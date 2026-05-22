Liam Lawson beleefde een moeizame start van het Grand Prix-weekend in Canada. De coureur viel tijdens de eerste vrije training stil met een vermoedelijk probleem aan de stuurbekrachtiging, maar mogelijk krijgt het incident nog een staartje. De FIA onderzoekt namelijk of Racing Bulls de regels heeft overtreden nadat een cruciaal veiligheidssysteem niet werkte toen marshals ingrepen.
Lawson moest zijn bolide vroegtijdig langs de kant parkeren op het Circuit Gilles Villeneuve. In eerste instantie leek het te gaan om een technisch defect aan de power steering, maar al snel verschoof de aandacht naar een ander probleem. Toen marshals de zogenoemde CDS-knop (Clutch Disengagement System) indrukten, reageerde het systeem niet naar behoren.
FIA onderzoekt mogelijke overtreding Racing Bulls
Dat kan Racing Bulls duur komen te staan. Het functioneren van het CDS-systeem is namelijk verplicht volgens de Formule 1-reglementen, omdat marshals de wagen ermee veilig kunnen verplaatsen na een uitvalbeurt. Wanneer het systeem niet werkt, kan dat worden gezien als een technische overtreding.
Hoewel het incident plaatsvond tijdens een vrije training en dus niet in een kwalificatie of race, betekent dat niet automatisch dat Lawson vrijuit gaat. De FIA is inmiddels een onderzoek gestart naar het voorval en een mogelijke straf hangt boven de markt.
Lawson kent lastige openingssessie in Montréal
Voor Lawson kwam de stilvaller op een ongelukkig moment. Tijdens de eerste vrije training in Montréal probeerden teams juist zoveel mogelijk data te verzamelen op het verraderlijke asfalt, waar grip traditioneel een grote rol speelt. De Nieuw-Zeelander verloor door het technische mankement kostbare rondes.
Of de FIA daadwerkelijk overgaat tot een sanctie, moet later op vrijdag blijken. In de paddock wordt rekening gehouden met een reprimande of een andere strafmaatregel, al blijft de uiteindelijke beslissing afhangen van de uitkomst van het onderzoek.
Larry Perkins
Posts: 65.171
En krijgt vt1 nog een staartje?
MS Global wist het volgende te melden:
"To compound Ocon's misery, he's been noted for leaving the pits under the red light."
schwantz34
Posts: 42.023
ALS na onderzoek blijkt dat zijn versnellingsbak compleet is vastgelopen is er niks aan het handje, zo niet dan zal vast er wel een straf volgen. Afwachten dus...