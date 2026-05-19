Lando Norris wil ooit de 24 uur van Le Mans rijden. De regerend wereldkampioen sprak die ambitie openlijk uit in een video die McLaren op 12 mei op zijn YouTube-kanaal publiceerde. Met het aankomende hypercar-programma van zijn team is die droom concreter dan ooit. Terwijl Max Verstappen afgelopen weekend zijn Nürburgring-avontuur beleefde, tekent zich bij McLaren een vergelijkbare trend af richting de langste race ter wereld.

"Nu McLaren het doet, misschien ooit"

In de McLaren-video, getiteld Different Tracks, blikt Norris terug op zijn weg naar de Formule 1. Maar ook de toekomst komt aan bod. "Ik wil nog andere dingen proberen," zei hij. "Le Mans rijden, nu McLaren dat gaat doen, dus misschien doe ik dat op een gegeven moment." Hij voegde er aan toe dat hij nog jong genoeg is om niet alles al uitgedacht te hebben.

Het is niet de eerste keer dat zijn naam in verband wordt gebracht met de befaamde enduranceklassieker. McLaren Racing CEO Zak Brown liet vorig jaar, in 2025, bij Le Mans al blijken dat hij met zowel Norris als teamgenoot Oscar Piastri over een mogelijke deelname had gesproken. "Wie wil er niet Le Mans winnen? Ik heb met Lando en Oscar gepraat, en ze zeiden allebei graag Le Mans te willen rijden," vertelde Brown destijds tegenover internationale media.

McLaren MCL-HY: de hypercar die het mogelijk maakt

Wat de ambitie van Norris tastbaarder maakt, is het hypercar-programma dat McLaren inmiddels volledig op de rails heeft. In mei onthulde het team de MCL-HY, de auto waarmee het in 2027 zijn rentree maakt in het FIA World Endurance Championship en bij de 24 uur van Le Mans. Het is de eerste door McLaren zelf gebouwde raceauto die aan Le Mans deelneemt. De F1 GTR die in 1995 won, was immers een aangepaste wegauto. De MCL-HY wordt gebouwd op een Dallara-chassis met een V6-hybridemotor en staat dit jaar al uitgebreid op het testprogramma.

Met de MCL-HY wil McLaren voor het eerst sinds 1995 weer de Triple Crown nastreven: winst in de Grand Prix van Monaco, de Indianapolis 500 én de 24 uur van Le Mans. McLaren is nog steeds het enige team dat die drie races ooit heeft gewonnen.

De Verstappen-trend zet door bij Norris

Dat een F1-toprijder naast zijn seizoen ook enduranceraces wil rijden, is geen nieuw fenomeen meer. Max Verstappen debuteerde afgelopen weekend bij de 24 uur van de Nürburgring, waar hij voor zijn eigen team Verstappen Racing achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3 Evo zat. De Nederlander reed lange tijd aan de leiding, maar moest in de 21e uur opgeven met een kapotte aandrijfas. Desondanks trok het evenement een recordaantal toeschouwers: 352.000 mensen, ruim 70.000 meer dan in 2025.

Of Norris ooit naast zijn F1-programma ook bij Le Mans aan de start staat, hangt mede af van contractuele en kalendermatige afspraken. Brown erkende eerder al dat de drukte van het F1-seizoen een complicerende factor is. "Ik denk dat we erg open van geest zijn," zei hij in begin 2025 tegenover WEC TV. "Lando en Oscar zijn allebei heel geïnteresseerd. Dat is toch geweldig?"

Mikkel Jensen werd al vastgelegd als eerste coureur voor het 2027-programma van McLaren United. De Deen, die eerder voor Peugeot in de hypercarkklasse reed, is de eerste naam op een rijderslijst die nog verder ingevuld moet worden.