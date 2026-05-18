Verstappen kiest zijn mooiste race ooit: "Ik had een beetje pech..."

Max Verstappen heeft zich uitgesproken over zijn mooiste race in zijn Formule 1-carrière. Dat brengt hem terug naar zijn laatste kampioenschapsjaar, 2024. De Grand Prix van Brazilië is de race die de Nederlander niet snel zal gaan vergeten. 

De Nederlander was niet in een goede vorm met Red Bull Racing en moest ook in São Paulo vanaf de zeventiende plek starten. In de regen reed de Nederlander echter een voortreffelijke race, want hij haalde alle auto's voor hem in om de Grand Prix van Brazilië naar zich toe te trekken. 

Verstappen geniet nog altijd van de race

In een video van het officiële account van de Formule 1 krijgt Verstappen tien races uit zijn carrière te zien. Hij herkent de Grand Prix uit 2024 gelijk. "Dit is de Grand Prix van São Paulo in 2024", zo ziet Verstappen binnen no-time. Hij ziet het aan een foto waar hij juichend uit de auto stapt. 

Verstappen herinnert zich de Grand Prix nog als de dag van gisteren, ondanks dat er in de tussentijd alweer 31 races gereden zijn. "Ik had een beetje pech in de kwalificatie, waardoor ik ver achteraan moest starten. Daarnaast had ik nog een kleine straf. Ik weet niet eens meer welk onderdeel we wisselden, maar we hadden een onderdeel gewisseld, waardoor we nog verder naar achteren moesten beginnen."

Verstappen wilde kampioen worden

Hoewel Verstappen al drie wereldkampioenschappen en nog altijd een voorsprong in het wereldkampioenschap van 2024 had, wilde hij de race zo goed mogelijk eindigen. "Het was een regenrace. Ik houd wel van regenraces, maar het was wel heel chaotisch. Dat gebeurt al snel in een regenrace, vooral in São Paulo, maar ik wist ook dat ik me een weg naar voren moest banen voor het kampioenschap."

De race kende van alles, waaronder ook een rode vlag. "Ronde na ronde schoven we posities op. Het begon weer harder te regenen en dat maakte het rijden steeds lastiger. Op een gegeven moment was de rode vlag dan ook nodig, want het werd behoorlijk gevaarlijk. Die rode vlag bood ons een kans om de race te winnen. Dat is absoluut een van mijn beste races ooit en dat kwam ook op een moment dat het echt nodig was voor het kampioenschap, dus dat zijn goede herinneringen."

Reacties (4)

  • Erwinnaar

    Posts: 5.672

    Mijn top in willekeurige volgorde:

    Sepang 2001
    Canada 2000
    Brazilië 2016
    Spanje 1996
    Monaco 1992
    Monaco 1996
    Canada 2011

    Meeste eigenlijk in de regen vreemd genoeg zie ik. Vermoedelijke vanwege extreme rijvaardigheden van de rijders die dan toch winnen.

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 16:51
    • Larry Perkins

      Posts: 65.066

      Klopt @Erwinnaar, in die GP's was Max foutloos...

      • + 2
      • 18 mei 2026 - 17:00
    • snailer

      Posts: 32.956

      Prachtig lijstje.

      Ik zou er twee bij willen zetten.
      Monaco 1984. Prost wonofficieel, echter was hij nooit winnar geworden als Prost niet de race stillegde. Waren twee jonkies die vreselijk goed reden in de regen. Senna en Stefan Bellof. De laatste werd uiteindelijk uit de eindstand geschrapt. Ben vergeten waarom.
      Uiteindelijk werd dus Prost winnaar en kreeg de helft van de punten. De latere kampioen Lauda viel uit. De professor maakte achteraf een grote fout met zijn berekeningen. Hij had meer punten gehad als hij tweede achter Senna was geworden. En hij was kampioen geworden dat jaar.

      De andere die ik persoonlijk toevoeg is Zandvoort. Geen idee meer welk jaar. Maar dat was de race met de regenbuien. en veel safety cars. Ik heb buiten MOnaco 1984 nooit zo'n stint in de regen gezien als de eerste op Inters. Verstappen vernielde daar de voorsprong van Perez. Hij reed op gelijke banden 14 secondes weg in 5 rondes of zo en daarbij moest Verstappen ook nog eens 2 rijders op de zelfde banden inters inhalen. Het waren magische rondes.

      Over 2016 of 2024 Brazilie kan je debatteren. Ik kies ook voor 2016 omdat die auto toen echt niet zo goed was. Ferrari was overduidelijk sneller dat jaar. Om maar niet de Mercedes mee te rekenen.

      2008 was ook een erg strakke race. Hamilton zijn regen roep is op die race gebaseerd.

      • + 0
      • 18 mei 2026 - 17:05
  • Larry Perkins

    Posts: 65.066

    Nog een keer genieten...

    This Might Be Max Verstappen's Greatest Drive | 2024 Sao Paulo Grand Prix
    (FORMULA 1, 8,23 minuten)

    https://youtu.be/rPapZJ8n3xs

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 16:56

