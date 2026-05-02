Andrea Kimi Antonelli is na afloop van de sprintrace bestraft. De Italiaan zou volgens de FIA teveel buiten de baan hebben gereden, waardoor hij een tijdstraf van vijf seconden heeft gekregen. De beslissing is in het voordeel gevallen van George Russell en ook Max Verstappen.

Antonelli kende sowieso al geen lekkere sprintrace in Miami. Vanaf de tweede startpositie schoot de Italiaan - zoals al vaker dit seizoen - niet lekker uit de startblokken en zag Lando Norris, Oscar Piastri en Charles Leclerc verdwijnen. Daarnaast reed hij een slordige race waarin hij teveel buiten de baan reed.

Antonelli krijgt straf na afloop

Volgens de stewards zou Antonelli te vaak buiten de baan hebben gereden. Zij besloten dan ook om de huidige leider in het WK-klassement een tijdstraf van vijf seconden te geven. Hierdoor verloor hij twee plekken en finishte uiteindelijk als zesde. Russell en Verstappen profiteerden optimaal en eindigden de sprintrace als vierde en vijfde.

Kimi Antonelli has been handed a five second penalty in the Sprint for track limits, dropping him from P4 to P6 🚨⬇️___Escaped_link_69f656d163ac3___ ___Escaped_link_69f656d163ac6___ pic.twitter.com/L4mAXSZs8I — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_69f656d163ac8___

Norris oppermachtig tijdens sprint

Voor McLaren is het Formule 1-seizoen nu echt begonnen. Nadat Mercedes oppermachtig was in de eerste drie races, was het de regerend wereldkampioen die met updates aan de auto de eerste dreun wist uit te delen. Met Norris als eerste en Piastri als tweede, pakten zij de eerste 1-2-finish van het seizoen.

Om 22:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden in Miami. Dan zal duidelijk worden of McLaren ook dan de beste auto zal hebben ten opzichte van Mercedes en ook Ferrari.