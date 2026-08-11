Franco Colapinto wordt in verband gebracht met een verrassende terugkeer naar Williams. De toekomst van Carlos Sainz bij de Britse renstal is onzeker en dat kan de Argentijn opnieuw een kans geven bij het team waar hij in 2024 zijn Formule 1-debuut maakte.

Sainz heeft na de Grand Prix van Hongarije opnieuw aangegeven dat hij nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst. De Spanjaard beschikt over een contract bij Williams, maar kan na zijn tweede seizoen gebruikmaken van een vertrekclausule. Sainz hoopt ondertussen op een vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing, wat hem een mogelijke route naar de absolute top zou bieden. Een overstap naar Alpine of Aston Martin lijkt echter waarschijnlijker.

Colapinto krijgt mogelijk verrassende kans

Als Sainz vertrekt, moet Williams op zoek naar een nieuwe coureur. Daarbij kan Colapinto een verrassende kandidaat worden. De Argentijn reed eind 2024 negen races voor Williams nadat Logan Sargeant aan de kant werd gezet en verzamelde daarin vijf punten. Omdat Sainz al voor 2025 was vastgelegd, was er destijds geen plek voor een langer verblijf bij Williams.

Colapinto vertrok vervolgens naar Alpine, waar hij eerst als reservecoureur werd ingezet en later opnieuw een racezitje kreeg ten koste van Jack Doohan. Volgens Viaplay-commentator Nelson Valkenburg is de Argentijn echter nog altijd op een bepaalde manier verbonden aan Williams. "Ik denk dat Franco nog steeds onderdeel is van de Williams-familie. Hij staat op de een of andere manier nog onder contract bij het team", aldus Valkenburg in de podcast Nailing the Apex.

Williams houdt Colapinto mogelijk achter de hand

Volgens Valkenburg zou het voor Williams logisch zijn om Colapinto terug te halen. "Het zou ook logisch zijn, want daarmee geef je een duidelijk signaal af dat je vertrouwen hebt in je eigen opleiding. Als Sainz vertrekt, zou Williams hem mogelijk kunnen terughalen", klinkt het. Daar kan volgens eerdere berichten wel een financiële afkoopsom tegenover staan, aangezien Colapinto voor meerdere jaren aan Alpine zou zijn verbonden.

Colapinto is bovendien een product van de Williams Academy, waar hij in januari 2023 werd opgenomen. Zijn eerste periode bij Williams was veelbelovend, al werd die ontsierd door meerdere crashes aan het einde van 2024. Bij Alpine bleef de Argentijn vorig seizoen puntloos, maar dit jaar liet hij met een zevende plaats in Miami en een zesde plek in Canada verbetering zien. In het onderlinge duel met Pierre Gasly staat hij wel nog achter met 20-9. Mocht Sainz vertrekken, dan kan Colapinto door zijn verleden bij Williams alsnog een belangrijke kandidaat worden voor een terugkeer.