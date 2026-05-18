Max Verstappen heeft zich uitgesproken over zijn mooiste race in zijn Formule 1-carrière. Dat brengt hem terug naar zijn laatste kampioenschapsjaar, 2024. De Grand Prix van Brazilië is de race die de Nederlander niet snel zal gaan vergeten.

De Nederlander was niet in een goede vorm met Red Bull Racing en moest ook in São Paulo vanaf de zeventiende plek starten. In de regen reed de Nederlander echter een voortreffelijke race, want hij haalde alle auto's voor hem in om de Grand Prix van Brazilië naar zich toe te trekken.

Verstappen geniet nog altijd van de race

In een video van het officiële account van de Formule 1 krijgt Verstappen tien races uit zijn carrière te zien. Hij herkent de Grand Prix uit 2024 gelijk. "Dit is de Grand Prix van São Paulo in 2024", zo ziet Verstappen binnen no-time. Hij ziet het aan een foto waar hij juichend uit de auto stapt.

Verstappen herinnert zich de Grand Prix nog als de dag van gisteren, ondanks dat er in de tussentijd alweer 31 races gereden zijn. "Ik had een beetje pech in de kwalificatie, waardoor ik ver achteraan moest starten. Daarnaast had ik nog een kleine straf. Ik weet niet eens meer welk onderdeel we wisselden, maar we hadden een onderdeel gewisseld, waardoor we nog verder naar achteren moesten beginnen."

Verstappen wilde kampioen worden

Hoewel Verstappen al drie wereldkampioenschappen en nog altijd een voorsprong in het wereldkampioenschap van 2024 had, wilde hij de race zo goed mogelijk eindigen. "Het was een regenrace. Ik houd wel van regenraces, maar het was wel heel chaotisch. Dat gebeurt al snel in een regenrace, vooral in São Paulo, maar ik wist ook dat ik me een weg naar voren moest banen voor het kampioenschap."

De race kende van alles, waaronder ook een rode vlag. "Ronde na ronde schoven we posities op. Het begon weer harder te regenen en dat maakte het rijden steeds lastiger. Op een gegeven moment was de rode vlag dan ook nodig, want het werd behoorlijk gevaarlijk. Die rode vlag bood ons een kans om de race te winnen. Dat is absoluut een van mijn beste races ooit en dat kwam ook op een moment dat het echt nodig was voor het kampioenschap, dus dat zijn goede herinneringen."