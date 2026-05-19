Voorspel de grid: "Verstappen pas na 2027 weg bij Red Bull"

De rijdersmarkt in de Formule 1 staat op ontploffen. Maar liefst zeventien rijders op de huidige grid zullen aan het einde van dit seizoen uit hun contract lopen. De redactie van GPToday.net blikte alvast vooruit en voorspelde de rijdersparen voor 2027 met vandaag: Bob Plaizier. 

Ook de toekomst van Max Verstappen domineerde de afgelopen maanden de voorpagina's in de Formule 1. Vanwege de achterstand op onder andere Mercedes, is de Nederlander meerdere keren in verband gebracht met een exit bij de Oostenrijkse renstal. Daarnaast wordt er ook gespeculeerd over onder andere de toekomst van Lewis Hamilton en Fernando Alonso in de koningsklasse van de autosport. Aan de hand van de volgende vragen, stelde Bob zijn grid samen. 

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

Welke rijders gaan er sowieso stoppen na 2026?

"Ik denk dat dit best zal tegenvallen. Het lijkt me niet realistisch dat Max Verstappen écht gaat stoppen, al helemaal niet nu er veranderingen voor de motorregels zijn aangekondigd. Ook Fernando Alonso zal doorgaan, omdat hij niet met een dieptepunt zijn F1-loopbaan zal afsluiten. Ik denk dat er wel een paar coureurs gaan verdwijnen, en dan kijk ik vooral naar de Cadillacs."

"Sergio Pérez of Valtteri Bottas zal wel verdwijnen. Dit heeft te maken met het feit dat ze daar achter de schermen Colton Herta klaarstomen voor de koningsklasse. Als ik er dan eentje moet aanwijzen, dan ga ik voor Bottas."

Wat wordt de grote verrassing van de rijdersmarkt?

"Het zou me niets verbazen als er volgend jaar een verrassende rookie op de grid staat, en dat dit ten koste gaat van een coureur die het nog zwaar gaat krijgen. Het lijkt me nu nog te vroeg in het seizoen om daar iets over te zeggen, maar er lopen wel veel contracten af."

"Als je kijkt naar die aflopende contracten, dan zou het me niets verbazen als coureurs zoals Esteban Ocon, Liam Lawson of Franco Colapinto gaan verdwijnen. Jonge rookies als Alex Dunne, Nikola Tsolov en Rafael Camara kunnen bijvoorbeeld nog op de deur gaan kloppen." 

Waar rijdt Max Verstappen in 2027?

"Heel saai, maar ik denk dat Verstappen gewoon bij Red Bull gaat blijven. In Miami kwamen ze al beter voor de dag, en als ze meer updates kunnen introduceren, dan kunnen ze stappen gaan zetten. Red Bull lijkt de meest logische optie, ik denk dat als hij echt weggaat, dit pas na 2027 gaat gebeuren."

De grid van 2027 volgens Bob: 

McLaren
Lando Norris
Oscar Piastri

Mercedes
George Russell
Andrea Kimi Antonelli

Red Bull
Max Verstappen
Isack Hadjar

Ferrari
Lewis Hamilton
Charles Leclerc

Williams
Carlos Sainz
Alexander Albon

Haas
Oliver Bearman
Rafael Camara

Aston Martin
Fernando Alonso
Lance Stroll

Alpine
Pierre Gasly
Alex Dunne

Racing Bulls
Arvid Lindblad
Nikola Tsolov

Audi
Nico Hülkenberg
Gabriel Bortoleto

Cadillac
Sergio Pérez
Colton Herta

  • The Wolf

    Posts: 834

    Voorspellen met Allan (McNish)

  • Regenrace

    Posts: 2.660

    Laat maar ontploffen. Ik ziet hier goed in mijn schuilkelder.

