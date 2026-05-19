Juncadella erkent: "Verstappen wilde dat ik ging starten op Nürburgring"

Max Verstappen staat bekend om zijn compromisloze mentaliteit op de baan, maar tijdens de 24 uur van de Nürburgring liet de viervoudig wereldkampioen ook een andere kant van zichzelf zien. Teamgenoot Daniel Juncadella heeft nu een opvallende bekentenis gedeeld van de Nederlander, die vlak voor de race bewust een stap terugzette.

Verstappen maakte afgelopen weekend zijn veelbesproken debuut tijdens de iconische etmaalrace op de Nordschleife in de #3 Mercedes-AMG GT3 van Winward Racing. Hoewel de Nederlander doorgaans niet terugschrikt voor een gevecht in de openingsfase, koos hij dit keer verrassend genoeg voor een andere aanpak.

Verstappen kende zichzelf: ‘Dan ga ik met iedereen vechten’

Volgens Juncadella kwam Verstappen op vrijdagavond, kort na de kwalificatie, zelf naar hem toe met een opvallend verzoek. De Nederlander zou hebben aangegeven dat hij liever niet de openingsfase van de race voor zijn rekening nam.

“Max kwam na de kwalificatie naar me toe en zei eigenlijk heel eerlijk: neem jij de start maar voor je rekening. Hij gaf toe dat hij zichzelf goed genoeg kent en dat hij in de eerste ronde waarschijnlijk meteen in gevecht zou raken als hij rond de vierde plaats zou rijden. In een race van 24 uur wilde hij dat risico liever vermijden”, vertelde Juncadella bij Soy Motor.

Daarmee liet Verstappen volgens zijn teamgenoot zien dat hij niet alleen snel is, maar ook strategisch kan denken wanneer de situatie daarom vraagt. In plaats van zijn instinct te volgen, koos de Nederlander bewust voor het grotere plaatje.

Juncadella voelde vertrouwen van Verstappen

Voor Juncadella voelde het verzoek als een groot compliment. De Spanjaard benadrukte dat het vertrouwen van Verstappen hem extra motivatie gaf in aanloop naar de race.

“Ik vond dat geweldig om te horen”, aldus Juncadella. “Dat iemand als Max het vertrouwen in mij uitspreekt en vindt dat ik de start beter kan doen, zegt veel. Je voelt dan echt dat hij vertrouwen heeft in jouw kwaliteiten.”

Uiteindelijk leek de keuze goed uit te pakken, want de Mercedes draaide lange tijd mee vooraan in het veld. Een defecte aandrijfas gooide later echter roet in het eten, waardoor Verstappen en zijn teamgenoten genoegen moesten nemen met een finish buiten de top dertig.

  • Regenrace

    Posts: 2.661

    Verstappen erkent: zodra ik iemand voor me zie wil ik 'm zo snel mogelijk binnen hengelen, ook al is dat in een 24 uurs race niet altijd de beste strategie.

    • 19 mei 2026 - 15:07

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

