Weerbericht GP Canada: Mogelijk natte race in Montréal

Weerbericht GP Canada: Mogelijk natte race in Montréal

De Formule 1 lijkt zich in Montréal te mogen opmaken voor een relatief rustig raceweekend op weergebied. Tijdens de Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve worden zomerse temperaturen verwacht, al blijft de kans op een lokaal buitje gedurende het weekend aanwezig. Grote weerschaos lijkt voorlopig echter uit te blijven.

Met temperaturen tussen de 20 en 22 graden Celsius krijgen teams en coureurs in principe ideale omstandigheden voorgeschoteld. Zon en wolken zullen elkaar afwisselen, terwijl de regenkans beperkt blijft. Daardoor lijkt strategie eerder bepaald te worden door bandenslijtage dan door grillige weersomstandigheden.

Vrijdag en zaterdag: zon, wolken en kleine regenkans

Het raceweekend gaat vrijdag van start met de sprintkwalificatie, die om 22.30 uur Nederlandse tijd begint. De weersverwachtingen voorspellen wisselende bewolking met flinke zonnige periodes. De temperatuur schommelt in Montréal tussen de 19 en 22 graden, wat voor stabiele omstandigheden op het asfalt moet zorgen.

Ook zaterdag lijken de omstandigheden gunstig te blijven. Voor zowel de sprintrace (18.00 uur Nederlandse tijd) als de kwalificatie (22.00 uur) worden zonnige momenten afgewisseld met stapelwolken. De kans op neerslag blijft beperkt tot ongeveer 25 procent, terwijl het kwik rond de 20 graden blijft hangen.

Warmste dag op zondag, maar regen dreigt niet echt

Zondag wordt naar verwachting de warmste dag van het weekend. Voor de hoofdrace, die om 22.00 uur Nederlandse tijd van start gaat, lopen de temperaturen op tot zo’n 22 graden Celsius. Daarmee lijken de omstandigheden ideaal voor een spannende race op het Circuit Gilles Villeneuve.

Hoewel een lokale bui niet volledig uitgesloten wordt, overheerst droog weer in de prognoses. Daardoor lijkt de kans klein dat regen opnieuw een hoofdrol opeist in Canada, al weten teams uit ervaring dat het weer in Montréal soms bijzonder snel kan omslaan. Max Verstappen en Red Bull Racing zullen dus voor de zekerheid de intermediates mee moeten nemen.

  • 18 mei 2026 - 20:29
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen GP Canada 2026

Reacties (5)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.279

    Ik laat, zoals gewoonlijk, alles schieten en kijk alleen de race.
    De VT....de beide kwalie's.....de sprintrace....het kan me allemaal gestolen worden.

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 19:51
  • Driver87

    Posts: 708

    Daaaaaaaad

    • + 1
    • 18 mei 2026 - 20:29
  • Larry Perkins

    Posts: 65.072

    Off-topic:

    Verstappen veegt de vloer aan met NASCAR-coureur: "Je maakt me compleet in!"
    Nadat Verstappen op een kletsnat Fuji gehakt maakte van Super GT-coureur Atsushi Miyake, werd hij in Miami gekoppeld aan NASCAR-talent Connor Zilisch. Ditmaal koos Red Bull niet voor het echte circuit, maar voor de simulator. Isack Hadjar deed mee voor spek en bonen...

    Formula 1 Drivers Attempt NASCAR!
    (Oracle Red Bull Racing, 6,28 minuten)

    https://youtu.be/adOF-kJAV_g

    • + 1
    • 18 mei 2026 - 21:55
    • Pietje Bell

      Posts: 34.831

      Ook off topic:

      Max zal net als vorige jaren morgenmiddag waarschijnlijk weer naar Montreal vliegen.
      Ondertussen was Kelly vandaag alweer in Cannes. Vandaag om voor Charlotte Tilbury make-up te showen. De vorige dagen heeft ze nl. Kelly niet laten zien en een uur geleden wel.

      ibb.co/kV4nt61d

      Bovendien is haar make-up artist Ria Cardosi (@cardosibeauty) vanmorgen heel vroeg in Cannes aangekomen en zij heeft Kelly's make-up verzorgd. Zie deze story:

      ibb.co/kgpNkBjN

      Het Filmfestival duurt nog t/m zondag.

      • + 1
      • 18 mei 2026 - 22:15
    • Larry Perkins

      Posts: 65.072

      Volgende keer ff in een ander draadje?

      • + 0
      • 18 mei 2026 - 22:48

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

