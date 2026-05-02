Verstappen stijgt een plekje in de sprintuitslag vanwege straf Antonelli

Andrea Kimi Antonelli is na afloop van de sprintrace bestraft. De Italiaan zou volgens de FIA teveel buiten de baan hebben gereden, waardoor hij een tijdstraf van vijf seconden heeft gekregen. De beslissing is in het voordeel gevallen van George Russell en ook Max Verstappen.

Antonelli kende sowieso al geen lekkere sprintrace in Miami. Vanaf de tweede startpositie schoot de Italiaan - zoals al vaker dit seizoen - niet lekker uit de startblokken en zag Lando Norris, Oscar Piastri en Charles Leclerc verdwijnen. Daarnaast reed hij een slordige race waarin hij teveel buiten de baan reed. 

Antonelli krijgt straf na afloop

Volgens de stewards zou Antonelli te vaak buiten de baan hebben gereden. Zij besloten dan ook om de huidige leider in het WK-klassement een tijdstraf van vijf seconden te geven. Hierdoor verloor hij twee plekken en finishte uiteindelijk als zesde. Russell en Verstappen profiteerden optimaal en eindigden de sprintrace als vierde en vijfde. 

Norris oppermachtig tijdens sprint

Voor McLaren is het Formule 1-seizoen nu echt begonnen. Nadat Mercedes oppermachtig was in de eerste drie races, was het de regerend wereldkampioen die met updates aan de auto de eerste dreun wist uit te delen. Met Norris als eerste en Piastri als tweede, pakten zij de eerste 1-2-finish van het seizoen. 

Om 22:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden in Miami. Dan zal duidelijk worden of McLaren ook dan de beste auto zal hebben ten opzichte van Mercedes en ook Ferrari

 

Larry Perkins

Posts: 64.707

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.576

    Wat dom van Kini.

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 18:44
    • schwantz34

      Posts: 41.968

      Ach, sometimes sh.t happens als je tot de max gaat...

      • + 3
      • 2 mei 2026 - 18:53
    • Larry Perkins

      Posts: 64.707

      Door de regen die morgen valt kon je nu de witte lijnen al nauwelijks meer zien...

      • + 2
      • 2 mei 2026 - 18:59
  • Larry Perkins

    Posts: 64.707

    Gluiperige George hield voor de stewards bij hoe vaak Kimi buiten de baan had gereden...

    • + 4
    • 2 mei 2026 - 19:02
    • skibeest

      Posts: 2.054

      Hij heeft de vierde plek gestolen

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 19:47
  • AUDI_F1

    Posts: 3.737

    Stoute jongen, maar hij laat wel racekraft zien.

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 19:02

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

