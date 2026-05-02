Verstappen tevreden na vijfde plek in sprintrace: "Fijn dat ik weer kan vechten"

Verstappen tevreden na vijfde plek in sprintrace: "Fijn dat ik weer kan vechten"

Max Verstappen kwam als zesde over de streep tijdens de sprintrace Miami. De Nederlander werd echter als vijfde geklasseerd door een tijdstraf voor Andrea Kimi Antonelli. Na afloop oogde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing tevreden en zet hij zijn vizier nu even op Ajax-PSV

Verstappen kon eindelijk weer een beetje wiel-aan-wiel vechten in de Formule 1. De 28-jarige knokte wat duels uit met Lewis Hamilton en wist die uiteindelijk te verschalken. Een flinke opsteker voor de toprijder die in de eerste drie races nergens te bekennen was. 

'Ik was weer een beetje aan het racen' 

Na afloop van de sprintrace in Miami, oogde Verstappen in tevreden stemming. "We waren in ieder geval met mensen voor ons aan het racen, dus dat was goed", aldus de Nederlander tegenover Viaplay. "De start was weer hetzelfde probleem als in China, nog steeds gewoon niet goed. En ook de eerste ronde uitkomen bij die laatste bochten, gewoon geen boost", voegde hij daaraan toe. 

De start blijft nog altijd een pijnpunt voor Verstappen en Red Bull, zo erkende hij zelf ook. "Daar ging ook iets fout. Daardoor vloog die plek aan Lewis (Hamilton). Daarna heb ik gewoon mijn race gereden. Op een gegeven moment kon ik weer aansluiten. Nadat ik al die problemen met de settings van de motor opgelost had." 

Verstappen ziet ruimte voor verbetering

Toch erkent Verstappen dat hij nog altijd tegen problemen aanloopt met de RB22. "Ik heb nog steeds een probleem in de achterkant. Daar stuiterde de auto in de langzame bochten. Als je zo stuit, dan verlies je de hele tijd het contact met de wielen en met de grond. Dat kost gewoon veel tijd." 

Echter stemde het hem tevreden dat hij weer wiel-aan-wiel kon racen. "Ja, het is gewoon fijn dat je weer met die auto's aan het vechten bent. Daar draait het uiteindelijk om. Dus op dat gebied was het goed, ja." 

Verstappen hoopt op glimpen van Ajax-PSV

Om 20:00 uur Nederlandse tijd vindt de Eredivisie-kraker Ajax-PSV plaats in de Johan Cruijff ArenA. Verstappen - die bekendstaat als PSV'er - hoopt, ondanks het feit dat hij zich moet voorbereiden op de kwalificatie, even te kunnen kijken. 

"Ja, ik ga zeker mijn best doen", zo sloot de Nederlander uiteindelijk af. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.737

    Maar RBR blijft het 4e team. Alleen Verstappen kan ze iets naar voren brengen.

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 19:11
    • hupholland

      Posts: 9.860

      ja, anderen hebben ook stappen gemaakt. Maar toch wonderbaarlijk dat je nu op het einde gewoon nog Mercedes onder druk kunt zetten. En ze hebben nog wat kilootjes te verliezen, waar anderen nu misschien inmiddels onder het maximum gewicht zijn gegleden en daar geen stap meer kunnen maken. Seizoen is nog niet verloren. Eigenlijk begint het dit weekend pas echt een beetje.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 20:35
  • jd2000

    Posts: 7.673

    Dat is nou jammer van Max he. Niet kunnen winnen,oke. Maar PSV fan zijn is heel kwalijk.

    • + 5
    • 2 mei 2026 - 19:27
  • Pietje Bell

    Posts: 34.577

    Wat een schitterende ervaring voor Max zijn neefjes. Max zien vertrekken van zo dichtbij!

    Even geluid aanzetten.

    imgur.com/Ufb94ZI

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 19:47

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

