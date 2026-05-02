Verstappen straalt weer na tweede startplek in Miami: "Had ik niet verwacht"

Verstappen straalt weer na tweede startplek in Miami: "Had ik niet verwacht"

Max Verstappen kende voor het eerst in lange tijd een uitstekende sessie in de Formule 1. Tijdens de kwalificatie in Miami, greep de Nederlander de tweede startplek voor de race. Na afloop van de bloedstollende sessie had de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing weer een twinkeling in zijn ogen. 

Verstappen leek even af te stevenen op pole position in Miami. De Nederlander wist knap zijn RB22 voor die van Charles Leclerc en Lando Norris te zetten, maar werd later verschalkt door de man in vorm, Andrea Kimi Antonelli. Toch mocht dat de pret bij Red Bull niet drukken. 

Verstappen zag tweede startplek niet aankomen

Verstappen, die een slechte seizoensopener kende in de eerste drie races, had er niet meer op gerekend om dit seizoen op de eerste startrij te staan. "Ja, dat had ik niet verwacht", aldus de 28-jarige tegenover Viaplay. "Ik dacht: 'dat ga ik dit seizoen niet zien'. Maar ja, ongelofelijk", voegde hij daar met een glimlach aan toe. 

Ondanks de updates van Red Bull in Miami, wilde Verstappen zichzelf geen illusies maken. "Nee, totaal niet", zo vervolgde hij. "Nee, ik dacht... Als je naar gisteren kijkt, eigenlijk had je dan P7 moeten staan. Als iedereen zijn ronde  aan elkaar knoopt. Maar ja, vandaag hebben we ze ook goed aan elkaar geknoopt." 

Moet Verstappen zich zorgen maken om de start?

Eerder dit seizoen kende Verstappen, in tegenstelling tot de anderen, nog geen goede racestart. Zelf besefte hij ook dat dat een pijnpunt kan gaan worden. "Onze stats zijn tot nu toe niet goed geweest. Dat weten we. Dus daar moeten we aan werken. Maar laten we eerst maar eens afwachten hoe alles verloopt."

De hele familie Verstappen was getuige van de sterke prestatie van de Nederlander. Moeder Sophie, zus Victoria met de kinderen en vriendin Kelly Piquet waren aanwezig op het circuit om hun ster aan te moedigen. "Het is altijd heel fijn om familie natuurlijk ook te bij te hebben", zei hij daarover. 

Morgenavond om 22:00 uur Nederlandse tijd vertrekt Verstappen vanaf de tweede plek achter Antonelli. Wellicht dat de start van de race vervroegd gaat worden in verband met het onweer in Miami. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Golf-GTI

    Posts: 1.750

    Jonge jonge nu 3 artikelen over dat Max weer lachen kan

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 00:05
    • monzaron

      Posts: 944

      Hahaha oh sorry 😊

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 00:49
  • jd2000

    Posts: 7.675

    Wel knap dat ze zo'n stap kunnen maken. Schijnbaar zit er nog genoeg technisch potentieel bij RB.

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 00:40
  • Larry Perkins

    Posts: 64.708

    Nog een paar ex-en van Max erbij en hij had pole gepakt...

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 00:59

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

