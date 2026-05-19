Toto Wolff geeft het openlijk toe: de rivalen naderen. Na een Miami Grand Prix waarin McLaren, Red Bull en Ferrari allemaal significante updates meebrachten en de kloof met Mercedes verkleinde, reist de teambaas naar Montreal met het eerste grote upgradepakket van het seizoen. Voor kampioenschapsleider Kimi Antonelli wordt Canada het zwaarste weekend tot nu toe, en voor George Russell mogelijk de laatste kans om het tij te keren.

Wolff: 'We moeten reageren'

In zijn preview voor de Grand Prix van Canada, gepubliceerd op 18 mei door Mercedes, liet Wolff weinig aan de verbeelding over. "Onze concurrenten hebben in Miami een stap voorwaarts gezet en wij moeten reageren", zei hij. "We brengen ons eerste updatepakket van het jaar mee naar Montreal, maar prestaties zijn pas prestaties als ze op de baan worden geleverd." Na drie races waarin Mercedes domineerde, kwamen de verhoudingen in Florida beduidend dichter bij elkaar. Mercedes reed in Miami bewust zonder nieuwe onderdelen, om een groter pakket te bewaren voor Canada.

De situatie rondom de starts baarde Wolff ook zorgen. Na de Grand Prix van Miami, waar Antonelli in zowel de sprint als de race plaatsen verloor bij de start, nam de teambaas verantwoordelijkheid. "Dat is onaanvaardbaar als je een wereldkampioenschap wilt winnen", zei hij tegenover internationale media. "Het was niet de fout van de coureurs. Het was onze fout." Onderdeel van het updatepakket voor Canada is nieuwe software om de startprocedure te verbeteren, naast een lichter versnellingsbak.

Antonelli op recordjacht, Russell op zijn hoede

Antonelli reist als WK-leider af naar Montreal met 100 punten, twintig meer dan zijn teamgenoot George Russell. De 19-jarige Italiaan werd in Miami de eerste coureur ooit die zijn eerste drie pole positions allemaal omzette in raceoverwinningen, in China, Japan en Miami achtereenvolgens. Toch erkende Antonelli na zijn derde zege bij F1.com dat er werk aan de winkel is. "Ik ben nog wat inconsistent, vooral bij het lossen van de koppeling", zei hij. "Dat is een groot punt dat verbeterd moet worden."

Voor Russell liggen de kaarten in Montreal gunstiger dan in Miami. Hij won de Grand Prix van Canada in 2025 en pakte de afgelopen twee jaar pole position op het Circuit Gilles-Villeneuve. Wolff steunde zijn coureur in een gesprek met Sky Sports F1 voorafgaand aan het weekend. "George is een killer. Wat hem zo goed maakt, is dat hij nooit stopt met vechten", zei hij. Ook Antonelli is niet onbekend met het stratencircuit langs de St. Lawrence: in 2025 reed hij er zijn eerste Formule 1-podium bij elkaar, met een derde plaats.

Canada is ook om een andere reden bijzonder dit jaar: het is voor het eerst dat het Circuit Gilles-Villeneuve een sprint host. Dat betekent extra punten op het spel, en een extra kans voor zowel Antonelli als Russell om de titelstrijd al vroeg in het seizoen te beïnvloeden. De race vindt plaats op zondag 25 mei.