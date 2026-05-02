Antonelli straalt na pole in Miami: "Het was zeker stressvol"

Andrea Kimi Antonelli lachte als allerlaatst tijdens de kwalificatie in Miami. Tijdens een bloedstollende sessie in Florida greep de Italiaan zijn derde pole position op een rij. Nadien was de Mercedes-coureur zeer te spreken. 

Het zat enorm dicht bij elkaar tijdens de kwalificatiesessie in Miami. Met maar liefst zeven verschillende constructeurs in de top-10, duidde het erop dat de verschillen minimaal zijn. Antonelli greep nipt voor Max Verstappen en Charles Leclerc pole position en een uitstekende uitgangspositie voor de race. 

Antonelli straalt na afloop 

Na afloop van de kwalificatie in Miami erkende Antonelli goed hersteld te zijn na een matige sprintrace eerder op deze dag. "Het was geweldig  om weer op pole te staan", aldus de Italiaan. "De dag begon natuurlijk moeilijk met die sprint, die niet helemaal naar wens verliep, maar ik ben superblij met hoe we ons hebben hersteld. Het was een goede kwalificatie. Ik raakte natuurlijk wel een beetje gestresst in die laatste ronde van Q3."

Antonelli schoot even rechtdoor in zijn tweede ronde, maar achteraf bleek dat zijn eerste run goed genoeg was om pole position te pakken. De leider van het wereldkampioenschap zal dus ook in Miami vanaf de eerste plek starten. 

Antonelli kan gat slaan

Aangezien teamgenoot en rivaal voor de wereldtitel - George Russell - vanaf P5 zal starten, kan Antonelli een gat slaan in het WK. "Hopelijk gebeurt morgen dat ene magische moment. Het zou natuurlijk fijn zijn om geen posities te verliezen, maar ja, we doen ons best", zo klonk het duidelijk. 

Ondanks een valse start dit weekend in Miami met een tijdstraf en slechts een zesde plaats in de sprintrace, is de jonge Italiaan zich goed aan het herstellen. "Het is natuurlijk iets moeilijker voor ons geweest, maar we houden alles bij elkaar en halen het maximale uit de prestaties. Daar ben ik dus erg blij mee", zo sloot hij uiteindelijk af.

Hagueian

Posts: 8.685

Knap wat die jongen allemaal laat zien. Elke keer als de druk er op komt levert hij een mooi resultaat. Dit gaat vervelend worden voor Russel.

  • 2 mei 2026 - 23:40
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 225
  • Podiums 6
  • Grand Prix 27
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

