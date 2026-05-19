Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Hij haalde coureurs op onmogelijke plekken in, en werd bedolven onder de complimenten. Volgens David Coulthard is Verstappen uniek, en hij legt graag uit waarom hij dit vindt.

Verstappen en zijn teamgenoten Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer leken op weg te zijn naar de zege op de Nürburgring. Vier uur voor het einde van de race sloeg echter het noodlot toe en liep het team tegen technische problemen aan. De zege verdween uit zicht en ze werden als 38ste geklasseerd.

Verstappen is moedig

David Coulthard heeft enorm veel respect voor de Nederlander en is van mening dat de viervoudig wereldkampioen erg moedig is, zo stelt hij in de podcast Up To Speed. "Dat is een angstaanjagend circuit, ik heb er ervaring mee. De toewijding die nodig is op dat niveau om competitief te zijn en vooraan mee te rijden zoals zij deden, is enorm." Het gaat dan ook niet altijd goed op het circuit. "Helaas meldden we een paar weken geleden dat er op datzelfde circuit een coureur om het leven is gekomen, vanwege de extreme omstandigheden op het circuit."

Dat is dus de reden dat Verstappen niet zómaar een coureur is, maar echt duidelijk anders is dan de andere coureurs in de Formule 1. "We moeten het dus niet zomaar bekijken vanuit het perspectief van: 'Oh, Max vindt autorijden zo leuk dat hij er in het weekend gewoon op uit trekt.' Als hij dat zou doen, zou hij naar elk van de door de FIA ​​gereguleerde circuits kunnen gaan die erg lijken op de huidige F1-circuits."

Verstappen onderscheidt zich van andere coureurs

Volgens Coulthard toont Verstappen een enorm goede toewijding. "Maar om daarheen te gaan (Nürburgring, red.), dat getuigt van ouderwetse toewijding, en dat is wat hem onderscheidt van de anderen. De anderen zijn technisch gezien zeer goede coureurs, daar bestaat geen twijfel over. Ik vraag me af of er op dit moment een andere coureur in de Formule 1 de uitdaging zou aangaan om op de Nürburgring te racen. Iemand?" Kimi Antonelli heeft zich eerder al uitgesproken met het verzoek om ooit mee te doen.