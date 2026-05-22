user icon
icon

Lawson moet vrezen: Straf lonkt voor Racing Bulls in Canada

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Lawson moet vrezen: Straf lonkt voor Racing Bulls in Canada

Liam Lawson beleefde een moeizame start van het Grand Prix-weekend in Canada. De coureur viel tijdens de eerste vrije training stil met een vermoedelijk probleem aan de stuurbekrachtiging, maar mogelijk krijgt het incident nog een staartje. De FIA onderzoekt namelijk of Racing Bulls de regels heeft overtreden nadat een cruciaal veiligheidssysteem niet werkte toen marshals ingrepen.

Lawson moest zijn bolide vroegtijdig langs de kant parkeren op het Circuit Gilles Villeneuve. In eerste instantie leek het te gaan om een technisch defect aan de power steering, maar al snel verschoof de aandacht naar een ander probleem. Toen marshals de zogenoemde CDS-knop (Clutch Disengagement System) indrukten, reageerde het systeem niet naar behoren.

Meer over Liam Lawson Uniek: Lawson dwingt wedstrijdleiding tot aanpassen trainingstijd

Uniek: Lawson dwingt wedstrijdleiding tot aanpassen trainingstijd

22 mei
 Lawson na Miami: 'Het risico bij starts kun je nooit helemaal wegnemen'

Lawson na Miami: 'Het risico bij starts kun je nooit helemaal wegnemen'

11 mei

FIA onderzoekt mogelijke overtreding Racing Bulls

Dat kan Racing Bulls duur komen te staan. Het functioneren van het CDS-systeem is namelijk verplicht volgens de Formule 1-reglementen, omdat marshals de wagen ermee veilig kunnen verplaatsen na een uitvalbeurt. Wanneer het systeem niet werkt, kan dat worden gezien als een technische overtreding.

Hoewel het incident plaatsvond tijdens een vrije training en dus niet in een kwalificatie of race, betekent dat niet automatisch dat Lawson vrijuit gaat. De FIA is inmiddels een onderzoek gestart naar het voorval en een mogelijke straf hangt boven de markt.

Lawson kent lastige openingssessie in Montréal

Voor Lawson kwam de stilvaller op een ongelukkig moment. Tijdens de eerste vrije training in Montréal probeerden teams juist zoveel mogelijk data te verzamelen op het verraderlijke asfalt, waar grip traditioneel een grote rol speelt. De Nieuw-Zeelander verloor door het technische mankement kostbare rondes.

Of de FIA daadwerkelijk overgaat tot een sanctie, moet later op vrijdag blijken. In de paddock wordt rekening gehouden met een reprimande of een andere strafmaatregel, al blijft de uiteindelijke beslissing afhangen van de uitkomst van het onderzoek.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Liam Lawson Racing Bulls GP Canada 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.171

    En krijgt vt1 nog een staartje?

    MS Global wist het volgende te melden:
    "To compound Ocon's misery, he's been noted for leaving the pits under the red light."

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 20:32
  • schwantz34

    Posts: 42.023

    ALS na onderzoek blijkt dat zijn versnellingsbak compleet is vastgelopen is er niks aan het handje, zo niet dan zal vast er wel een straf volgen. Afwachten dus...

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 20:48

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Land Nieuw-Zeeland
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, Nieuw-Zeeland
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar