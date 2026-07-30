Williams-teambaas James Vowles stelt dat Fernando Alonso een grote rol speelde bij het incident tussen Oscar Piastri en Carlos Sainz in Hongarije. Williams-coureur Sainz kreeg daar een tijdstraf voor het aanrijden van Piastri, die hem op een rondje achterstand wilde zetten. Volgens Vowles gaat Alonso niet helemaal vrijuit.

De Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend werd gekenmerkt door vreemde incidenten met de achterblijvers. Het FIA-systeem had storing, waardoor de coureurs niet goed meer konden zien dat er koplopers aankwamen. Sainz had daardoor niet door dat koploper Piastri hem wilde passeren, waardoor ze elkaar raakten. Piastri ontplofte van woede, en Sainz werd bestraft. Na afloop was hij zich van geen kwaad bewust.

Wat was er aan de hand?

Williams-teambaas James Vowles neemt het nu voor zijn team op. In een video op de site van Williams legt hij de situatie uit: "Op een gegeven moment werkten we eigenlijk alleen maar met marshalls die hard hun best deden. Maar met blauwe vlaggen zwaaien, is voor marshalls heel erg moeilijk. We weten niet wanneer de auto's langskomen. Wat toen werd bedacht, was om knipperende blauwe lichten te gebruiken, maar zonder aan te geven voor welke coureur die bedoeld waren."

Welke rol speelde Alonso?

Vowles stelt dat Aston Martin-coureur Fernando Alonso de situatie alleen maar lastiger maakte voor Sainz: "Fernando kreeg de hele tijd al een aantal blauwe lichten, maar bleef voor Oscar rijden. Je moet het wel in de juiste volgorde doen, dus Fernando had eerder aan de kant moeten gaan voor Oscar. Maar dat deed hij niet."

Door de strijd met Alonso ontstond er volgens Vowles een verwarrende situatie voor Sainz: "Wat we wel hebben gedaan, is Carlos in bocht één te laten weten dat Oscar eraan kwam. Wat we hadden moeten doen, want uiteindelijk racen we nog steeds voor een positie buiten de punten, is Carlos daarop wijzen op het moment dat hij naast Fernando reed in de aanloop naar bocht twee. Maar het was echt geen poging om Oscar te blokkeren."