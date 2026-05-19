Max Verstappen staat bekend om zijn compromisloze mentaliteit op de baan, maar tijdens de 24 uur van de Nürburgring liet de viervoudig wereldkampioen ook een andere kant van zichzelf zien. Teamgenoot Daniel Juncadella heeft nu een opvallende bekentenis gedeeld van de Nederlander, die vlak voor de race bewust een stap terugzette.

Verstappen maakte afgelopen weekend zijn veelbesproken debuut tijdens de iconische etmaalrace op de Nordschleife in de #3 Mercedes-AMG GT3 van Winward Racing. Hoewel de Nederlander doorgaans niet terugschrikt voor een gevecht in de openingsfase, koos hij dit keer verrassend genoeg voor een andere aanpak.

Verstappen kende zichzelf: ‘Dan ga ik met iedereen vechten’

Volgens Juncadella kwam Verstappen op vrijdagavond, kort na de kwalificatie, zelf naar hem toe met een opvallend verzoek. De Nederlander zou hebben aangegeven dat hij liever niet de openingsfase van de race voor zijn rekening nam.

“Max kwam na de kwalificatie naar me toe en zei eigenlijk heel eerlijk: neem jij de start maar voor je rekening. Hij gaf toe dat hij zichzelf goed genoeg kent en dat hij in de eerste ronde waarschijnlijk meteen in gevecht zou raken als hij rond de vierde plaats zou rijden. In een race van 24 uur wilde hij dat risico liever vermijden”, vertelde Juncadella bij Soy Motor.

Daarmee liet Verstappen volgens zijn teamgenoot zien dat hij niet alleen snel is, maar ook strategisch kan denken wanneer de situatie daarom vraagt. In plaats van zijn instinct te volgen, koos de Nederlander bewust voor het grotere plaatje.

Juncadella voelde vertrouwen van Verstappen

Voor Juncadella voelde het verzoek als een groot compliment. De Spanjaard benadrukte dat het vertrouwen van Verstappen hem extra motivatie gaf in aanloop naar de race.

“Ik vond dat geweldig om te horen”, aldus Juncadella. “Dat iemand als Max het vertrouwen in mij uitspreekt en vindt dat ik de start beter kan doen, zegt veel. Je voelt dan echt dat hij vertrouwen heeft in jouw kwaliteiten.”

Uiteindelijk leek de keuze goed uit te pakken, want de Mercedes draaide lange tijd mee vooraan in het veld. Een defecte aandrijfas gooide later echter roet in het eten, waardoor Verstappen en zijn teamgenoten genoegen moesten nemen met een finish buiten de top dertig.