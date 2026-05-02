Uitslag Kwalificatie Miami: Antonelli is Verstappen te slim af en grijpt pole

Uitslag Kwalificatie Miami: Antonelli is Verstappen te slim af en grijpt pole

Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position gepakt op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami. Hij deelt morgen de eerste startrij met Max Verstappen, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Q1

Alle ogen waren voorafgaand aan de kwalificatie gericht op de pitbox van Audi. De monteurs moesten hard aan de bak na de eerdere motorproblemen van Nico Hülkenberg en de diskwalificatie van Gabriel Bortoleto. De monteurs verrichten geweldig werk, waardoor Hülkenberg direct de baan op kon komen en Bortoleto ook kon deelnemen aan de sessie.

De jonge Braziliaan wist echter geen snelle ronde te rijden, en toen hij terugreed naar de pits, vlogen zijn achterremmen in de brand. Hij kreeg het handige advies om de remmen niet te gebruiken, en hij parkeerde zijn wagen naast de baan.

Vooraan het veld begon Max Verstappen voortvarend aan de kwalificatie. Hij noteerde in zijn eerste run de snelste tijd, en uiteindelijk wisten alleen Antonelli en Leclerc onder zijn tijd te duiken. Veel teams leken zich te mengen in de strijd vooraan, maar voor Piastri ging dat bijna mis. Hij ging met de hakken over de sloot door naar Q2, maar dat gold niet voor Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez en de brandende Bortoleto.

Q2

Verstappen liet er geen gras over groeien, en kwam direct de baan op toen de lichten op groen schoten. In zijn eerste run liep het echter niet op rolletjes, en Verstappen klaagde over zijn banden. Hij bleef echter ijzig kalm, en in zijn tweede run noteerde hij de snelste tijd.

Niet bij elke topcoureur ging het goed in dit tweede deel van de kwalificatie. George Russell werd gehinderd door de wind, terwijl Lando Norris met de hakken over de sloot door wist te stoten naar het derde gedeelte van de kwalificatie. Charles Leclerc vreesde op zijn beurt dat hij zijn Ferrari had beschadigd, maar ook hij leek met de schrik vrij te komen.

Niet iedereen had geluk, want Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Esteban Ocon en Alexander Albon vielen af. Vooral Albon was ontevreden, en hij schreeuwde dat het een 'grap' was.

Q3

De verschillen in de eerste twee delen van de kwalificatie waren klein, en dat betekende dat iedereen naar het puntje van de stoel kon schuiven. Na een minuutje kwamen de McLarens als eerste de baan op, waarna het echt druk werd.

Verstappen trapte het gas in, en was in de eerste run sneller dan de McLarens van Norris en Piastri. Het was opvallend, want in de sprint kwalificatie en de sprintrace zagen de papajakleurige bolides er nog onverslaanbaar snel uit. Verstappens tijd werd echter ook verbroken, want Antonelli en Leclerc waren sneller. Niemand kon te vroeg juichen, want de tweede run moest er nog aankomen.

Antonelli begon vol bravoure aan zijn tweede run, maar hij maakte een pijnlijk foutje. Hierdoor werd het nagelbijten, maar de andere coureurs reden zich stuk op de tijd van Antonelli. Eén coureur leek zich te kunnen gaan focussen op de pole: Max Verstappen. Hij ging jagen, en kwam steeds dichter en dichter bij de tijd van Antonelli. Op de lijn kwam hij net te kort, maar de tweede tijd biedt hem kansen voor de race van morgen. De glimlach is in ieder geval weer terug op het gezicht van Verstappen. 

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Kwalificatie

US Miami International Autodrome - 02 mei 2026

schwantz34

Posts: 41.970

  • 2 mei 2026 - 23:24
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (47)

  • TylaHunter

    Posts: 10.646

    Potje... leuke quali. Mag ook eens gezegd worden.

    Die eerste 2 rijen in deze volgorde had ik niet verwacht.

