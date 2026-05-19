Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor spektakel in de 24 uur van de Nürburgring. Fans die tot diep in de nacht waren opgebleven werden beloond, want ze werden getrakteerd op een geweldig duel tussen Verstappen en Maro Engel. Het liep maar net goed af, maar Engel wilde er geen groot punt van maken.

De Mercedes-AMG GT3 #3 van Verstappen, Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer vocht lange tijd een duel uit met de Mercedes #80, die ook werd gerund door Winward Racing. Diep in de nacht zaten Verstappen en Engel in de auto's, en de twee kemphanen gingen vol de strijd aan. Ze raakten elkaar zelfs in het verkeer, waardoor Engel kort door het gras moest.

Hoe keek Engel naar Verstappen?

Engel wilde er geen probleem van maken toen hij na afloop met F1 Insider sprak: "Max heeft ongelooflijk gereden, was echt onvoorstelbaar snel, daar bestaat gewoon geen twijfel over. Het deed me waanzinnig veel plezier om met hem te werken en te zien hoe hij deze race aanpakt. Ze hadden de zege absoluut verdiend. Ze hadden de race echt in handen."

Dat gebeurde niet, want Verstappens tea liep aan het begin van de ochtend tegen technische problemen aan. Hierdoor ging de zege naar de #80 van Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin.

'Dat was een misverstand'

Engel vond het in ieder geval geweldig dat Verstappen tijd had vrijgemaakt voor deze race: "Hij was altijd erg open en heeft nieuwe perspectieven meegebracht met zijn kennis en zijn aanpak. Dat heeft het team definitief naar een hoger niveau gebracht."

Over het felle duel met Verstappen kon Engel wel lachen: "Het was gewoon een misverstand in het verkeer. Daarna hebben we erom gelachen. Ons duel was net als rallyrijden, ik zat echt te grijnzen in mijn helm."

Hoe reageerde het team?

Aan de pitmuur vonden ze het wat minder leuk, zo beaamt Engel. De Duitser legde uit hoe er werd gereageerd door Winward Racing: "Het team werd toen toch wel een beetje nerveus, dus ik leunde achterover in mijn stoel en bekeek het hele gebeuren vanaf de voorste rij."

Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Mercedes Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.965

    Als hij met 'misverstanden doelt op dat contact met Verstappen, dan is dat terecht. Hij stuurde terug naar links
    Zelfs Engel leek overrompeld door de klasse van Verstappen daar.

    • + 1
    • 19 mei 2026 - 08:45
  • Larry Perkins

    Posts: 65.073

    Off-topic:

    “David Coulthard en Will Buxton behoren tot de miljoenen fans die afgelopen weekend urenlang de verrichtingen van Max Verstappen op de Nordschleife volgden. Een heldenrit eindigde met een kater, want technische problemen staken een stokje voor een debuutzege van Verstappen en zijn drie teamgenoten. Coulthard zit duidelijk nog steeds te balen, terwijl Will Buxton de emotionele reactie van Verstappen wel begrijpt.”

    Has anyone EVER raced 24 hrs of Nurburgring like Max Verstappen? | Up To Speed
    (37,06)

    https://youtu.be/92Hsmy8z2FE

    Onderwerpen:
    “De Formule 1-wereld was dit weekend in de ban van Max Verstappen, die op een haar na de iconische 24-uursrace op de Nürburgring wist te winnen.
    Liet Max met zijn gewaagde inhaalmanoeuvres op "De Groene Hel" zien waarom hij de beste is?
    Hoe zal hij herstellen voor de Grand Prix van Canada over een paar dagen?
    Zullen andere F1-coureurs zijn voorbeeld volgen en zouden ze daartoe aangemoedigd moeten worden?
    En later bespreken we: wat was het grootste schandaal in de geschiedenis van de Formule 1?
    Was het Lewis Hamilton die verloor van Max Verstappen in de finale van 2021? Of overtreft het valsspelen in de jaren 80 dat?” (automatische vertaling uit het Engels)

    • + 0
    • 19 mei 2026 - 10:57

