echt wat van te maken.

      Jammer dat jij dan meegaat in het popi jopi gedrag waarin mensen doen alsof Perez helemaal niets kan. Perez past prima in het rijtje van Hülkenberg, Gasly, Albon en noem er zo nog maar een paar. Geen top, maar ook niet slecht. Als je dat hele rijtje vervangt hou je geen F1-grid meer over. Want er zijn maar een paar toppers. Verstappen staat op eenzame hoogte, en daarachter komen mannen als (willekeurige volgorde) Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Hamilton (Alonso op deze leeftijd helaas niet meer) en Antonelli. En alles daarachter zou dan prut zijn? Nou leuk joh, dan houd je een grid over van 7 of 8 man.

      Nee, Perez hoort gewoon thuis in de F1, nog steeds!

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 15:10
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.382

      @damon wat ik gisteren ook al zei en volledig mee eens Palou is denk ik wel 5x beter dan de rest, hij moet dat geld van die schikking/ rechtszaak terugbetalen aan “ ome chip” en volgens Marshall Pruet gaat het niet alleen om de knaken, hij moet gewoon “verplicht een x aantal jaar” bij Ganassi blijven.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 15:20
    • snailer

      Posts: 34.332

      Ik wil me over IndyCar rijders eigenlijk niet bemoeien. Heb het een aantal jaren geleden nog eens geprobeerd. Veekay reed al en ook Palou en Herta. Wat mij betreft leken ze alle 3 snel, voor zover je dat kan vergelijken in verschillende auto's. Maar vooral Herta en Palou vielen terug aan het eind van stints. Palou leek daar minder last van te hebben. Hoe dat nu is weet ik niet.

      Maar voor de F1 moet je als nooit tevoren banden managen beheren.

      Ik weet niet zo snel een s i t e met telemetrie data. Anders zou ik kunnen kijken en vergelijken hoe het met de banden staat bij de heer Herta. Zoder dat te beheersen moet je heb direct terug naar Amerika sturen.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 15:33
    • snailer

      Posts: 34.332

      Sorry. dit is een blunder. Herta en Veekay vielen terug aan het eind van stints

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 15:35
    • Damon Hill

      Posts: 19.909

      @Snailer,
      Zoals je weet volg ik de IndyCar wél en je kan, in grote lijnen, het volgende aannemen van me:

      1. Palou is eigenlijk een verschrikkelijke saaie coureur, zeker voor IndyCar begrippen, en juist dat maakt hem in dat veld zo goed. Zijn pace is angstvallig constant, rondetijden blijven heel lang gelijk en hij kan belachelijk goed omgaan met zijn banden. Hij maakt zelden een grote fout en neemt alleen risico's als het echt moet. Zo heel spectaculair is hij dus niet eens, maar juist zo klinisch als maar zijn kan, een beetje de moderne Prost van de IndyCar.

      2. Uiteraard heb ik Herta ook gevolgd in zijn IndyCar jaren. En nee, het is niet allemaal negatief. Waar Herta goed in is, is soms gewoon bloedsnel zijn. Soms, vaak over 1 rondje in de kwalificatie bijvoorbeeld, kon hij echt indruk maken. Maar op andere momenten was het echt helemaal niks. Kortom; hij is nooit écht constant geweest. Maar het ergste: ik heb hem heel vaak echt hele domme fouten zien maken. Nu geldt dat wel zo'n beetje voor bijna alle IndyCar coureurs. Soms lijkt het net een klasse met Palou vs een stelletje heethoofden, waarbij die heethoofden (waaronder Herta) soms echt fouten maken waar zelfs Maldonado nog van op zou schrikken. Nou... dan weet je het wel! Herta is dus vooral veel te wisselvallig en maakt veel te veel fouten. Totaal niet F1-waardig.

      3. Dan Rinus van Kalmthout, aka "Veekay". Rinus heeft op dit moment enkel nog voor kleine, niet al te beste teams gereden. Toch doet hij het met het matige materiaal dat hij tot zijn beschikking krijgt, niet slecht. Dit zeg ik niet omdat ik Nederlander ben, want ik ben oprecht totaal nooit een chauvinistisch persoon geweest. Hoe goed Rinus is, weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat hij het best goed heeft gedaan in slecht materiaal, en hij op basis daarvan echt eens een serieus kans verdient in goed materiaal. Het zou best kunnen dat Rinus gewoon best een hele goede IndyCar coureur is, die qua niveau dicht tegen Palou aanzit. Daar komen we maar op 1 manier achter en hopelijk krijgt Rinus eens een goede auto!

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 16:09
  • Larry Perkins

    Posts: 67.067

    "Pérez én Bottas zijn de klos."

    "Ze zijn in ieder geval niet welkom bij de kantklos", aldus Tante Agaath uit Warmetuut.
    Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen): "Ze zijn te oud om nu nog in te stappen bij het kantklossen."
    DJ ome Joop: "Komen ze toch naar de kantklos, dan timmer ik erop los!"

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    * (Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond)

    • + 0
    • 12 aug 2026 - 14:25
  • schwantz34

    Posts: 42.587

    Herta in een F1 auto zetten Cadillijkt me echt lachen (van ellende), die gozer rijdt zelfs in de F2 nog geen deuk in een pakkie boter. Maar ja, het is een Amerikaan dus het zal wel;...

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 15:19

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Coureursprofiel

FI Valtteri Bottas 77
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.608
  • Podiums 61
  • Grand Prix 220
  • Land Finland
  • Geb. datum 28 aug 1989 (36)
  • Geb. plaats Nastola, Finland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Cadillac
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