Verstappen oogt pijlsnel tijdens kwalificatie in Miami: Heeft Red Bull iets gevonden?

Max Verstappen is begonnen aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. Nadat de Nederlander in de sprintrace toe moest geven aan de McLarens, Charles Leclerc en George Russell, oogde hij in het eerste gedeelte van de quali stukken sneller. Heeft Red Bull Racing wat gevonden in de RB22. 

In de eerste drie races van het Formule 1-seizoen, oogde Verstappen kansloos. De viervoudig wereldkampioen kon zich niet meten in de top en vocht voornamelijk met Pierre Gasly voor de zesde á zevende positie. In Miami staat de wind echter toch de andere kant op voor de 28-jarige toprijder. 

RB22 ziet er stukken sneller uit

Met wat updates op de bolide van Verstappen, lijkt de weg omhoog te zijn gevonden. Met name de 'Macarena-vleugel' op de RB22 komt goed uit de verf op de rechte stukken in Miami. Bovendien is de regelwijziging van de FIA om het superclippen omlaag te halen, in het voordeel gevallen van de Nederlander. Nu kan hij pushen in plaats van liften en coasten, wat bovendien een van zijn sterkste punten is. 

Verstappen kon zich hierdoor in de top-3 melden met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Het duidt er dus op dat Red Bull - dat Isack Hadjar de vijfde plek zag pakken in Q1 - zich weer kan meten met de topteams. 

Teams zitten dichter bij elkaar

De updates bij het gros van de F1-teams hebben in ieder geval voor opschudding gezorgd. Naast het feit dat McLaren dit weekend in Miami stukken sneller oogt dan het oppermachtige Mercedes, waren het maar liefst zeven verschillende constructeurs in de top-10 van Q1. Dat belooft vuurwerk voor het restant van de kwalificatie. 

 

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

show sidebar