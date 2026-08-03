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Aston Martin duidelijk: 'Sainz moet Alonso op gaan volgen'

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Aston Martin duidelijk: 'Sainz moet Alonso op gaan volgen'

De toekomst van Fernando Alonso kan de rijdersmarkt voor 2027 volledig op zijn kop zetten. Mocht de tweevoudig wereldkampioen besluiten Aston Martin te verlaten of te stoppen als coureur, dan heeft teameigenaar Lawrence Stroll zijn gewenste opvolger al op het oog. Carlos Sainz geldt volgens recente berichtgeving als de absolute topkandidaat.

Alonso onthulde tijdens het Grand Prix-weekend in Hongarije dat hij ook voor 2027 nog een contract heeft bij Aston Martin. Toch bepaalt hij zelf of hij dat als coureur uitdient. De Spanjaard kan er ook voor kiezen om een ambassadeursrol te vervullen of zelfs een overstap naar een ander team te maken.

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Volgens de berichtgeving zijn de gesprekken tussen Alonso en Alpine de afgelopen weken in een stroomversnelling geraakt. De Franse renstal zou dankzij een nieuwe titelsponsor over voldoende financiële ruimte beschikken om het salaris van de Spanjaard te betalen. Een terugkeer naar het team waarvoor Alonso eerder al uitkwam, wordt daardoor nadrukkelijk genoemd.

Alonso maakte onlangs zelf duidelijk dat hij nog geen beslissing heeft genomen. "Mijn keuze hangt af van hoe de vooruitzichten voor 2027 eruitzien", liet de Spanjaard weten. Daarmee houdt hij de deur open voor een langer verblijf bij Aston Martin, maar sluit hij een nieuw avontuur evenmin uit.

Sainz bovenaan verlanglijst van Stroll

Mocht Alonso vertrekken, dan wil Aston Martin volgens de berichtgeving direct toeslaan voor Carlos Sainz. De Williams-coureur wordt gezien als de ideale vervanger en zou de belangrijkste kandidaat zijn om het vrijgekomen zitje over te nemen.

Ook Sainz staat voor een belangrijke keuze. Zijn contract bij Williams loopt na 2026 af, al beschikt hij over opties om langer te blijven. De Spanjaard wil tijdens de zomerstop duidelijkheid scheppen over zijn toekomst. Daarbij spelen de prestaties van Williams, dat in Bakoe een groot updatepakket introduceert, een belangrijke rol. Mocht die ontwikkeling tegenvallen, dan kan Aston Martin voor Sainz een aantrekkelijke bestemming worden.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Carlos Sainz Jr Aston Martin

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.862

    Aldus Mr. Thick Thumb op de wepseit van @LP-aujourd'hui.

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 22:47

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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