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 23:09
    • koppie toe

      Posts: 5.269

      Om eerlijk te zijn vond ik het maar een loterij.
      Puur om hoe gebruik je je energie.

      • + 8
      • 2 mei 2026 - 23:11
    • nr 76

      Posts: 7.417

      Als iemand daar geld op heeft ingezet...

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 23:11
    • Hagueian

      Posts: 8.686

      Als je zelf kan kiezen wanneer je in een kwalificatieronde je batterij gebruikt is het geen loterij maar wijsheid. Dan heb je iets geleerd van eerdere pushronde. De regels leken ook in de spint beter te zijn.

      • + 4
      • 2 mei 2026 - 23:32
    • TylaHunter

      Posts: 10.646

      Ik ga mee in Hagueian@. Als de keuze vrij is, waar het op lijkt. dan is inzicht meer overheersend.

      Ik merk eigenlijk vaak een afkeer, puur omdat het elektrisch is... (weet niet of dit bij jou het geval is Koppie Toe, maar bij veel in mijn omgeving wel)... Maar dit was in 2009 enzo natuurlijk ook zo maar in iets mindere mate of de pirelli puddingbanden waarbij een softband die het 3/4 ronde volhoud = puur om hoe gebruik je je band... of nog verder als verlengstuk 1000 pk = puur om hoe gebruik je je gaspedaal.

      Ik heb zelf geen probleem met elk component dat toegevoegd wordt aan racen, zolang het vrij is aan de coureur. Ik weet helaas nog niet hoeveer dit allemaal is voor geprogrammeerd, maar het verschil met Hadjar en Verstappen lijkt erop te duiden dat Verstappens input belangrijker is dan het elektrische component.

      (Ik leg simpelweg uit hoe mijn kijk erop is, geen aanval ofzo verder ;) )

      • + 3
      • 2 mei 2026 - 23:44
    • koppie toe

      Posts: 5.269

      Ik heb niet speciaal een afkeer tegen het electronische maar wel het anti racen.
      Moet zeggen het ziet er in de kwalificatie al beter uit.
      Wat ik met de loterij bedoel is dat (bijna) alle rijders niet een identiek rondje kunnen afleveren.
      En dat was in q3 heel goed zichtbaar.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 00:39
    • snailer

      Posts: 32.602

      Ik had niet zo zeer afkeer tegen de auto's van voor 2026.
      Die deden wat ze moesten doen. Weggegooide energie, anders verloren zou gaan, hergebruiken. Met die auto's werd voornamelijk energie opgewekt uit de turbo en bij het afremmen.
      Hier moet men nog steeds de dynamo aanzetten terwijl er gas wordt gegeven. Maakt de boel trager. Nog steeds worden met de huidige auto's ook de bochten zwaar gecompromiteerd.

      Dit is een flater voor het echte racen. Dat wordt niet verbloemen door een kwalificatie.
      Ik heb een afkeer puur omdat de architectuur van deze auto's niet groen is en echt racen onmogelijk maakt.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 00:59
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.310

    Mega updates van Red Bull! Erg knap van Verstappen, en natuurlijk Grande Kimi! Erg spannend, al zal dat ben ik bang morgen niet zo zijn want daar is het circuit gewoon niet echt voor.

    Ferrari heeft eigenlijk niet echt een stap gemaakt, relatief gezien. Volgens mij is dit een power circuit toch? Dan zou het kunnen zijn dat Ferrari haar PU tekortkomingen parten speelt. Mclaren dan weer teleurstellend t.o.v. de sprint Q.

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 23:09
  • Stillewerise

    Posts: 53

    Mercedes nog steeds voorop zonder updates. Ben benieuwd na canada dan

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 23:10
    • nr 76

      Posts: 7.417

      Beetje net als vanaf 2014, als er iemand dichterbij dreigt te komen zetten ze een tandje bij....

