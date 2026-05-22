De eerste en enige vrije training voor de Grand Prix van Canada is zojuist van start gegaan. Na een kleine tien minuten werd de sessie echter al stilgelegd, en dat zorgt nu voor een uniek moment: de training zal langer duren. Dit is het gevolg van een nieuwe regel.

De coureurs kwamen zojuist direct het Circuit Gilles Villeneuve op toen de lichten aan het einde van de pitlane op groen schoten. Aangezien er dit weekend een sprintrace wordt verreden, is dit de enige vrije training die wordt afgewerkt. De teams en coureurs hebben elke seconde nodig, en daarom is er dit jaar een nieuwe regel ingevoerd. Als er in een sprintweekend een rode vlag is in de training, kan deze sessie worden verlengd. Hierdoor verliezen de teams en coureurs minder tijd, en kunnen ze dus hun programma's afwerken.

Meer over Liam Lawson Lawson na Miami: 'Het risico bij starts kun je nooit helemaal wegnemen'

Wat is er aan de hand?

Eerder dit jaar werden er al sprintraces afgewerkt in China en Miami, maar daar waren geen rode vlaggen in de vrije training. Toen Liam Lawson zojuist stilviel op het circuit in Montreal, werd er na een paar minuten met een rode vlag gezwaaid. De Racing Bull van de Nieuw-Zeelander zat vast in zijn versnelling, en dat betekende dat de sessie moest worden stilgelegd.

De sessie lag slechts een paar minuutjes stil, maar toch besloot de wedstrijdleiding om wat tijd aan de klok toe te voegen. De vrije training zal nu vier minuten langer duren, wat betekent dat de geblokte vlag om 19:34 Nederlandse tijd zal worden gezwaaid. Voor Lawson maakt het weinig uit, want hij kon zijn weg niet vervolgen.

Nog meer tijd op de klok?

De kans is groot dat er nog meer tijd aan de klok zal worden toegevoegd, omdat Alexander Albon zojuist in zijn Williams de muur invloog. De Thaise coureur kon ongedeerd uitstappen, maar bezorgde zijn team extra werk. Zijn collega's krijgen hierdoor dus juist extra tijd.