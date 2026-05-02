Max Verstappen kende voor het eerst in lange tijd een uitstekende sessie in de Formule 1. Tijdens de kwalificatie in Miami, greep de Nederlander de tweede startplek voor de race. Na afloop van de bloedstollende sessie had de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing weer een twinkeling in zijn ogen.

Verstappen leek even af te stevenen op pole position in Miami. De Nederlander wist knap zijn RB22 voor die van Charles Leclerc en Lando Norris te zetten, maar werd later verschalkt door de man in vorm, Andrea Kimi Antonelli. Toch mocht dat de pret bij Red Bull niet drukken.

Verstappen zag tweede startplek niet aankomen

Verstappen, die een slechte seizoensopener kende in de eerste drie races, had er niet meer op gerekend om dit seizoen op de eerste startrij te staan. "Ja, dat had ik niet verwacht", aldus de 28-jarige tegenover Viaplay. "Ik dacht: 'dat ga ik dit seizoen niet zien'. Maar ja, ongelofelijk", voegde hij daar met een glimlach aan toe.

Ondanks de updates van Red Bull in Miami, wilde Verstappen zichzelf geen illusies maken. "Nee, totaal niet", zo vervolgde hij. "Nee, ik dacht... Als je naar gisteren kijkt, eigenlijk had je dan P7 moeten staan. Als iedereen zijn ronde aan elkaar knoopt. Maar ja, vandaag hebben we ze ook goed aan elkaar geknoopt."

Moet Verstappen zich zorgen maken om de start?

Eerder dit seizoen kende Verstappen, in tegenstelling tot de anderen, nog geen goede racestart. Zelf besefte hij ook dat dat een pijnpunt kan gaan worden. "Onze stats zijn tot nu toe niet goed geweest. Dat weten we. Dus daar moeten we aan werken. Maar laten we eerst maar eens afwachten hoe alles verloopt."

De hele familie Verstappen was getuige van de sterke prestatie van de Nederlander. Moeder Sophie, zus Victoria met de kinderen en vriendin Kelly Piquet waren aanwezig op het circuit om hun ster aan te moedigen. "Het is altijd heel fijn om familie natuurlijk ook te bij te hebben", zei hij daarover.

Morgenavond om 22:00 uur Nederlandse tijd vertrekt Verstappen vanaf de tweede plek achter Antonelli. Wellicht dat de start van de race vervroegd gaat worden in verband met het onweer in Miami.