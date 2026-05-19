user icon
icon

Wolff slaat alarm: 'We moeten reageren', Mercedes met eerste grote upgrade naar Montreal

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff slaat alarm: 'We moeten reageren', Mercedes met eerste grote upgrade naar Montreal

Toto Wolff geeft het openlijk toe: de rivalen naderen. Na een Miami Grand Prix waarin McLaren, Red Bull en Ferrari allemaal significante updates meebrachten en de kloof met Mercedes verkleinde, reist de teambaas naar Montreal met het eerste grote upgradepakket van het seizoen. Voor kampioenschapsleider Kimi Antonelli wordt Canada het zwaarste weekend tot nu toe, en voor George Russell mogelijk de laatste kans om het tij te keren.

Wolff: 'We moeten reageren'

In zijn preview voor de Grand Prix van Canada, gepubliceerd op 18 mei door Mercedes, liet Wolff weinig aan de verbeelding over. "Onze concurrenten hebben in Miami een stap voorwaarts gezet en wij moeten reageren", zei hij. "We brengen ons eerste updatepakket van het jaar mee naar Montreal, maar prestaties zijn pas prestaties als ze op de baan worden geleverd." Na drie races waarin Mercedes domineerde, kwamen de verhoudingen in Florida beduidend dichter bij elkaar. Mercedes reed in Miami bewust zonder nieuwe onderdelen, om een groter pakket te bewaren voor Canada.

Meer over Mercedes Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

Mercedes genoot van Verstappen: "Eén van de beste GT3-coureurs ter wereld"

18 mei
 Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

17 mei

De situatie rondom de starts baarde Wolff ook zorgen. Na de Grand Prix van Miami, waar Antonelli in zowel de sprint als de race plaatsen verloor bij de start, nam de teambaas verantwoordelijkheid. "Dat is onaanvaardbaar als je een wereldkampioenschap wilt winnen", zei hij tegenover internationale media. "Het was niet de fout van de coureurs. Het was onze fout." Onderdeel van het updatepakket voor Canada is nieuwe software om de startprocedure te verbeteren, naast een lichter versnellingsbak.

Antonelli op recordjacht, Russell op zijn hoede

Antonelli reist als WK-leider af naar Montreal met 100 punten, twintig meer dan zijn teamgenoot George Russell. De 19-jarige Italiaan werd in Miami de eerste coureur ooit die zijn eerste drie pole positions allemaal omzette in raceoverwinningen, in China, Japan en Miami achtereenvolgens. Toch erkende Antonelli na zijn derde zege bij F1.com dat er werk aan de winkel is. "Ik ben nog wat inconsistent, vooral bij het lossen van de koppeling", zei hij. "Dat is een groot punt dat verbeterd moet worden."

Voor Russell liggen de kaarten in Montreal gunstiger dan in Miami. Hij won de Grand Prix van Canada in 2025 en pakte de afgelopen twee jaar pole position op het Circuit Gilles-Villeneuve. Wolff steunde zijn coureur in een gesprek met Sky Sports F1 voorafgaand aan het weekend. "George is een killer. Wat hem zo goed maakt, is dat hij nooit stopt met vechten", zei hij. Ook Antonelli is niet onbekend met het stratencircuit langs de St. Lawrence: in 2025 reed hij er zijn eerste Formule 1-podium bij elkaar, met een derde plaats.

Canada is ook om een andere reden bijzonder dit jaar: het is voor het eerst dat het Circuit Gilles-Villeneuve een sprint host. Dat betekent extra punten op het spel, en een extra kans voor zowel Antonelli als Russell om de titelstrijd al vroeg in het seizoen te beïnvloeden. De race vindt plaats op zondag 25 mei. Antonelli leidt het kampioenschap met 100 punten, twintig meer dan Russell.

Larry Perkins

Posts: 65.081

Misschien ook ff de aandrijfas controleren, Toffe Toto...

  • 2
  • 19 mei 2026 - 12:10
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Canada 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.080

    Misschien ook ff de aandrijfas controleren, Toffe Toto...

    • + 2
    • 19 mei 2026 - 12:10
  • Larry Perkins

    Posts: 65.080

    "George is een killer", zei Wolff.

    * correctie, Wolff zei: "George is een giller."

    • + 2
    • 19 mei 2026 - 12:13

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar