Verstappen weigert Nürburgring-avontuur met Russell: "Andere situatie"

Max Verstappen lijkt voorlopig weinig trek te hebben in een samenwerking met George Russell buiten de Formule 1. De Mercedes-coureur gaf in Canada aan open te staan voor een gezamenlijk GT-avontuur, maar Verstappen reageerde een stuk terughoudender. Na zijn indrukwekkende optreden tijdens de 24 uur van de Nürburgring hield de Nederlander de deur op een kier, zonder Russell echt uit te nodigen.

Verstappen maakte vorig weekend grote indruk op de Nordschleife. Met Verstappen Racing leek de Nederlander lange tijd op weg naar een sensationele overwinning in de iconische etmaalrace, totdat technische pech roet in het eten gooide. In de paddock werd zijn prestatie echter breed bewonderd.

Russell zet deur open voor samenwerking met Verstappen

Russell liet tijdens het raceweekend in Canada weten zeker open te staan voor een gezamenlijke GT-race met Verstappen. De Mercedes-coureur zou het zelfs zien als een mooie uitdaging om de krachten te bundelen met één van de beste coureurs van de grid.

“Waarom niet? Je moet nooit nooit zeggen”, reageerde Russell. “Max is één van de besten en als coureur wil je jezelf meten met de absolute top. Zo keek ik ook naar mijn periode naast Lewis Hamilton en zo kijk ik nu ook naar Max. Ik zou zo’n uitdaging alleen maar toejuichen.”

Russell gaf daarbij wel een knipoog richting de teambazen. “Voor een coureur is het geweldig om jezelf tegen de besten te testen”, vervolgde hij. “Maar ik denk dat een teambaas daar soms iets anders over denkt.”

Verstappen reageert ontwijkend op uitnodiging

Waar Russell de deur wagenwijd openzette, bleef Verstappen een stuk voorzichtiger in zijn reactie. De Red Bull-coureur wees erop dat hij momenteel in een andere fase zit en druk bezig is met zijn GT3-project.

“Ik zit denk ik in een iets andere situatie”, reageerde Verstappen diplomatiek. “Ik ben heel druk met mijn GT-project en volgens mij ligt George zijn volledige focus nu op de Formule 1. Maar het is wel mooi om te zien hoeveel coureurs het gevolgd hebben en berichtjes hebben gestuurd. Dat waardeer ik enorm.”

Een mogelijke samenwerking lijkt voorlopig dan ook nog ver weg. Bovendien is Mercedes-teambaas Toto Wolff momenteel geen groot voorstander van extra raceactiviteiten voor Russell en Andrea Kimi Antonelli buiten de Formule 1. Pas wanneer zij een vergelijkbare erelijst als Verstappen hebben opgebouwd, lijkt de Oostenrijker daarin soepeler te willen worden.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Mercedes Nürburgring Nordschleife

Reacties (8)

Login om te reageren
  • rwinn2893

    Posts: 187

    Haha 0.0% kans dat die twee ooit gezellig samen een auto gaan delen en dat weet George ook echt wel zelf.

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 14:52
    • skibeest

      Posts: 2.072

      Het is dan ook een plannetje van de gluiperd. Hij weet dat Verstappen nee zal zeggen en dan kan hij roepen kijk eens hoe weinig sociaal Max is. En dat is dan een vriendelijke versie

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 15:13
  • rwinn2893

    Posts: 1.046

    “Ik zit denk ik in een iets andere situatie”, reageerde Verstappen diplomatiek. “Ik ben heel druk met mijn GT-project en volgens mij ligt George zijn volledige focus nu op de Formule 1." F1 is voor mij nu eventjes mijn side-job, iets wat ik er gewoon nog naast doe."

    HELD!

    • + 2
    • 22 mei 2026 - 14:52
  • AUDI_F1

    Posts: 3.813

    Volgens mij heeft Russel niet eens zijn Permit, en ik weet ook niet of hij wel eens aan GT3 wedstrijden heeft mee gedaan? Maar houd hem tegen om zijn permit te halen, races mee te doen en bewijzen dat hij ook vooraan met GT3 wedstrijden mee kan doen.
    Denk zelf dat het antwoord Toto Wolff is.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 14:53
  • Pietje Bell

    Posts: 34.892

    Off topic, geen Sainz/Williams artikel vandaag.

    "You look like a young Cary Grant." "Cary who?"

    www.instagram.com/p/DYo70-JkRL8/


    De man sprak Grand met een a anders uit dan wij hier doen.

    Deed me meteen weer hier aan denken. Sainz wordt er nog steeds mee geplaagd:

    www.instagram.com/p/DSagJj3E-_2/

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 15:11
  • Skoda F1

    Posts: 796

    Het grootste probleem is dat na elke stint van George De auto chemisch gereinigd moeten worden! En dat kost gewoon weg te veel tijd in de pits..

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 15:14
  • snailer

    Posts: 33.064

    Ik denk dat Russell niet past bij de ring. Mogelijk zou hij het erg goed doen in 24h van Lemans of Spa. Maar zo hard op zo'n baan door langzame auto's rijden. Dat is overduidelijk wat anders dan af en toe een backmarker in F1 inhalen die niet al te veel langzamer gaat.
    Ik heb nog niet gezien dat Russell gehakt maakt bij een inhaalrace of zelfs 1 tegen 1. Buiten vorig jaar had hij ook juist tijdens de wiel aan wiel gevechten grote bluders.

    Als ik er een paar moet noemen en niet specifiek in die volgorde. Leclerc, Hamilton in zijn prime, Alonso waarschijnlijk nu ook nog, Piastri. En dan krijg ik het al moeilijk om zonder schroom een rijder aan te wijzen.

    Aan de andere kant zou ik Estre, Engel, Haase en di Phillippi wel eens in F1 willen zien. Ik heb er vast een aantal gemist, maar heb uiteraard meer dan de helft van de race niet gezien op de ring.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 15:19
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.300

    Als je naar 'n film kijkt, dan betekent als de dame de deur op 'n kier laat staan....dat je zonder specifieke uitnodiging toch naar binnen moet.
    Hetzelfde als de dame je uitnodigt om 'n bakje koffie te komen drinken....ook als je geen koffie lust, moet je toch naar binnen.

    Bij Max is dat anders natuurlijk....die heeft zeg maar.....'n geschiedenis met vriend.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 15:22

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

