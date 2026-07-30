user icon
icon

Williams wijst naar rol Alonso bij Sainz-incident

<< Naar nieuwsoverzicht
Williams wijst naar rol Alonso bij Sainz-incident

Williams-teambaas James Vowles stelt dat Fernando Alonso een grote rol speelde bij het incident tussen Oscar Piastri en Carlos Sainz in Hongarije. Williams-coureur Sainz kreeg daar een tijdstraf voor het aanrijden van Piastri, die hem op een rondje achterstand wilde zetten. Volgens Vowles gaat Alonso niet helemaal vrijuit.

De Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend werd gekenmerkt door vreemde incidenten met de achterblijvers. Het FIA-systeem had storing, waardoor de coureurs niet goed meer konden zien dat er koplopers aankwamen. Sainz had daardoor niet door dat koploper Piastri hem wilde passeren, waardoor ze elkaar raakten. Piastri ontplofte van woede, en Sainz werd bestraft. Na afloop was hij zich van geen kwaad bewust.

Meer over Williams FIA-stewards openen onderzoek naar incident met Verstappen

FIA-stewards openen onderzoek naar incident met Verstappen

24 jul
 FIA laat van zich horen na incident Sainz en Verstappen op Spa-Francorchamps

FIA laat van zich horen na incident Sainz en Verstappen op Spa-Francorchamps

18 jul

Wat was er aan de hand?

Williams-teambaas James Vowles neemt het nu voor zijn team op. In een video op de site van Williams legt hij de situatie uit: "Op een gegeven moment werkten we eigenlijk alleen maar met marshalls die hard hun best deden. Maar met blauwe vlaggen zwaaien, is voor marshalls heel erg moeilijk. We weten niet wanneer de auto's langskomen. Wat toen werd bedacht, was om knipperende blauwe lichten te gebruiken, maar zonder aan te geven voor welke coureur die bedoeld waren."

Welke rol speelde Alonso?

Vowles stelt dat Aston Martin-coureur Fernando Alonso de situatie alleen maar lastiger maakte voor Sainz: "Fernando kreeg de hele tijd al een aantal blauwe lichten, maar bleef voor Oscar rijden. Je moet het wel in de juiste volgorde doen, dus Fernando had eerder aan de kant moeten gaan voor Oscar. Maar dat deed hij niet."

Door de strijd met Alonso ontstond er volgens Vowles een verwarrende situatie voor Sainz: "Wat we wel hebben gedaan, is Carlos in bocht één te laten weten dat Oscar eraan kwam. Wat we hadden moeten doen, want uiteindelijk racen we nog steeds voor een positie buiten de punten, is Carlos daarop wijzen op het moment dat hij naast Fernando reed in de aanloop naar bocht twee. Maar het was echt geen poging om Oscar te blokkeren."

red slow

Posts: 3.367

Wat een slecht excuus.

  • 1
  • 30 jul 2026 - 18:19
F1 Nieuws Fernando Alonso Carlos Sainz Jr James Vowles Aston Martin Williams GP Hongarije 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • red slow

    Posts: 3.367

    Wat een slecht excuus.

    • + 1
    • 30 jul 2026 - 18:19
  • Need5Speed

    Posts: 4.187

    Misschien had Alonso Piastri er eerder voorbij moeten laten. In plaats daarvan passeerde hij Sainz met een divebomb.

    Daarna bleef Sainz proberen Alonso terug te pakken, wel 10 keer een blauw knipperend bord passerend, en hij werd gewaarschuwd dat Piastri achter hem zat. Vervolgens drukt hij Piastri van de baan om nog eens een paar bochten lang in de weg te rijden tot hij uiteindelijk een chicane afstak en inhield zodat Piastri er eindelijk langs kon.

    De delta was inmiddels opgelopen van 20 naar 23 seconden en toen Norris pitte kwam hij er dus voor. 3 seconden en de leiding in de wedstrijd verkwist door Alonso en in ieder geval Sainz..

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 19:24

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 629
  • Podiums 9
  • Grand Prix 202
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar