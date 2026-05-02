Andrea Kimi Antonelli lachte als allerlaatst tijdens de kwalificatie in Miami. Tijdens een bloedstollende sessie in Florida greep de Italiaan zijn derde pole position op een rij. Nadien was de Mercedes-coureur zeer te spreken.

Het zat enorm dicht bij elkaar tijdens de kwalificatiesessie in Miami. Met maar liefst zeven verschillende constructeurs in de top-10, duidde het erop dat de verschillen minimaal zijn. Antonelli greep nipt voor Max Verstappen en Charles Leclerc pole position en een uitstekende uitgangspositie voor de race.

Antonelli straalt na afloop

Na afloop van de kwalificatie in Miami erkende Antonelli goed hersteld te zijn na een matige sprintrace eerder op deze dag. "Het was geweldig om weer op pole te staan", aldus de Italiaan. "De dag begon natuurlijk moeilijk met die sprint, die niet helemaal naar wens verliep, maar ik ben superblij met hoe we ons hebben hersteld. Het was een goede kwalificatie. Ik raakte natuurlijk wel een beetje gestresst in die laatste ronde van Q3."

Antonelli schoot even rechtdoor in zijn tweede ronde, maar achteraf bleek dat zijn eerste run goed genoeg was om pole position te pakken. De leider van het wereldkampioenschap zal dus ook in Miami vanaf de eerste plek starten.

Antonelli kan gat slaan

Aangezien teamgenoot en rivaal voor de wereldtitel - George Russell - vanaf P5 zal starten, kan Antonelli een gat slaan in het WK. "Hopelijk gebeurt morgen dat ene magische moment. Het zou natuurlijk fijn zijn om geen posities te verliezen, maar ja, we doen ons best", zo klonk het duidelijk.

Ondanks een valse start dit weekend in Miami met een tijdstraf en slechts een zesde plaats in de sprintrace, is de jonge Italiaan zich goed aan het herstellen. "Het is natuurlijk iets moeilijker voor ons geweest, maar we houden alles bij elkaar en halen het maximale uit de prestaties. Daar ben ik dus erg blij mee", zo sloot hij uiteindelijk af.