      • + 9
      • 2 mei 2026 - 23:13
    • Stillewerise

      Posts: 53

      Nr 76. Ja toen was gat nog groter nu valt mee. Weten ook niet of ze sneller konden. Kimi had geen 2 run na een fout

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 23:20
    • hupholland

      Posts: 9.861

      in 2014 scoorde Red Bull een 1-3tje in Canada. Laten we hopen dat daarmee de gelijkenissen stoppen. Mercedes heeft wel wat marge dit jaar, maar zeker niet zoveel als toen. Ze gaan nog een paar hele goede update's nodig hebben, want de concurrentie zet reuzenstappen.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 23:24
    • zoefroef

      Posts: 1.700

      Tandje bij, bij kimi dan, sjors komt duidelijk te kort. Dat worden uiteindelijk dus vieze spelletjes ala hammie.

      • + 2
      • 2 mei 2026 - 23:24
    • Stillewerise

      Posts: 53

      Hupholland. Reuze sprong met inmengen van fia en trump😂😂. Nog achter een benz in ouwe auto. Miama is geen graad meter dat je dat weet

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 23:29
    • Hagueian

      Posts: 8.686

      Updates zijn geen garantie. Het lijkt er op dat RB een flinke dtap heeft gemaakt. En is Spanje komt iedereen normaal gesproken ook alweer met updates. Blijft allemaal onzeker maar het is duidelijk dat Mercedes titelfavoriet is.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 23:36
  • rwinn2893

    Posts: 176

    Leuke kwali!

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 23:10
  • Pietje Bell

    Posts: 34.579

    Wat een spannende Q3! Kimi verdiende pole en een onverwachte 1e rij voor Max.
    Kijken wie er morgen het beste wegkomt. Beiden slechte starters.

    • + 7
    • 2 mei 2026 - 23:13
  • Snork

    Posts: 22.450

    Mooie top 2.
    Kimi is dit weekend glibberige Sjors consequent te snel af.

    • + 9
    • 2 mei 2026 - 23:15
    • schwantz34

      Posts: 41.970

      Kimi is die glibberige matennaaier flink de oren aan het wassen, die zijn nog nooit zo schoon geweest...

      • + 16
      • 2 mei 2026 - 23:24
    • Hagueian

      Posts: 8.686

      De glibber gaat morgen snel roepen dat hij niets ziet en dat het te gevaarlijk is. Red flag!

      • + 8
      • 2 mei 2026 - 23:37
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.310

      Het maakt echt niet uit wie de sterren van de hemel rijdt heh? Er moet en zal een persoonlijke aanval aan te pas komen.

      • + 2
      • 3 mei 2026 - 00:18
    • WickieDeViking

      Posts: 989

      Naar glibberige Sjors mag dat, MS.

      • + 2
      • 3 mei 2026 - 00:28
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.310

      Ah oke, ik hoor net dat dat mag ;).

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 00:41
    • SennaS

      Posts: 12.011

      George zit sommigen meer tussen de oren ipv hun favoriet bejubelen

      • + 3
      • 3 mei 2026 - 00:58
    • WickieDeViking

      Posts: 989

      Zo te zien heeft Snork geen oren, maar ik kan het mis hebben.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 01:24
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.310

      Snork lijkt, net als velen, last te hebben van het 'zondeboksyndroom'. Oren zijn dan niet eens nodig daar luisteren toch wel tot dovemansoren gericht is.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 01:53
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.267

    Moet wel zeggen spannende kwali. Goed van Kimi en Max tja laat toch weer zien wie de beste rijder van het veld is.

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 23:18
    • SennaS

      Posts: 12.011

      Kimi? Die die staat op pole

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 00:59
  • F1jos

    Posts: 5.191

    Max: “We wachten niet tot het licht aan het einde aan de tunnel, maar we hangen zelf de lampjes op.”

