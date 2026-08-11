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'Williams heeft beet en contracteert Colapinto als opvolger Sainz'

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'Williams heeft beet en contracteert Colapinto als opvolger Sainz'

Franco Colapinto wordt in verband gebracht met een verrassende terugkeer naar Williams. De toekomst van Carlos Sainz bij de Britse renstal is onzeker en dat kan de Argentijn opnieuw een kans geven bij het team waar hij in 2024 zijn Formule 1-debuut maakte.

Sainz heeft na de Grand Prix van Hongarije opnieuw aangegeven dat hij nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst. De Spanjaard beschikt over een contract bij Williams, maar kan na zijn tweede seizoen gebruikmaken van een vertrekclausule. Sainz hoopt ondertussen op een vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing, wat hem een mogelijke route naar de absolute top zou bieden. Een overstap naar Alpine of Aston Martin lijkt echter waarschijnlijker.

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Colapinto krijgt mogelijk verrassende kans

Als Sainz vertrekt, moet Williams op zoek naar een nieuwe coureur. Daarbij kan Colapinto een verrassende kandidaat worden. De Argentijn reed eind 2024 negen races voor Williams nadat Logan Sargeant aan de kant werd gezet en verzamelde daarin vijf punten. Omdat Sainz al voor 2025 was vastgelegd, was er destijds geen plek voor een langer verblijf bij Williams.

Colapinto vertrok vervolgens naar Alpine, waar hij eerst als reservecoureur werd ingezet en later opnieuw een racezitje kreeg ten koste van Jack Doohan. Volgens Viaplay-commentator Nelson Valkenburg is de Argentijn echter nog altijd op een bepaalde manier verbonden aan Williams. "Ik denk dat Franco nog steeds onderdeel is van de Williams-familie. Hij staat op de een of andere manier nog onder contract bij het team", aldus Valkenburg in de podcast Nailing the Apex.

Williams houdt Colapinto mogelijk achter de hand

Volgens Valkenburg zou het voor Williams logisch zijn om Colapinto terug te halen. "Het zou ook logisch zijn, want daarmee geef je een duidelijk signaal af dat je vertrouwen hebt in je eigen opleiding. Als Sainz vertrekt, zou Williams hem mogelijk kunnen terughalen", klinkt het. Daar kan volgens eerdere berichten wel een financiële afkoopsom tegenover staan, aangezien Colapinto voor meerdere jaren aan Alpine zou zijn verbonden.

Colapinto is bovendien een product van de Williams Academy, waar hij in januari 2023 werd opgenomen. Zijn eerste periode bij Williams was veelbelovend, al werd die ontsierd door meerdere crashes aan het einde van 2024. Bij Alpine bleef de Argentijn vorig seizoen puntloos, maar dit jaar liet hij met een zevende plaats in Miami en een zesde plek in Canada verbetering zien. In het onderlinge duel met Pierre Gasly staat hij wel nog achter met 20-9. Mocht Sainz vertrekken, dan kan Colapinto door zijn verleden bij Williams alsnog een belangrijke kandidaat worden voor een terugkeer.

koppie toe

Posts: 5.515

Sainz is nog niet eens weg en de opvolger staat al klaar.
Weer een dikke duim verzinsel die never nooit in deze volgorde zal gebeuren.
Ik ben weer een in de titel gestonken.

  • 2
  • 11 aug 2026 - 14:01
F1 Nieuws Formule 1 F1 Franco Colapinto Williams

Reacties (6)

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  • MrStef85

    Posts: 6.606

    Of een swap?

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 13:42
    • TylaHunter

      Posts: 10.857

      Mwa Williams heeft nog 1 in de talentenpool toch?
      O sullivan ofzo?

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 13:49
  • Need5Speed

    Posts: 4.262

    Bizar, hij heeft in zijn 2CV al dubbel zoveel punten bij elkaar gereden als heel Williams.
    Moet hij daar weg dan? Of is Williams aan het dromen?

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 13:50
    • koppie toe

      Posts: 5.515

      Sainz is nog niet eens weg en de opvolger staat al klaar.
      Weer een dikke duim verzinsel die never nooit in deze volgorde zal gebeuren.
      Ik ben weer een in de titel gestonken.

      • + 2
      • 11 aug 2026 - 14:01
  • FerrariRules

    Posts: 3.148

    Dus ze hebben hem niet gecontracteerd? Wah????

    • + 1
    • 11 aug 2026 - 14:03
  • AUDI_F1

    Posts: 4.011

    Als, mogelijk, een kans, waarschijnlijk en dus dikke geruchten. Pas als er BREAKING staat dan is er wat aan de hand. #komkommertijd

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 17:13

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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8
Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AR Franco Colapinto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AR
  • Geb. datum 27 mei 2003 (23)
  • Geb. plaats Buenos Aires, AR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Williams
Williams
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