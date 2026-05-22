Max Verstappen lijkt voorlopig weinig trek te hebben in een samenwerking met George Russell buiten de Formule 1. De Mercedes-coureur gaf in Canada aan open te staan voor een gezamenlijk GT-avontuur, maar Verstappen reageerde een stuk terughoudender. Na zijn indrukwekkende optreden tijdens de 24 uur van de Nürburgring hield de Nederlander de deur op een kier, zonder Russell echt uit te nodigen.

Verstappen maakte vorig weekend grote indruk op de Nordschleife. Met Verstappen Racing leek de Nederlander lange tijd op weg naar een sensationele overwinning in de iconische etmaalrace, totdat technische pech roet in het eten gooide. In de paddock werd zijn prestatie echter breed bewonderd.

Russell zet deur open voor samenwerking met Verstappen

Russell liet tijdens het raceweekend in Canada weten zeker open te staan voor een gezamenlijke GT-race met Verstappen. De Mercedes-coureur zou het zelfs zien als een mooie uitdaging om de krachten te bundelen met één van de beste coureurs van de grid.

“Waarom niet? Je moet nooit nooit zeggen”, reageerde Russell. “Max is één van de besten en als coureur wil je jezelf meten met de absolute top. Zo keek ik ook naar mijn periode naast Lewis Hamilton en zo kijk ik nu ook naar Max. Ik zou zo’n uitdaging alleen maar toejuichen.”

Russell gaf daarbij wel een knipoog richting de teambazen. “Voor een coureur is het geweldig om jezelf tegen de besten te testen”, vervolgde hij. “Maar ik denk dat een teambaas daar soms iets anders over denkt.”

Verstappen reageert ontwijkend op uitnodiging

Waar Russell de deur wagenwijd openzette, bleef Verstappen een stuk voorzichtiger in zijn reactie. De Red Bull-coureur wees erop dat hij momenteel in een andere fase zit en druk bezig is met zijn GT3-project.

“Ik zit denk ik in een iets andere situatie”, reageerde Verstappen diplomatiek. “Ik ben heel druk met mijn GT-project en volgens mij ligt George zijn volledige focus nu op de Formule 1. Maar het is wel mooi om te zien hoeveel coureurs het gevolgd hebben en berichtjes hebben gestuurd. Dat waardeer ik enorm.”

Een mogelijke samenwerking lijkt voorlopig dan ook nog ver weg. Bovendien is Mercedes-teambaas Toto Wolff momenteel geen groot voorstander van extra raceactiviteiten voor Russell en Andrea Kimi Antonelli buiten de Formule 1. Pas wanneer zij een vergelijkbare erelijst als Verstappen hebben opgebouwd, lijkt de Oostenrijker daarin soepeler te willen worden.