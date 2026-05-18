De Formule 1 lijkt zich in Montréal te mogen opmaken voor een relatief rustig raceweekend op weergebied. Tijdens de Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve worden zomerse temperaturen verwacht, al blijft de kans op een lokaal buitje gedurende het weekend aanwezig. Grote weerschaos lijkt voorlopig echter uit te blijven.

Met temperaturen tussen de 20 en 22 graden Celsius krijgen teams en coureurs in principe ideale omstandigheden voorgeschoteld. Zon en wolken zullen elkaar afwisselen, terwijl de regenkans beperkt blijft. Daardoor lijkt strategie eerder bepaald te worden door bandenslijtage dan door grillige weersomstandigheden.

Vrijdag en zaterdag: zon, wolken en kleine regenkans

Het raceweekend gaat vrijdag van start met de sprintkwalificatie, die om 22.30 uur Nederlandse tijd begint. De weersverwachtingen voorspellen wisselende bewolking met flinke zonnige periodes. De temperatuur schommelt in Montréal tussen de 19 en 22 graden, wat voor stabiele omstandigheden op het asfalt moet zorgen.

Ook zaterdag lijken de omstandigheden gunstig te blijven. Voor zowel de sprintrace (18.00 uur Nederlandse tijd) als de kwalificatie (22.00 uur) worden zonnige momenten afgewisseld met stapelwolken. De kans op neerslag blijft beperkt tot ongeveer 25 procent, terwijl het kwik rond de 20 graden blijft hangen.

Warmste dag op zondag, maar regen dreigt niet echt

Zondag wordt naar verwachting de warmste dag van het weekend. Voor de hoofdrace, die om 22.00 uur Nederlandse tijd van start gaat, lopen de temperaturen op tot zo’n 22 graden Celsius. Daarmee lijken de omstandigheden ideaal voor een spannende race op het Circuit Gilles Villeneuve.

Hoewel een lokale bui niet volledig uitgesloten wordt, overheerst droog weer in de prognoses. Daardoor lijkt de kans klein dat regen opnieuw een hoofdrol opeist in Canada, al weten teams uit ervaring dat het weer in Montréal soms bijzonder snel kan omslaan. Max Verstappen en Red Bull Racing zullen dus voor de zekerheid de intermediates mee moeten nemen.