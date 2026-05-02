Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position gepakt op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami. Hij deelt morgen de eerste startrij met Max Verstappen, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Q1

Alle ogen waren voorafgaand aan de kwalificatie gericht op de pitbox van Audi. De monteurs moesten hard aan de bak na de eerdere motorproblemen van Nico Hülkenberg en de diskwalificatie van Gabriel Bortoleto. De monteurs verrichten geweldig werk, waardoor Hülkenberg direct de baan op kon komen en Bortoleto ook kon deelnemen aan de sessie.

De jonge Braziliaan wist echter geen snelle ronde te rijden, en toen hij terugreed naar de pits, vlogen zijn achterremmen in de brand. Hij kreeg het handige advies om de remmen niet te gebruiken, en hij parkeerde zijn wagen naast de baan.

Vooraan het veld begon Max Verstappen voortvarend aan de kwalificatie. Hij noteerde in zijn eerste run de snelste tijd, en uiteindelijk wisten alleen Antonelli en Leclerc onder zijn tijd te duiken. Veel teams leken zich te mengen in de strijd vooraan, maar voor Piastri ging dat bijna mis. Hij ging met de hakken over de sloot door naar Q2, maar dat gold niet voor Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez en de brandende Bortoleto.

Q2

Verstappen liet er geen gras over groeien, en kwam direct de baan op toen de lichten op groen schoten. In zijn eerste run liep het echter niet op rolletjes, en Verstappen klaagde over zijn banden. Hij bleef echter ijzig kalm, en in zijn tweede run noteerde hij de snelste tijd.

Niet bij elke topcoureur ging het goed in dit tweede deel van de kwalificatie. George Russell werd gehinderd door de wind, terwijl Lando Norris met de hakken over de sloot door wist te stoten naar het derde gedeelte van de kwalificatie. Charles Leclerc vreesde op zijn beurt dat hij zijn Ferrari had beschadigd, maar ook hij leek met de schrik vrij te komen.

Niet iedereen had geluk, want Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Esteban Ocon en Alexander Albon vielen af. Vooral Albon was ontevreden, en hij schreeuwde dat het een 'grap' was.

Q3

De verschillen in de eerste twee delen van de kwalificatie waren klein, en dat betekende dat iedereen naar het puntje van de stoel kon schuiven. Na een minuutje kwamen de McLarens als eerste de baan op, waarna het echt druk werd.

Verstappen trapte het gas in, en was in de eerste run sneller dan de McLarens van Norris en Piastri. Het was opvallend, want in de sprint kwalificatie en de sprintrace zagen de papajakleurige bolides er nog onverslaanbaar snel uit. Verstappens tijd werd echter ook verbroken, want Antonelli en Leclerc waren sneller. Niemand kon te vroeg juichen, want de tweede run moest er nog aankomen.

Antonelli begon vol bravoure aan zijn tweede run, maar hij maakte een pijnlijk foutje. Hierdoor werd het nagelbijten, maar de andere coureurs reden zich stuk op de tijd van Antonelli. Eén coureur leek zich te kunnen gaan focussen op de pole: Max Verstappen. Hij ging jagen, en kwam steeds dichter en dichter bij de tijd van Antonelli. Op de lijn kwam hij net te kort, maar de tweede tijd biedt hem kansen voor de race van morgen. De glimlach is in ieder geval weer terug op het gezicht van Verstappen.