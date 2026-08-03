De toekomst van Fernando Alonso kan de rijdersmarkt voor 2027 volledig op zijn kop zetten. Mocht de tweevoudig wereldkampioen besluiten Aston Martin te verlaten of te stoppen als coureur, dan heeft teameigenaar Lawrence Stroll zijn gewenste opvolger al op het oog. Carlos Sainz geldt volgens recente berichtgeving als de absolute topkandidaat.

Alonso onthulde tijdens het Grand Prix-weekend in Hongarije dat hij ook voor 2027 nog een contract heeft bij Aston Martin. Toch bepaalt hij zelf of hij dat als coureur uitdient. De Spanjaard kan er ook voor kiezen om een ambassadeursrol te vervullen of zelfs een overstap naar een ander team te maken.

Alonso houdt alle opties open

Volgens de berichtgeving zijn de gesprekken tussen Alonso en Alpine de afgelopen weken in een stroomversnelling geraakt. De Franse renstal zou dankzij een nieuwe titelsponsor over voldoende financiële ruimte beschikken om het salaris van de Spanjaard te betalen. Een terugkeer naar het team waarvoor Alonso eerder al uitkwam, wordt daardoor nadrukkelijk genoemd.

Alonso maakte onlangs zelf duidelijk dat hij nog geen beslissing heeft genomen. "Mijn keuze hangt af van hoe de vooruitzichten voor 2027 eruitzien", liet de Spanjaard weten. Daarmee houdt hij de deur open voor een langer verblijf bij Aston Martin, maar sluit hij een nieuw avontuur evenmin uit.

Sainz bovenaan verlanglijst van Stroll

Mocht Alonso vertrekken, dan wil Aston Martin volgens de berichtgeving direct toeslaan voor Carlos Sainz. De Williams-coureur wordt gezien als de ideale vervanger en zou de belangrijkste kandidaat zijn om het vrijgekomen zitje over te nemen.

Ook Sainz staat voor een belangrijke keuze. Zijn contract bij Williams loopt na 2026 af, al beschikt hij over opties om langer te blijven. De Spanjaard wil tijdens de zomerstop duidelijkheid scheppen over zijn toekomst. Daarbij spelen de prestaties van Williams, dat in Bakoe een groot updatepakket introduceert, een belangrijke rol. Mocht die ontwikkeling tegenvallen, dan kan Aston Martin voor Sainz een aantrekkelijke bestemming worden.