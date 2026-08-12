Carlos Sainz wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een vertrek bij Williams. De Spanjaard zou volgens Formule 1-journalist Marc Limacher namelijk een opvallende ontsnappingsclausule in zijn contract hebben staan. Daardoor kan een overstap naar een topteam mogelijk sneller werkelijkheid worden.

Sainz zou volgens Limacher mogen vertrekken wanneer een topteam zich bij hem meldt. De clausule geeft de 31-jarige coureur daarmee een mogelijke uitweg bij Williams, waar hij nog tot en met 2028 onder contract staat. De toekomst van de Spanjaard lijkt daardoor plots een stuk minder zeker.

Sainz krijgt opvallende uitweg bij Williams

De voormalig Ferrari-coureur wordt de laatste tijd al aan meerdere teams gekoppeld. Zo zou Aston Martin belangstelling hebben voor Sainz als mogelijke opvolger van Fernando Alonso. Ook Red Bull Racing wordt genoemd als mogelijke bestemming voor de Spanjaard.

Sainz zou volgens de laatste berichten zelfs al contact hebben opgenomen met Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal zou hij een belangrijke kandidaat willen zijn voor een stoeltje naast Isack Hadjar, mocht Max Verstappen besluiten om Red Bull te verlaten. De Nederlander ligt nog tot en met 2028 vast, maar zijn toekomst blijft onderwerp van speculatie.

Spanjaard aast op plek van Verstappen

Voor Sainz zou een overstap naar Red Bull een nieuwe kans betekenen om zich bij een topteam te bewijzen. De Spanjaard reed eerder voor Toro Rosso en kende in het verleden al een periode als teamgenoot van Verstappen. Een hereniging bij Red Bull lijkt echter alleen mogelijk als de viervoudig wereldkampioen vertrekt.

Williams zal ondertussen weinig trek hebben in een vertrek van Sainz. De Spanjaard werd juist aangetrokken om de renstal weer richting de top van de Formule 1 te helpen. Als de clausule daadwerkelijk bestaat en een topteam zich meldt, heeft Williams echter mogelijk weinig te zeggen over de toekomst van zijn coureur.