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 23:21
  • monzaron

    Posts: 944

    Voel me toch weer bedrogen, nu met Toto, telkens als de concurrentie dichterbij komt lijkt het dat Antonelli meer power krijgt. 🧐

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 23:26
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.267

    Riep Hadjar niet vorig jaar dat hij Max wel kom bijhouden. Hahaha 0,9 auw

    • + 7
    • 2 mei 2026 - 23:27
    • SennaS

      Posts: 12.011

      Riepen die andere b coureurs ook zoals Yuki en Perez

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 01:00
  • beerkuh

    Posts: 3.807

    Het is en blijft nog steeds kunstmatig, gezegd moet worden dat het ten opzichte van vorige race wel beter is maar het is nog steeds management!
    Het pure racen is op de limiet met alle middelen, niks managen maar het mes tussen de tanden, , het verschil tussen topteams en middenmoot of achterveld zal steeds groter worden, ik blijf de hele elektrificatie nog steeds afschuwelijk vinden maar dat zal ongetwijfeld aan mij w

    • + 8
    • 2 mei 2026 - 23:27
    • snailer

      Posts: 32.602

      Eindelijk iemand die het begrijpt.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 01:02
    • SennaS

      Posts: 12.011

      Ze hebben al heel lang niet voluit kunnen pushen door bandenmanagement,, brandstof gebruik, koeling etc.
      Het managen ins in de f1 als heel lang een belangrijk onderdeel.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 01:09
  • Hagueian

    Posts: 8.686

    Leuke kwalificatie. Lastige en wisselende omstandigheden. Bizar dat Kimi daar beter mee om gaat dan zijn teamgenoot. Die zal wrl weer klagen dat hij niets kan zien morgen en dat we moeten stoppen. Verstappen lijkt weer terug, op zijn minst in de mix en dat is goed om te zien. De regels leken ook iets beter in de sprint dus wie weet gaat het toch nog een leuk jaar worden. En een spannend jaar.

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 23:30
  • zoefroef

    Posts: 1.700

    Hadjar ineens niet meer in de buurt van verstappen , nu zie je zn snelheid. Minder dan verstappen dus met nieuwe regels

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 23:31
    • F1jos

      Posts: 5.191

      Hij weet meer, maar durfde het niet uitte spreken.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 23:37
    • SennaS

      Posts: 12.011

      Max is meester in het adopteren van regelwijzigingen en Hadjar kennelijk niet en doet er langer over

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 01:05
  • F1 bekijker

    Posts: 277

    Ze komen spontaan weer uit hun holletjes...

    • + 4
    • 2 mei 2026 - 23:38
  • BenettonB194

    Posts: 1.450

    Pfffz wat heeft Montoya een hekel aan Max zeg… ik zit ff de nabeschouwing te kijken maar zn jaloezie druipt eraf. En dat terwijl hij denk ik op veel vlakken het zelfde denkt. Maar was een misselijk makend mannetje als hij over Max spreekt:

    • + 8
    • 2 mei 2026 - 23:49
    • SennaS

      Posts: 12.011

      Als dat zo is dan is dat zeker niet chic.
      Maar goed hier en aan de Ziggo tafel doen velen ook niet anders jegens Russell en Lewis

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 01:04
  • snailer

    Posts: 32.602

    Wat moet ik zeggen?

    Goed dan.
    Wat een pech. Zo verlaat hij de f1 niet helaas.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 00:52
  • SennaS

    Posts: 12.011

    Leuke quali, hoezo saai.
    Kimi erg knap en wordt met de race beter. George heeft het niet dit weekend en demage controle. En dat zonder Mercedes updates.
    Rbr heeft aansluiting en Max straalt weer. Top upgrades. Goed voor de F1, want voorlopig geen geklaag en dreigen meer.
    Ferrari helaas weer teleurstellend en erg vreemd dat Mcl terugvalt na een top Sprintrace.

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 00:55
    • F1 bekijker

      Posts: 277

      F1 is voor veel mensen weer leuk. :)

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 01:10
    • SennaS

      Posts: 12.011

      Zekers, de echte f1 fan zijn plots weer aangehaakt, mooi man ;-)

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 01:18
    • F1 bekijker

      Posts: 277

      Hihi

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 01:46

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

