Max Verstappen kwam als zesde over de streep tijdens de sprintrace Miami. De Nederlander werd echter als vijfde geklasseerd door een tijdstraf voor Andrea Kimi Antonelli. Na afloop oogde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing tevreden en zet hij zijn vizier nu even op Ajax-PSV.

Verstappen kon eindelijk weer een beetje wiel-aan-wiel vechten in de Formule 1. De 28-jarige knokte wat duels uit met Lewis Hamilton en wist die uiteindelijk te verschalken. Een flinke opsteker voor de toprijder die in de eerste drie races nergens te bekennen was.

'Ik was weer een beetje aan het racen'

Na afloop van de sprintrace in Miami, oogde Verstappen in tevreden stemming. "We waren in ieder geval met mensen voor ons aan het racen, dus dat was goed", aldus de Nederlander tegenover Viaplay. "De start was weer hetzelfde probleem als in China, nog steeds gewoon niet goed. En ook de eerste ronde uitkomen bij die laatste bochten, gewoon geen boost", voegde hij daaraan toe.

De start blijft nog altijd een pijnpunt voor Verstappen en Red Bull, zo erkende hij zelf ook. "Daar ging ook iets fout. Daardoor vloog die plek aan Lewis (Hamilton). Daarna heb ik gewoon mijn race gereden. Op een gegeven moment kon ik weer aansluiten. Nadat ik al die problemen met de settings van de motor opgelost had."

Verstappen ziet ruimte voor verbetering

Toch erkent Verstappen dat hij nog altijd tegen problemen aanloopt met de RB22. "Ik heb nog steeds een probleem in de achterkant. Daar stuiterde de auto in de langzame bochten. Als je zo stuit, dan verlies je de hele tijd het contact met de wielen en met de grond. Dat kost gewoon veel tijd."

Echter stemde het hem tevreden dat hij weer wiel-aan-wiel kon racen. "Ja, het is gewoon fijn dat je weer met die auto's aan het vechten bent. Daar draait het uiteindelijk om. Dus op dat gebied was het goed, ja."

Verstappen hoopt op glimpen van Ajax-PSV

Om 20:00 uur Nederlandse tijd vindt de Eredivisie-kraker Ajax-PSV plaats in de Johan Cruijff ArenA. Verstappen - die bekendstaat als PSV'er - hoopt, ondanks het feit dat hij zich moet voorbereiden op de kwalificatie, even te kunnen kijken.

"Ja, ik ga zeker mijn best doen", zo sloot de Nederlander uiteindelijk af.