Ford vertrouwt op Red Bull: "Zouden het haten als Verstappen vertrekt"

De toekomst van Max Verstappen bij het team van Red Bull is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Bij Red Bull-partner maken ze zich echter weinig zorgen, maar geven ze wel toe dat ze niet heel blij zijn met alle verhalen.

Red Bull werkt sinds dit jaar samen met Ford, maar ze zijn niet bepaald uit de startblokken geschoten. Ze hebben een flinke achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari en de interne onrust helpt ook niet mee. De leegloop is immers nog niet voorbij, en recent kondigde Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zijn overstap naar McLaren aan. Eerder verlieten ook Helmut Marko, Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley en Will Courtenay bij het team.

Hoe kijkt Ford naar de leegloop?

Ford-topman Mark Rushbrook maakt zich nog niet altijd te veel zorgen. Bij Motorsport.com houdt hij de moed erin: "Ze hebben de juiste mensen en de juiste cultuur. En zelfs met al die personele veranderingen: ik weet dat dat veel ophef veroorzaakt in de media en misschien ook wel op andere plekken, maar ik denk dat het onderdeel van de sport is. Niet dat we wilden dat al deze mensen zouden vertrekken, helemaal niet, maar uiteindelijk is het belangrijk om te zien hoe je daarop reageert."

Voor Ford is het vooral belangrijk om te kijken hoe Red Bull dit op de lange termijn opvangt: "Ik denk dat er altijd wel enige zorgen zijn als je iemand ziet vertrekken. Waarom vertrekt iemand, en wat betekent dat eigenlijk voor het team? Het is dus niet zo dat het onbelangrijk is, maar je reageert op dat soort dingen, net zoals op alles in de racerij of in het leven zelf. Als er dingen gebeuren, draait het erom hoe je daarop reageert en hoe sterk je blijft."

Het vertrek van Lambiase

Het vertrek van Lambiase kwam voor veel mensen als een verrassing, maar bij Ford wisten ze wat er gaande was. Als Rushbrook wordt gevraagd of ze bepaalde toezeggingen hebben gekregen over hoe Red Bull hiermee omgaat, reageert hij bevestigend: "Zeker, absoluut."

Wat als Verstappen vertrekt?

De geruchten over de toekomst van Verstappen zijn ook nog niet verdwenen, maar Rushbrook houdt de rust: "Ik begrijp het perspectief van de coureurs en van Max volledig. De coureurs zijn degenen die in de auto's zitten en te maken hebben met de manier waarop de technologie het racen beïnvloedt. Maar we hebben ook gezien dat de sport bereid is om intern hierover te praten, erop te reageren en stappen te zetten om het aan te pakken."

"Zolang de sport ervoor openstaat om dat te doen en wij dingen gezamenlijk aanpakken, dan blijft iedereen hopelijk in de sport. Niemand wil Max zien vertrekken, of één van de andere coureurs, omdat zij het karakter van de sport zijn."

'Zouden het haten als Max vertrekt'

Als Verstappen vertrekt, dan zal de positie van Ford binnen Red Bull niet veranderen: "We zijn naar de Formule 1 gekomen om in de Formule 1 actief te zijn en we hebben voor Red Bull gekozen vanwege de cultuur. Niet vanwege één individu. Maar nogmaals: we zijn dol op Max en het feit dat hij rijdt in een auto met een Power Unit van Red Bull en Ford. We zouden het haten als hij vertrekt, maar dat verandert niets aan onze commitment aan de sport."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Ford

Reacties (5)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 831

    Vertrek van max zou een serieuze aderlating voor Ford zijn. De top van Ford waren er niet blij mee dat Verstappen op de Nordschleife te bewonderen was in een wagen met 'De Ster' op de grill. Dus gesprekken over deelname van Max aan dergelijke avonturen zijn druk gaande en gezien de connectie met F1 is het niet ondenkbaar dat Verstappen in de nabije toekomst in een Mustang deelneemt.
    We weten dat Wolff onderhandelde met kamp Verstappen om hem naar Mercedes te krijgen. Echter qua persoon lijkt Max me totaal niet bij dat merk passen. Correcte PR jongens die de taal van het merk spreken. Geen apolitieke jongens als Max die zeggen wat ze werkelijk denken. Tevens wil een merk als Mercedes, risicobeheersing tot in het extreme, associatie met de NLS beperken, qua gevaar en hele imago haaks op hun beleid. Alleen betrokkenheid via onafhankelijke raceteams waarbij de risico's voor hen zijn als er iets fout gaat, gaat het goed dan plukt Mercedes graag de vruchten in de vorm van positieve publiciteit. Ford daarentegen is het merk van de blue-collar workers, het merk van de muscle car, schreeuweriger, minder politiek correct. Past net als het merk Red Bull prima bij de persoon die Max is.

    • + 1
    • 19 mei 2026 - 09:47
    • F1jos

      Posts: 5.257

      Max stuwt de teams naar een hoger niveau en ze zullen zich aan hem aanpassen.

      • + 1
      • 19 mei 2026 - 10:27
  • da_bartman

    Posts: 6.605

    Wat een merkwaardig artikel. Lijkt wel of Rushbrook denkt dat Ford het F1-team runt en denkt ook iets over het team of Max te zeggen heeft.

    • + 2
    • 19 mei 2026 - 10:36
  • MaxRaw

    Posts: 979

    Gesprekken met Ford zullen er zeker zijn en zijn geweest.
    Dat Ford Max graag aan hun naam wilt blijven verbinden is duidelijk.
    Toezeggingen voor een test met de Mustang GT3 zijn ook gedaan, idem het hypercar verhaal.
    Max zal bij RB/Ford zijn huidige contract uitdienen met mogelijke deelnames aan NLS wedstrijden al dan niet met Mercedes en/of Ford, als de Ford Hypercar in 2027 dan ook gaat deelnemen en daar de vooruirzichten goed van zijn zal het touwtrekken aan Max tussen MB en Ford pas echt los gaan.

    • + 1
    • 19 mei 2026 - 10:40
    • Larry Perkins

      Posts: 65.077

      Max heeft GEEN contract met bij RB/Ford, alleen met RB, Red Bull dus!

      • + 2
      • 19 mei 2026 - 11:44

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

