De toekomst van Max Verstappen bij het team van Red Bull is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Bij Red Bull-partner maken ze zich echter weinig zorgen, maar geven ze wel toe dat ze niet heel blij zijn met alle verhalen.

Red Bull werkt sinds dit jaar samen met Ford, maar ze zijn niet bepaald uit de startblokken geschoten. Ze hebben een flinke achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari en de interne onrust helpt ook niet mee. De leegloop is immers nog niet voorbij, en recent kondigde Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zijn overstap naar McLaren aan. Eerder verlieten ook Helmut Marko, Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley en Will Courtenay bij het team.

Hoe kijkt Ford naar de leegloop?

Ford-topman Mark Rushbrook maakt zich nog niet altijd te veel zorgen. Bij Motorsport.com houdt hij de moed erin: "Ze hebben de juiste mensen en de juiste cultuur. En zelfs met al die personele veranderingen: ik weet dat dat veel ophef veroorzaakt in de media en misschien ook wel op andere plekken, maar ik denk dat het onderdeel van de sport is. Niet dat we wilden dat al deze mensen zouden vertrekken, helemaal niet, maar uiteindelijk is het belangrijk om te zien hoe je daarop reageert."

Voor Ford is het vooral belangrijk om te kijken hoe Red Bull dit op de lange termijn opvangt: "Ik denk dat er altijd wel enige zorgen zijn als je iemand ziet vertrekken. Waarom vertrekt iemand, en wat betekent dat eigenlijk voor het team? Het is dus niet zo dat het onbelangrijk is, maar je reageert op dat soort dingen, net zoals op alles in de racerij of in het leven zelf. Als er dingen gebeuren, draait het erom hoe je daarop reageert en hoe sterk je blijft."

Het vertrek van Lambiase

Het vertrek van Lambiase kwam voor veel mensen als een verrassing, maar bij Ford wisten ze wat er gaande was. Als Rushbrook wordt gevraagd of ze bepaalde toezeggingen hebben gekregen over hoe Red Bull hiermee omgaat, reageert hij bevestigend: "Zeker, absoluut."

Wat als Verstappen vertrekt?

De geruchten over de toekomst van Verstappen zijn ook nog niet verdwenen, maar Rushbrook houdt de rust: "Ik begrijp het perspectief van de coureurs en van Max volledig. De coureurs zijn degenen die in de auto's zitten en te maken hebben met de manier waarop de technologie het racen beïnvloedt. Maar we hebben ook gezien dat de sport bereid is om intern hierover te praten, erop te reageren en stappen te zetten om het aan te pakken."

"Zolang de sport ervoor openstaat om dat te doen en wij dingen gezamenlijk aanpakken, dan blijft iedereen hopelijk in de sport. Niemand wil Max zien vertrekken, of één van de andere coureurs, omdat zij het karakter van de sport zijn."

'Zouden het haten als Max vertrekt'

Als Verstappen vertrekt, dan zal de positie van Ford binnen Red Bull niet veranderen: "We zijn naar de Formule 1 gekomen om in de Formule 1 actief te zijn en we hebben voor Red Bull gekozen vanwege de cultuur. Niet vanwege één individu. Maar nogmaals: we zijn dol op Max en het feit dat hij rijdt in een auto met een Power Unit van Red Bull en Ford. We zouden het haten als hij vertrekt, maar dat verandert niets aan onze commitment aan de sport."