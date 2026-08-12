user icon
icon

'Sainz wil weg bij Williams: Één clausule kan transfer forceren'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Sainz wil weg bij Williams: Één clausule kan transfer forceren'

Carlos Sainz wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een vertrek bij Williams. De Spanjaard zou volgens Formule 1-journalist Marc Limacher namelijk een opvallende ontsnappingsclausule in zijn contract hebben staan. Daardoor kan een overstap naar een topteam mogelijk sneller werkelijkheid worden.

Sainz zou volgens Limacher mogen vertrekken wanneer een topteam zich bij hem meldt. De clausule geeft de 31-jarige coureur daarmee een mogelijke uitweg bij Williams, waar hij nog tot en met 2028 onder contract staat. De toekomst van de Spanjaard lijkt daardoor plots een stuk minder zeker.

Meer over Williams 'Williams heeft beet en contracteert Colapinto als opvolger Sainz'

'Williams heeft beet en contracteert Colapinto als opvolger Sainz'

11 aug
 'Sainz neemt contact op met Red Bull: Spanjaard wil Verstappen vervangen'

'Sainz neemt contact op met Red Bull: Spanjaard wil Verstappen vervangen'

11 aug

Sainz krijgt opvallende uitweg bij Williams

De voormalig Ferrari-coureur wordt de laatste tijd al aan meerdere teams gekoppeld. Zo zou Aston Martin belangstelling hebben voor Sainz als mogelijke opvolger van Fernando Alonso. Ook Red Bull Racing wordt genoemd als mogelijke bestemming voor de Spanjaard.

Sainz zou volgens de laatste berichten zelfs al contact hebben opgenomen met Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal zou hij een belangrijke kandidaat willen zijn voor een stoeltje naast Isack Hadjar, mocht Max Verstappen besluiten om Red Bull te verlaten. De Nederlander ligt nog tot en met 2028 vast, maar zijn toekomst blijft onderwerp van speculatie.

Spanjaard aast op plek van Verstappen

Voor Sainz zou een overstap naar Red Bull een nieuwe kans betekenen om zich bij een topteam te bewijzen. De Spanjaard reed eerder voor Toro Rosso en kende in het verleden al een periode als teamgenoot van Verstappen. Een hereniging bij Red Bull lijkt echter alleen mogelijk als de viervoudig wereldkampioen vertrekt.

Williams zal ondertussen weinig trek hebben in een vertrek van Sainz. De Spanjaard werd juist aangetrokken om de renstal weer richting de top van de Formule 1 te helpen. Als de clausule daadwerkelijk bestaat en een topteam zich meldt, heeft Williams echter mogelijk weinig te zeggen over de toekomst van zijn coureur.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (0)

Login om te reageren

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 242
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar